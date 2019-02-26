怕被AI取代不如直接當它老闆 台股達人教你一次買齊最強AI股

具備AI功能的機器視覺，可自我學習產品的良品與不良品特徵，快速分辨良品與不良品。攝影／王明德 (聯合報資料照) 分享 facebook 【文／今周刊 歐陽善玲】

今年來科技股上演「報復性反彈」，市場上最夯的AI主題基金、ETF績效回神，吸引投資人目光。想要參與趨勢投資，就得先了解產品特性，再針對個人需求，擬定布局策略才是正解。

節目錄影前十分鐘，投資家日報總監孫慶龍利用梳妝時間，分享近日投資研究心得：「你知道國內現在有一檔尖牙股ETF，成分股只有十檔，都是大家聽過、全球最知名的企業；以前看好AI（人工智慧）投資趨勢，無奈在台股中找不到適當標的。現在有了這個選擇，老實說還滿心動的。」

近期，他頗為心動的「尖牙股」ETF，正好符合他的投資規畫。孫慶龍說，自己的投資主菜仍是台股，持續看好的AI趨勢，未來透過尖牙股ETF配置，將會是最誘人的餐後甜點，預計投資部位將占整體一成左右。

點名中美最吸睛企業

孫慶龍看上尖牙股ETF

所謂的尖牙股ETF，其實是「統一FANG+」（○○七五七），因成分股包含美國最具指標意義的五大公司FAANG（Facebook、Apple、Amazon、Netflix、Google），才有此簡稱；另外五檔成分股，則是阿里巴巴、百度、輝達、推特及特斯拉。該ETF所追蹤的指數是「NYSE FANG+」，其實並非是一檔「純AI」ETF，但因成分股具高知名度及話題性，「一次打包」中、美最吸睛企業，成了該產品最大亮點。

「統一FANG+」ETF基金經理人袁永騰指出，事實上，這檔ETF訴求的是「市場關注度」，以市值規模、成交量及產業代表性作為指數成分股依據，廣義來說，應是一檔泛科技龍頭ETF。「目前十檔成分股中，七檔具有大數據背景，主因就在AI趨勢太夯，選進來的成分股就會有濃厚的AI色彩。」

比純度也比廣度

相關ETF產業分布各不同

但如果你在意的是「AI的純度」，國泰AI+Robo ETF（○○七三七）及元大全球AI ETF（○○七六二），就是以「由下而上」方式，更細膩地布局AI相關公司。

以今年一月新掛牌的元大全球人工智慧ETF基金為例，該ETF追蹤的，是STOXX全球人工智慧指數，其透過資料庫，針對每家公司營收內容進行拆解，並鎖定AI產業中三大關鍵技術：演算法、大數據及運算力；指數成分股中，AI關鍵業務營收須超過五成以上，算是「巷子內」、相對原汁原味的選擇。

不過就今年來報酬率比較，國泰AI+Robo ETF至今漲幅逾二成，不但績效領先，去年底投資人數更一舉突破萬人，是目前國內發行的海外原股型（除陸股）ETF中，投資人數最多的ETF。

相較元大全球AI成分股採「精英制」，目前共二十九檔個股，國泰AI+Robo追蹤的納斯達克CTA全球人工智慧及機器人指數，成分股涵蓋面向較廣，包括AI技術、機器人、智慧生產、智慧城市及AI精準醫療五大領域，成分股高達九十二檔，產業持股更分散，對偏好多元布局的投資人來說，是另一種選擇。

有人開玩笑：「人生可以沒有wife，但不能沒有Wi-Fi。」網路世界造就AI趨勢，投資人如何透過適當的理財工具，從中淘金，除了對的操作策略，更重要是對的產品配置，才能走得長遠。

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