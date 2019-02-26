每7次就有1次檢查沒必要 電腦斷層淪成病患照心安？

分享 facebook 【文／今周刊 鄭閔聲】

「不可傷害病患」（Do no harm），是全球西醫學生都曾宣誓遵守的最高價值，因為治療並不總是有益無害，有時對人體的影響更不是立即可見，需要醫師審慎評估。

但在台灣，由於健保支付制度的財務誘因，以及民眾對疾病的恐懼，出現許多非必要的「過度醫療」行為，不僅浪費健保資源，更可能傷害病患健康。唯有建立正確的醫療品質觀念，才能分辨醫療行為的合理性，避開無處不在的過度醫療陷阱。

「醫師，我肚子很不舒服，吃了藥也沒有好，能不能幫我排個電腦斷層，檢查有沒有腫瘤？」肝膽腸胃科的診間裡，一位中年病患焦慮地望著馬偕醫院院長施壽全。

施壽全沒立刻答話，先花了段時間，仔細確認螢幕上的病例與檢驗結果，才轉頭對病患說：「胃鏡和腹部超音波都沒有異常，你也沒有出血或體重下降。我判斷不用做電腦斷層。」

「可不可以還是照一下？確定沒有腫瘤，我比較放心。」儘管施壽全反覆說明不該做電腦斷層的理由，病患依舊不肯放棄。

溝通許久，病患才同意以自費接受檢查。結果，確實沒發現腫瘤。

「在醫學邏輯上，這個病人不必做電腦斷層；如果我安排檢查，事後被健保署抽查，不但拿不到給付，還可能害醫院被罰一大筆錢。但病人一直很緊張，折衷之下，才找出這個能讓他安心、又不浪費健保資源的辦法。」施壽全解釋自己的兩難。

電腦斷層造影

14％檢查無必要性

根據《今周刊》獨家取得資料顯示，在二○一六到一八年之間，每年皆有約十四％的「電腦斷層造影」（CT）健保點數申請，遭中央健保署駁回（核減）。也就是說，在健保署委託的審查專家眼中，平均每七次電腦斷層檢查，就有一次非屬必要，健保不應付費。

除了電腦斷層造影，申報健保點數經常遭核減的項目，還包括磁振造影（MRI）、尿路結石體外震波碎石術、經皮冠狀動脈擴張術（心導管手術）等。

抽樣審查健保申報案件，是健保署控制醫療資源合理運用的方式之一。健保署署長李伯璋指出，由於健保支出受總額限制，「審查」不是為了「省錢」，而是想讓民眾享受更好的醫療照顧；因此，評估個別醫療處置是否合理必要，皆以尊重臨床人員判斷為原則，並採「專業雙審」，只有兩位專家持同樣意見，健保署才會核減。

醫療處置沒有唯一解答

可朝醫病平權、共享決策努力

折衷的方式，就是由醫學會將專業臨床指引，轉化為一般民眾可以理解的內容，讓病患在與醫師討論治療方式之前，具備基礎認知。例如台灣胸腔外科醫學會正考慮邀請胸腔內科、放射科等相關專業人士，共同針對發現肺結節的後續處置，建立共識指引，讓醫師與病患討論治療方式時，有一致的參考建議。

醫療處置沒有唯一解答，唯有醫師為病患與醫療品質著想，病患也在資訊充分的情況下尊重專業建議，才能盡可能避免對人體有害、又浪費資源的過度醫療行為。

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