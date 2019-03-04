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春遊補助急轉彎 星級旅館加碼500元生變

把敵人變動能 Booking.com進逼Airbnb旅宿共享一哥地位

2019-03-04 19:00今周刊

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【文．何佩珊】

旅宿巨擘Booking.com首度公開非傳統飯店住房的特色房源營運數據，總計在2018年貢獻營收28億美元，已佔整體營收兩成。截至去年底，其特色房源數量達570萬個，和共享房屋一哥Airbnb之間的差距只有30萬個。

面對市場創新破壞者，採取抗議、打壓的途徑是一條路，或者如旗下擁有Booking.com、Agoda、KAYAK、Priceline等多個旅宿網站的產業巨擘Booking控股集團，則是把Airbnb帶來的威脅，化為新的成長動能。

Airbnb的出現，在全球帶起一波房屋共享風潮，並為傳統旅宿市場在飯店、渡假村以外，增添了如短租公寓、樹屋、城堡等更多不同類型的特色住房選擇，一定程度上也瓜分了Booking.com、Expedia等訂房網站市場。不過相對於去打壓新型態競爭對手，Booking集團則是選擇加入這塊新戰場。

在Booking控股最新一個的季度財報會議上，Booking控股執行長Glenn Fogel提到：「2018年我們主要投資了三個有助於驅動業務長期成長的項目，而在2019年我們也將持續發展這三件事。」

他所說的三件事，分別是：透過投資品牌行銷與獲取客戶計畫，擴大市佔率，也提高客戶忠誠度和直接銷售回購率；推出更能符合消費者和房東的需求的Booking.com支付平台；以及最後一項，增加有別於傳統飯店住宿的特色房源（alternative accommodations）。

在特色房源的發展方面，Fogel提到，截至2018年底，Booking.com提供的特色房源數量已經達到570萬個，並首度公開特色房源的營收，總計在2018年貢獻達28億美元（約合新台幣869億元），佔整體營收比重約20%，其中單單是第三季，營業額就超過10億美元。同時他還不忘強調，這塊業務的成長不僅高於整體平均成長率，在獲利方面也有不錯的表現。

此外，Fogel也意有所指的表示：「我們相信能夠在同一個平台提供特色房源與傳統住宿選擇，是最好的顧客價值主張。」他指出，約有40％的Booking.com活躍用戶在過去12個月預訂過Booking.com的特色房源。

有趣的是，就在Booking控股公布這些營運數據的隔兩天，尚未IPO（初次上市）、無須公開營運數據的Airbnb也主動公布其房源數量已經達到600萬個，硬是比Booking.com還要多了30萬個。

在這個時機點有這樣的舉動，頗有要與Booking集團一較高下，捍衛共享房屋霸主地位的味道。不過Airbnb未公佈2018年的營收和獲利，只是再次預告，預計在2019年第一季，Airbnb的房客人次就會突破5億大關。

只是Airbnb目前在特色房源數量上雖取得領先，但不同於這些特色房源就是Airbnb的核心產品，如Fogel所說，Booking.com是在同一平台的既有傳統飯店住房選擇之外，再往上疊加了更多元的特色房源。

而且就算是單看特色房源的數量，Booking.com與Airbnb之間差距也已經非常小。這對於可能在今年申請上市的Airbnb來說，將是一大挑戰。

不過除了新舊巨頭之間的競爭，換個角度看，Booking.com和Airbnb的營運數據其實都說明了同一件事：非傳統飯店住宿已經確確實實在旅宿產業裡佔有一席之地，並且還在持續快速成長中。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

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