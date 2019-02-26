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費用暴增50倍！LINE官方帳號改以量計價 130萬商家剉咧等

2019-02-26 13:35今周刊

圖／LINE提供
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【撰文 何佩珊】

LINE官方帳號2.0遊戲規則出爐後，引發既有用戶一片哀號，恐增加行銷成本； 同時間，有另一群人看到了巨大商機，搶攻第三方軟體服務市場。

「我的費用會增加五十倍！」知名網路女鞋品牌Bonbons負責人林怡慧接連說了幾次：「很可怕。」她表示以目前的LINE@操作策略，當新版LINE官方帳號制度上路後，費用將大增五十倍。而這背後代表的是，一年必須增加三六○萬元的淨利，才能追上這些新增的成本。

Bonbons不是特例，如內睡衣電商業者myBRA共同創辦人李蓁蓁，將新版LINE官方帳號的計費方法套入目前的LINE@操作後估算，一個月的行銷費用也會大幅增加，上看二十萬元，約莫是現在的二十倍。另外，從市場上各商家的反應來看，費用增長在十倍以上的狀況也所在多有。

改以「訊息則數」計價

高頻率使用者衝擊最大

這一切起因，來自去年六月在東京舉辦的LINE Conference年度大會上一項重大宣布：LINE@和LINE官方帳號將整合成新版官方帳號。當時LINE官方預告，新版官方帳號將會是「零元起跳」、「用多少付多少」的新產品。而相關細節在二月二十一日出爐後，也確實如此，只是許多用戶同時意識到，這下行銷費用恐怕要大幅增加了。

新版遊戲規則和過去最大的改變在於，不再以「好友數量」作為月費級距，改以訊息則數計價。舉例來說，過去LINE@帳號一個月不論發送一萬、十萬則，還是一百萬則訊息，費用都是固定的；但進入新制後，若採零月費方案，最高上限只能發送五百則訊息。以一個好友數五百人的官方帳號為例，一個月只要一次群發訊息，就會用光額度。

而月費八百元的中用量方案，則是規定訊息發送數量超過四千則後，每多一則，就要多付○．二元。另外還有四千元月費的高用量方案，則是會在超過二萬五千則訊息後，依比例往上疊加費用。

以好友數二萬人的LINE官方帳號計算，過去選擇七九八元月費方案就很夠用，但如果以每天一則群發訊息，一個月六十萬則來看，新版費用加上月費就會超過六萬元。可以想像，這對好友數量多且有高頻率訊息發送需求的使用者，如新聞媒體來說，受到新收費制度的衝擊可能還會更大。

且近兩年因Facebook紅利逐漸消失，觸擊率下滑及廣告成本提高等因素，愈來愈多人選擇往LINE靠攏。至二○一八年十一月，台灣的LINE@和LINE官方帳號數分別已達一三○萬和一八○個。

小至街邊攤販、火鍋店、美甲店，或是UNIQLO、momo、全家便利商店等大品牌、大企業，都是LINE官方帳號或LINE@用戶。還有公家機關、新聞媒體等，如今也都將LINE作為重要訊息傳遞管道之一。不難預見，此次變動可能帶來的影響程度之廣。

▲2018年LINE Conference大會上，預告將推出零元起跳、用多少付多...
▲2018年LINE Conference大會上，預告將推出零元起跳、用多少付多少的新版官方帳號。(圖片攝影/何佩珊)
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「以價制量」改善濫發

消費習慣已養成 難割捨

有用戶稱，LINE此次調整是典型的「養、套、殺」。不過LINE官方強調，除了計費機制改變，新版官方帳號同時也大大降低了進入門檻，並且在不須額外加購的情況下，提供更完整的進階功能，如全面開放Messaging API串接。

LINE台灣廣告事業部副總經理王俞蓉認為，在新制度下，未必對所有用戶都是漲價，「有些商家會享受到官方帳號2.0的好處。」她舉例，因應淡旺季不同，預算可以更彈性調整，就可能比舊版官方帳號要簽訂年約的方式更有利。

再從另一個角度來看，過去「吃到飽」的模式，造成各種行銷訊息在LINE上面大量發送，相信不少人都有過類似經驗：打開LINE App頁面，各種行銷廣告取代了家人、朋友的對話，對使用者體驗是一種傷害，對LINE生態圈的長期發展更是一大威脅。

而以量計費可說是一種「以價制量」的解決方法，可望改善目前訊息濫發的情況，相信是LINE決定做這次大調整的一大原因。只是LINE@和LINE官方帳號既有用戶或許能理解這個道理，但新計費機制和這麼大幅度的成本變動，仍是一大衝擊。

不少用戶在實施細則出來後，已經在內部召開應變會議，尋找對策。其中，有連鎖零售商行銷主管形容，現在的狀況就有如被LINE綁架，認為「擁有自己有效、有流量的App才是根本。」似有逐步脫離LINE的計畫。

只是短期內要這麼做其實不易，以Bonbons為例，雖已逐步分散行銷管道，如耕耘Instagram、開發自家App，或者思考，以一年增加三百多萬元費用來說，將同一筆錢拿來開實體店的效益，會不會更好？但林怡慧說，目前在LINE的推播導流，對銷售已有一定比例貢獻，貿然停用，恐怕會對業績立即帶來衝擊。

李蓁蓁也表示，myBRA有許多客戶已經習慣從LINE接收訊息，實際上常有消費者就是指著LINE上的推播訊息，來店裡表示要買該項商品。因此新制的費用雖驚人，卻也沒有選擇，「還是要用。」

對多數人來說，在無法放棄的情況下，只能尋求新制下的生存之道，而這樣的困境，也讓LINE官方帳號的變革，意外為另一群人創造新商機。

▲LINE@在台灣的用戶數超過130萬，在路上經常可見LINE@的宣傳立板。(圖...
▲LINE@在台灣的用戶數超過130萬，在路上經常可見LINE@的宣傳立板。(圖片/Line台灣提供)
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新制帶出新商機

大數據助陣 不再亂槍打鳥

「以量收費代表商家一定要最佳化運作。」新零售解決方案服務商91App董事長何英圻表示，在新制度下，不能再以亂槍打鳥的方式發送訊息，必須更注重轉換率。而這除了要在行銷素材下一番工夫，更需要有數據分析協助精準訊息投遞。這就是第三方軟體服務業者一個很好的機會。

富盈數據創辦人陳顯立也看好，「CRM（客戶關係管理）業者會有很多生意可以做了。」不論是要在LINE官方帳號做更精準的分群訊息推播，或是想更有效運用簡訊、EDM（電子報）、臉書和LINE等不同傳播管道，前提都是要先做好CRM。

事實上，富盈接下來將會和機能服飾電商iFit創辦人謝銘元成立的第三方服務平台ECFIT合作，預計三月搶進這波CRM商機。同時，陳顯立還將加入ECFIT擔任策略長。

除了CRM，聊天機器人應用開發商Botsnova創辦人劉詩彥也相當看好這個機會，不只是因為以量計費新制，將讓商家更重視用戶分群、成效追蹤；同時也因為在LINE官方帳號2.0上路後，將不再只有高階用戶可以使用第三方服務，換言之，這塊餅變得更大。

雖然LINE@代理商知識科技負責人任正偉預期，隨著市場機會變大，競爭者一定會增加，他仍相當有信心，「今年絕對成長二○％、三○％以上。」並強調這是很保守的預估。他表示，LINE官方帳號2.0都還沒正式上路，近期已經收到許多詢問和新訂單。

隨著LINE和台灣市場之間的連結愈來愈深，只要一點變動，就可能帶起巨大的連鎖效應。而這次，不論是對用戶端還是第三方服務商，都可能會是一場淘汰賽。

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