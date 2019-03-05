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酒駕撞到人竟然可以保險理賠？ 一張圖讓你秒懂

2019-03-05 11:23今周刊

【撰文．許雅綿】

「這保險很奇怪，投保後，酒駕撞到人，竟然可以理賠。」民進黨不分區立委施義芳日前在財委會上，出示汽車第三人責任保險「駕駛人受酒類影響」附加條款(俗稱酒償險)，直言：「駕駛人酒後駕車造成交通事故，導致車外第三人體傷、死亡或財物損失時，保險公司竟然可以理賠」，形同鼓勵酒駕，要求金管會一個月內研議將此附加條款拿掉。

酒駕奪命事件層出不窮，根據警政署統計，每年平均取締酒駕違規件數達逾10萬件，累犯率也居高不下，在民意沸騰下，為了遏止酒駕犯罪，法務部日前完成《刑法》修正草案，針對酒駕全面加重刑責，累犯最重可判死刑。

酒駕示意圖。 圖／聯合報系資料照片
酒駕示意圖。 圖／聯合報系資料照片
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「現在政府都在積極取締酒駕，竟然還有保險公司的保單提供酒駕保障，」施義芳認為，這與政府遏止酒駕政策不符合。對此，金管會主委顧立雄也同意，自己去喝酒造成車禍，由保險公司來賠不適當，承諾會與業者研議，是否將此附加條款刪除。

其實，酒駕肇事保險理不理賠，一直都是市場爭議性的話題。公勝保經立登事業部經理李人傑表示，酒駕保險理不理賠的關鍵，主要依駕駛的酒精濃度而定，其中又以每公升0.15毫克以下、0.15毫克至0.25毫克，以及0.25毫克以上做為區分。不同險種，理賠的方式也大不同。

酒駕保險理賠
酒駕保險理賠
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李人傑表示，從壽險、意外險、醫療險、強制險被保險人(加害人)、強制險受害人、第三人責任險(俗稱任意險)、第三人責任險駕駛人受酒類影響附加條款(酒償險)、車體險等各險種分別來看，若投保的是壽險，因其是以「身故」做為理賠的依據，因此，不管有沒有酒駕，只要被保險人身故，壽險都會理賠，除非被保險人有故意自殺行為，否則壽險都是會理賠的。

此外，依照《道路交通安全規則》第114條規定：飲用酒類或其他類似物後，其吐氣所含酒精濃度達每公升0.15毫克，或血液中酒精濃度達0.03%者，違反《道路交通管理處罰條例》第35條規定，處新臺幣1萬5千元到9萬元罰鍰；另酒精濃度達每公升0.25毫克，或血液中酒精濃度達0.05%者，則違反《刑法》公共危險罪。

從保險角度來看上述的法規和規定，由於酒精濃度每公升0.15毫克以下，無觸犯公共危險罪，所以發生事故，各險種都會正常理賠；至於酒精濃度每公升0.15毫克至0.25毫克，已屬違法，但未觸犯公共危險罪，沒有到判刑的犯罪程度，因此，各險種在理賠認定上，則有所差異。

根據意外險的規定，被保險人飲酒後駕(騎)車，其吐氣或血液所含酒精成份超過道路交通法令規定標準者0.15毫克、0.03%，列為除外責任，是不會理賠的。

醫療險則是不保被保險人的故意行為和犯罪行為，也就是說，被保險人酒精濃度若達每公升0.25毫克，違反《刑法》公共危險罪，屬於醫療險的除外責任，保險是不理賠的。但要留意的是，若酒精濃度達每公升0.15毫克至0.25毫克區間，但若有肇事責任、被保險人被判刑，保險公司也有可能不賠。

至於強制險部分，李人傑說，主要區分為被保險人(加害人)、受害人。其中，若被保險人酒駕肇事，保險公司會先理賠給受害人，之後再向被保險人追償；而受害人部分，若酒精濃度達每公升0.25毫克，違反《刑法》公共危險罪，且肇事責任百分之百的話，保險公司才不理賠。

而第三人責任險、車體險等，酒精成份超過道路交通法令規定標準者0.15毫克，都屬於不保事項，保險也都不會理賠。

酒償險則是汽車第三人責任保險「駕駛人受酒類影響」附加條款，要有主約才可以附加。李人傑表示，酒償險保費是以第三人保費加上財損保費的7%計算保費，大約落在200到300元之間。

酒償險理賠上，若被保險人酒精濃度0.15毫克至0.25毫克，是可以理賠的；酒精濃度超過0.25毫克，若法院判決確定有罪，保險公司則可向被保險人要求給付金額內返還。

整體而言，金管會內部指出，酒後駕車所致受傷或死亡，造成多數家庭重大且難以彌補的劇痛，防制酒後駕車已是社會普遍價值，因此，呼籲民眾酒後切勿開車，以避免額外增加保費支出，更重要的是可確保本身及他人安全。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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