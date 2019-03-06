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親人對簿公堂！失智被騙一億 財產給兒子就被棄養

2019-03-06 13:10今周刊

攝影 / 陳曉威
攝影 / 陳曉威
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【文／今周刊編輯團隊】

別以為年輕時打拚事業，穩當地做好退休準備，年老備有一筆退休金就能高枕無憂！即使有錢，也可能因失智被騙、分產後被子女棄養，或是空有房產卻現金流不夠……，明明「不窮」，卻無法過安穩的老後人生。這是高齡社會，也是將來你我都可能遇到的「銀色金融炸彈」！

根據警政署統計，60歲以上老人受騙的人數，5年翻了一倍，以去年受害人數為例，60歲以上老人占了一成四。若統計失智長者相關的民事糾紛，則11年來增加了16倍。

92歲，家住桃園市的江老太太，6年多前繼承丈夫價值5百多萬元房子及7百多萬元現金的財產後，以為可以「養兒防老」，把現金全部給了兒子；兒子卻沒有擔起照顧老母的責任，孤獨無依的江老太太於是一狀告上法院，要求兒子給付扶養費。

控告兒子獲勝訴後，江老太太也要求兩個女兒應共同負起扶養責任，但兩個女兒以沒有分到財產為由，拒絕履行扶養義務，再被母親告到法院。雖然在桃園地院一審獲得勝訴，法院裁定兩位女兒須每月給付1萬2千元；但親子關係已告破裂，成為江老太太人生中難以彌補的遺憾！

被騙上億元　十年惡夢的開端

2004年，年僅55歲的吳運生開始出現一些怪異舉動，脾氣變得暴躁，甚至懷疑太太劉慧芳想要謀害他，反覆就醫卻沒查出病因。

病後4年，一個陌生人多次來電聯繫，讓封閉多時的吳運生頻繁外出。劉慧芳起初還為丈夫病情好轉，後來才獲知是與電話那頭的陌生人一起合夥投資房地產，一個350萬元的投資計畫，吳運生不但拿出了3百萬元，房子居然還登記在對方的名下，劉慧芳這才驚覺不妙。

「那是被詐騙的第一步。」對一個陌生人投資這樣不合常情的事，讓夫妻起了爭執，吳運生負氣離家出走2個多月。親友協力把吳運生勸回家後，再帶他到台大醫院就醫。

原本一直懷疑是腦部腫瘤，沒有想到家醫科醫師初步診治後，將吳運生轉診到精神科。劉慧芳回憶，當時嚇了一跳，但先生這時才被確診為失智症。

失智，還不是最大的打擊，劉慧芳發現先生離家2個多月間，存款被提領、保險箱中的珠寶被取走、房產被抵押、過戶，前前後後一共被騙走1億1千多萬元。她的10年惡夢就此展開，不斷跑法院、打官司，但失智症幾乎成了「合法」詐騙的掩護。

「我曾經接手過一個案子，詐騙病友財產的是一位認識超過20年的老朋友，在往來過程中逐漸發覺病友的狀況，於是一方面加深介入病友的生活，博取信任，一方面將他的錢慢慢騙走。」長期協助失智症病友處理法律事務的律師鄭嘉欣說。

不論是外人詐財或是親友藉機將財產轉移，往往都是一步一步取得病友信任之後，再一點一點地從他們身上詐財，因為時間拉得很長、每次的金額也都不多，加上家屬可能疏於照顧或是不了解失智症，難以立刻察覺異樣，往往發現時，病友已經被騙走不少錢了。

身為病友家屬的Lisa（化名）就有切身之痛，她從沒想過有一天會和親人對簿公堂。

和親人對簿公堂　辦父親後事 發現姑姑、姑丈侵占

「我們一直到處理完父親的後事後才發現，過去幾年間，他大多數的財產都被他的妹妹，就是我們的姑姑，一點一點地轉移。而且不只如此，我的父親還成了姑丈在外借款的連帶保證人，背了一筆將近1百萬元的負債。」

「我們沒有想過會是失智症。」為了討回公道，Lisa將姑姑與姑丈一狀告上法院，官司纏訟2年多，最終由於無法舉證父親轉移財產時喪失行為能力、缺乏監護宣告程序等諸多原因，被認定證據不足，法院判Lisa敗訴，雖然仍可上訴，但太過耗時，被騙的錢討不回、打官司又花了1百多萬元，「實在是累了、不打了。」Lisa說。

「你要舉證呀！」包含鄭嘉欣經手或是旁聽的案子，不少法官會在法庭上對提出訴訟的病友家屬講這句話，但面對這樣的要求，家屬只能無言以對。

10年來，劉慧芳也是反覆經歷被要求「舉證」的無奈。她拿出厚厚十多疊的卷宗擺滿桌子，從詐欺、返還不當得利、偽造文書、假扣押等，這是過去10年來，她為了把先生被騙走的財產要回來，前前後後打了16件官司所留下的證明。但大多數的案件是敗訴，1億1千多萬元的金額，最終只要回約2千萬元。

或許大家看多悲慘老人境遇的社會新聞，感到心有戚戚焉，這幾年，信託等解決銀色炸彈的金融商品，終於開始成長。信託公會祕書長呂蕙容指出，過去3年來，高齡安養信託不論受益人數與規模，均出現跳躍式成長，成為整體信託業務中成長最顯著的一塊。

多數人打拚了大半輩子，好不容易累積一些財富，如果不能好好守護它、善用它，這筆得之不易的財富，可能會變成一顆搗碎親子關係、阻礙國民經濟與金融發展的不定時銀色炸彈；但若智慧地預先安排，它也可能是最棒的人生禮物，幫助自己、幫助社會，這一切就看我們的一念之間，也是你一定要懂的「金融老年學」！

（本文由今周刊與「非營利性公益媒體」報導者合作）

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今周刊

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！

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