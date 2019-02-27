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是多此一舉？把房子低價賣給孫子想減稅 要小心那些事

2019-02-27 11:58今周刊

圖／達志
圖／達志
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【撰文 許雅綿】

高雄有對阿公阿嬤，把自己兩層樓透天厝，用低價2萬元賣給自己的孫子，且在土地建物買賣交易明細中，特別註記「親友特殊關係間之交易，孫子願意照顧阿公阿嬤。」引發外界猜測，原屋主刻意以低價轉讓給子孫，是否為了減稅？其實，會計師表示，將財產傳給孫子、隔代贈與在台灣相當普遍，因除了可依自己意志做財產配置，還能節稅，但提醒在執行的過程中，要留意三件事情。

避贈與稅 低價賣房給孫子

只是「多此一舉」？

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部協理王瑞鴻表示，從高雄阿公阿嬤把房子用低價2萬元賣給孫子的案例來看，若目的是為了減少贈與稅，此做法有點多此一舉。

他分析，此案例阿公阿嬤的房子位在岡山區前峰路162巷1弄1~30號中，屋齡44年透天厝，地坪17坪、建坪23.5坪，根據過去相同的坪數交易總價約在200萬~300萬元，若取中間值250萬元來看，該物件在評定現值時，可能就會低於220萬元的贈與免稅額，所以基本上不用低價買賣，透過贈與的方式，把房地產贈與給孫子，應該也是課不到贈與稅。

王瑞鴻認為，比較合理的猜測，是阿公阿嬤可能透過把房子賣給孫子的方式，來降低土地增值稅，享受自用住宅用地10%的稅率。

根據財政部資料顯示，土地增值稅稅率分為自用住宅用地、一般用地等2種稅率。其中，自用住宅用地分為一生一次及一生一屋，稅率均為10%；一般用地稅率的計算方式，則是以買進到賣出土地公告現值的漲價總數額，依漲價倍數採用累進稅率課徵，一般用地的稅率約20%~40%。

因此，王瑞鴻表示，若是把房子賣給孫子的話，因為是買賣行為，阿公阿嬤為賣方，要繳交土地增值稅，若持有時間超過40年，需要繳納的土地增值稅一定不低，但阿公阿嬤可以運用一生一次10%的自用住宅用地稅率，比一般用地稅率20%~40%省了不少稅額，且可以達到移轉財產的目的。

不過，要留意的是，雖然把房子轉賣給孫子可省下土地增值稅，但持有的孫子因為是低價購入，未來若要轉賣的時候，可能要繳很高的房地合一稅。因房地合一稅計算的方式，是「土地+房屋實際售價總額-取得成本」作為課稅基礎，因此取得成本低，差價就會高，計算下來要繳納的稅金也會比較高。

以此案例估算，若土地加上房屋實際售價總額為250萬元，孫子低價2萬元購入，應繳納37萬元的房地合一稅，計算方式為(250-2)X15%稅率。

可少繳稅、降低遺產總額

「隔代贈與」日趨普遍

「其實，財產傳孫、隔代贈與在台灣相當普遍，因為有三個好處。」王瑞鴻說，第一，可少繳一次贈與稅、遺產稅。若將財產傳給子女，未來子女再傳給孫子，會經歷兩次贈與，直接財產傳孫的話，只要繳一次稅。

第二，直接贈與可以指定財產給誰。台灣的傳統觀念，很多人會害怕財產落入旁人手中，若是傳給子女的話，萬一子女不幸離世，會面臨繼承的問題，其配偶是法定繼承人，而直接指定贈與給孫子，可依自己的意志做財產的配置。

第三，先將財產贈與給孫子，先繳贈與稅可消化手中的現金，降低未來的遺產總額。

死亡前2年贈與要列入遺產

隔代贈與小心三件事

然而，若有計畫隔代贈與的民眾，王瑞鴻建議，可留意三件事情。首先，死亡前兩年內贈與的財產，要併入遺產總額申報。

根據財政部國稅局指出，繼承人在申報遺產稅時，應注意被繼承人死亡前2年內贈與的財產，不論贈與為免稅或應稅，如屬贈與配偶、民法第1138條及1140條各順序繼承人、繼承人配偶的財產，應併入遺產總額申報，否則一經查獲漏報遺產，除補徵稅額外，還會處罰鍰。

再來，將財產贈與給孫子，若孫子屬未成年，必須經過法定代理人同意。

最後，以前將不動產贈與給子女是常見的節稅方式，但實施房地合一稅課稅之後，子女取得的房地產未來若要出售，必須負擔財產交易稅額，因此，贈與房地產不一定能夠節到稅。

王瑞鴻說，一般而言，建議房地產可透過繼承的方式，另現金、股票等則用贈與的方式，比較能達到節稅的效果。

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