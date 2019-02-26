被蘋果、谷歌打趴 Garmin為何還能起死回生做到世界第一？

分享 facebook 【文／今周刊編輯團隊】

2月1日，70歲的台灣國際航電（Garmin）董事長高民環旋風般地到了台灣。近年鮮少公開露面的他，這次除了回台參加集團尾牙，也為了他創辦的公司跨入30周年慶生。

他創辦的Garmin最早從航空GPS導航起家，美國商業雜誌《富比世》（Forbes）曾稱他是「一手掌握世界天空的人」，其後從航空領域延伸應用至航海、汽車導航，居陸海空導航霸主，又轉進戶外、健身領域穿戴式裝置，在利基市場做到全球第一。

Garmin手錶在利基市場有多夯，從去年《今周刊》發行人謝金河帶團前往北韓考察可看出，他提到過了中國邊境城市丹東之後，所有人的手機訊號瞬間消失，對外聯繫全部斷線，心中忐忑不安時，大家伸出手看手錶，四個人全是可以衛星定位個人所在位置的Garmin！

低調內斂的隱形富豪

企業曾被唱衰，卻造王者傳奇

這樣的成績，讓高民環在《富比世》2018年富豪榜淨資產達34億美元（約1054億元台幣），全球排名679名。長達10年未曾接受台灣媒體採訪的他，可說是一位低調隱形富豪。

然而，高民環率領的Garmin曾因智慧手機和免費地圖應用程式崛起，隨著股價崩落而市值大跌9成，沒想到，它卻在蘋果和谷歌的產品擠壓下，一步步上演「王者再起」的傳奇。

3900億元的逆襲

「要做就做全球第一」

翻開近日公布的2018年財報，Garmin最新營收33.47億美元、創歷年次高，近日股價更一舉漲逾80美元，居近10年新高，市值10年來更大幅成長127億美元（約3937億元台幣）。

成功演出「3900億元的逆襲」，Garmin為什麼能贏？

「你一定要做到全球第一，否則沒有生存空間！」高民環接受《今周刊》獨家專訪時不諱言地說。正因為對世界第一的嚴格追求，Garmin才能因應市場環境變化，克服生存危機。

時間回到2007年，當時的Garmin早就繼航空、航海專業導航市場後，做到車用PND（可攜式導航器）的市場龍頭，2007年股價更創新高到120美元；幾個月後，卻因蘋果推出第一代iPhone搭配Google Map導航軟體，股價一路下墜……。

受到蘋果、谷歌衝擊

PND市場萎縮、市值落谷底

接著谷歌也發布免費地圖和導航App，Garmin其市值也在2009年摔落谷底，2年內大跌9成，足足蒸發237.8億美元（約7371億元台幣）。但卻沒有淹沒，為什麼？

「公司內部並無信心問題，從創立以來，我們一直有個很長的MUST DO專案清單；新產品、新市場的開發，一直是我們的重心與能力。」高民環說。

《富比世》觀察，解救Garmin免於「滅絕」的是——穿戴式裝置。確實，早在2003年，Garmin就推出第一個穿戴式產品。

面對穿戴式產品的新領域，高民環對研發人員的要求是：「沒有勝算不如不做」、「要做就做到世界第一」。高民環拿著工程師寫出來的上千條程式「逐條看、逐條討論」，如何調整修改得最好。

保持「下雨天的準備」

提早研發布局、切入穿戴領域

Garmin為什麼能贏，和它一直保有危機意識有關。一定要有「下雨天的準備」，是高民環的經營堅持。進一步展現在戰略上，便是一路從航空、航海布局到車用和戶外、健身穿戴裝置等市場與產品種類的多元化。持續投資未來，讓Garmin從初期每年4到5個新產品，目前進階到每年維持近百個產品計畫。

如同高民環所說，在晴天時不忘布局雨天、投資研發未來技術，藉此不斷替公司打底新的競爭力，不但迎來了持續開花、結果的好日子，也是台灣許多站在十字路口的企業，向外拚突圍時學習的好對象。

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