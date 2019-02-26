人民幣定存已退燒？ 投資人還有這兩個選擇

分享 facebook 【撰文 許雅綿】

談到今(2019)年外幣投資，一名銀行高層直言：「人民幣就別想了！」其實，今(2019)年中國經濟增長放緩，中國人行持續降準，造成人民幣利率走低，銀行一年期定存利率不斷下滑，國人持有人民幣存款意願也持續降低，在人民幣定存越來越沒賺頭之下，投資人還能有什麼選擇？

中國經濟成長率放緩 外銀普遍看淡人民幣

「中國經濟增長放緩、經常帳轉差以及政策寬鬆等基本面，都指向人民幣走弱的趨勢。」瑞銀財富管理亞太區首席投資總監陳敏蘭(Min Lan Tan)表示，目前對於美元兌人民幣3、6及12個月預測值分別在6.9、7.0和7.0。她說，美國聯準會態度轉鴿，再加上中美貿易談判持續之際，中國將保持人民幣大致穩定，估短期內美元兌人民幣可能維持在6.7至6.9之間。

星展銀行集團研究部發布的報告則指出，去年12月初以來，人民幣的升值被視為中美貿易戰「休戰」的短暫反彈，不論中美貿易摩擦的結果如何，美元兌人民幣在2019年都會升破7的整數關卡。

台新銀行投資策略總監莊明書分析，人民幣最差的情形在去年，但都沒有破7關卡，接下來要持續關注中美貿易戰、中國是否會繼續降息降準，但他觀察，市場對於人民幣的信心已慢慢恢復中。

整體而言，台北富邦銀行內部分析，短中期來看，有三大因素影響人民幣的走勢，包括第一、中美貿易談判預計會有正面的結果；第二、今年全球經濟放緩，聯準會暫緩升息，美元向上走勢受限；第三、中國持續改革方向，經濟轉向內需為主，人民幣升值，有利吸引外資流入其股債市。預估短期人民幣在6.7附近將進入區間整理格局，中期將挑戰去年貿易戰爆發後的起跌點6.4。

人民幣後市不明 民眾持有意願低

過去為了保留資金運用的彈性，許多民眾會選擇銀行推出的人民幣優利定存方案，不過在利率走低情況下，民眾持有人民幣存款的意願下降。根據央行最新公布，1月國銀人民幣存款總額2902.65億元，月減人民幣81.77億元，存款水位創56個月新低。

央行官員分析，人民幣存款餘額下探，是受到利率走低和人民幣後市不明等因素影響，去(2018)年12月一年期人民幣定存利率最高還有3.8%，一月降至3.6%，近期更跌破3%。

人民幣利率的吸引力不再，觀察國泰金發布的2月國民經濟信心調查結果，發現人民幣存款配置比例在5%以上的民眾僅7.1%，且有1成多的民眾表示，未來一年計畫減持人民幣。

人民幣定存退燒 留意保單、債券

人民幣走勢難捉摸，曾在銀行財富管理部門工作的高小姐分享，今年外幣投資以美元為首選，再來才是人民幣。而現階段人民幣後市不明，她配置人民幣資產的比例已下降，目前以持有6年期或10年期的人民幣保單為主，即透過時間拉長的方式，來平均攤提匯率成本。

除了人民幣保單選項之外，台北富邦銀行財富管理部門也建議，投資人可留意由歐美大型金融機構發行人民幣金融債券，其票息約比定存利率高1.5%到2%。

至於投資方式上，莊明書表示，對人民幣走勢較沒信心的投資人，人民幣計價商品就不要單筆買，可以採定期定額投資的方式，來分散風險。

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