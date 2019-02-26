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一天開2.6家 一芳如何坐穩拓點王 緊追CoCo、五十嵐？

2019-02-26 16:57今周刊

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【撰文／今周刊 黃家慧】

短短一年，一芳全球就增加九六四家店，擠下日出茶太老三地位，創辦人柯梓凱憑藉獨到的選代理商策略和行銷手法，撼動手搖茶品牌市場，未來還將挑戰成為華人界雀巢。

台灣手搖茶市場重新洗牌，品牌成立約三年的台灣水果茶一芳，在二○一八年全力展店，僅一年時間，全球總店數成長三．五倍，突破一千兩百家。如果不算已被韓國買去大部分股權的貢茶，一芳擠下上櫃公司六角國際旗下的日出茶太，躍上老三地位，店數僅次於三千家的CoCo都可，以及五十嵐關係企業轉戰中國的品牌、店數約兩千家的「1點點」。

過去一年，一芳以平均每天全球開出二．六家店的速度，大開九六四家新店，且超過九成聚焦國際市場，今年的海外展店規模，更是踩油門加速的姿態。

近年來，各大手搖茶品牌紛紛挺進國際。本土一哥清心福全首度出征海外插旗上海、日出茶太入駐巴黎羅浮宮，上櫃公司雅茗天地旗下的快樂檸檬去年在中國淨增加店數也超過一百家多家，使得台灣輸出海外手搖茶店數破萬家；其中，中國市場更是兵家必爭之地。

眾多手搖茶品牌中，就屬一芳擴張火力最猛，品牌所屬公司墨力國際營收已因此「彎道超車」，短短一年翻一倍，達二十億元。「我目標是五年五千家，希望成為餐飲界獨角獸。」一八年，墨力國際董事長兼總經理柯梓凱自信地說，其中三千五百家得由主力品牌一芳扛下，「我們很有機會。」

擴版圖 找代理商零失敗經驗

衝衝衝的擴張顯得野心勃勃。但今年三十六歲的柯梓凱，四年前曾因「衝太快」慘遭滑鐵盧，虧損超過三億元。原來，早在二十三歲創業的柯梓凱，二十七歲就以自創的飲料品牌喬治派克賺進一億元；三十二歲開始跨足不熟悉的餐廳市場，一年內開出十多個品牌、四十多家店，還沒賺錢就開下一家，最後入不敷出，還以高利貸借了六千萬元。

「那陣子我開瑪莎拉蒂，卻慘到得刷卡換現金。」儘管如此，柯梓凱當時還是告訴自己：「永遠不要絕望，多麼低潮都要往前看。」他痛定思痛，收掉四十家店，以一芳再出發，並記取教訓：「我以後以投資輕餐飲為主，開店成本必須在三百萬元以內。」

如今想在全球開枝散葉，他也表示：「這次不會（重蹈覆轍）了，我是在有賺錢的前提下，才敢投資，而且飲料業是我熟悉的。」至於高速拓點的關鍵，柯梓凱則是在鎖定的城市找「分身」當代理商。之所以強調「分身」，是他專找「與自己創業歷程相符的年輕人」。

有別於四年前不計後果地瘋狂擴張，這一回，在猛攻一芳據點的同時，柯梓凱看來已經擬定一些長久大計。「我想打造華人界的雀巢！它旗下有兩千多個食品品牌，巧克力、咖啡……。我現在只有獨立的航空母艦還不夠，我要變成艦隊。」企圖旺盛的新戰線似又攤開，能否穩紮穩打？每一步也都還有挑戰。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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