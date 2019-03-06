最美燈會》被外媒譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼」 屏東縣是怎麼做到的？

桔禾創意執行長張漢寧提供 分享 facebook 【撰文／今周刊 賴若函】

這場在國境之南的屏東舉辦、被譽為「史上最美」的台灣燈會，人潮擠爆。二二八連假首日湧入的參觀人次，就達到一六七萬人次，是屏東縣人口的兩倍，內容精采到被外國媒體譽為是「沒有雲霄飛車的迪士尼」。總計十七天的燈會活動，累計一三三九萬人次入園賞燈，回頭客更是不間斷，最高紀錄是有人來了七次。

主燈跳脫生肖 改用特產黑鮪魚

從未承辦過台灣燈會的屏東縣，位置、交通、資源相較其他縣市更為有限，起初並不被看好。「我們事前不斷從各年齡層、族群的角度，模擬遊客的可能需求，以人為本出發，才能建構好的服務系統，」屏東縣縣長潘孟安自豪這次燈會成功激起在地人熱情，和公務體系一起總動員，是最大的收穫。

「燈會期間，遊客看燈、我們看人，要處理各種突發狀況、調度動線。」每天開檢討會到半夜一點後才離開的潘孟安，說自己至今躺下睡覺時仍會耳鳴，腦海中都是燈會音響、廣播系統的聲音。

今年屏東燈會由交通部觀光局、屏東縣政府協力合辦，自二月十九日試營運以來，話題不斷，「我屏東，我驕傲」的口號更成了網路一時的流行語。

「這是燈會多年來，第一次不由工程單位統籌，而是導入設計專業為主軸，希望帶來改變。」本次負責整合中央部會資源的桔禾創意執行長張漢寧，與另一位總召——樺致形象設計有限公司創意總監楊佳璋，都是設計背景出身，策展思惟與過往不同，強調融合在地文化、地景地貌。

張漢寧與楊佳璋為燈會提出的第一個改變，即是打破花燈以「生肖」為設計主軸的思惟，選用屏東東港特產「黑鮪魚」作為主燈造型，放在大鵬灣的潟湖水上。當黃昏時分，落日剛好被鮪魚主燈的嘴叼住，成為結合海景、天空的壯觀舞台。

融合地景 藝術家就地創作

由於三年前，楊佳璋在東港駐點，訪談居民、文史工作者，設計出專屬東港意涵的圖像，也因此他對在地文化深具高敏銳度。例如鮪魚主燈的嘴巴，是微微向陸地張開，「這是顧及到漁民認為魚往大海的方向游去，會讓漁獲減少。」他解釋。

第二個改變，是將燈會設計、遊客動線與原有的地景環境融合。

「以往的燈會地點多在高鐵旁的空地，這次首度辦在國家風景區，因腹地有限，帶來很大的挑戰。」張漢寧舉例指出，大鵬灣風景區有一處國際賽車場，占地廣闊，但跑道造價昂貴，不適合放入花燈，後來他們決定把跑道規畫成東西向穿越的步道空間，上面展示各種賽車。「一方面我們想讓遊客知道這裡已有的景觀，另一方面是很少人有機會走在國際賽道上，會覺得很新鮮。」他笑答。

「我們會告訴設計師，每一盞燈都要是可以展出一整天，也就是白天有白天的美、晚上有晚上的樣子。」楊佳璋說，這也是為何燈會在上午十點多一開園，就有大批民眾排隊要等著入園。

「我們把整個灣區3D建模討論，原有的上萬棵樹木，也都丈量出來，一棵都沒砍。」楊佳璋和團隊重視與環境永續共存，選定主舞台位置後，即使發現旁邊有一棵大樹，也寧可在舞台設計上犧牲一些空間，與樹共存。

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