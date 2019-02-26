親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

人民幣定存已退燒？ 投資人還有這兩個選擇

2019-02-26 12:07今周刊

分享
【撰文 許雅綿】

談到今(2019)年外幣投資，一名銀行高層直言：「人民幣就別想了！」其實，今(2019)年中國經濟增長放緩，中國人行持續降準，造成人民幣利率走低，銀行一年期定存利率不斷下滑，國人持有人民幣存款意願也持續降低，在人民幣定存越來越沒賺頭之下，投資人還能有什麼選擇？

中國經濟成長率放緩 外銀普遍看淡人民幣

「中國經濟增長放緩、經常帳轉差以及政策寬鬆等基本面，都指向人民幣走弱的趨勢。」瑞銀財富管理亞太區首席投資總監陳敏蘭(Min Lan Tan)表示，目前對於美元兌人民幣3、6及12個月預測值分別在6.9、7.0和7.0。她說，美國聯準會態度轉鴿，再加上中美貿易談判持續之際，中國將保持人民幣大致穩定，估短期內美元兌人民幣可能維持在6.7至6.9之間。

星展銀行集團研究部發布的報告則指出，去年12月初以來，人民幣的升值被視為中美貿易戰「休戰」的短暫反彈，不論中美貿易摩擦的結果如何，美元兌人民幣在2019年都會升破7的整數關卡。

台新銀行投資策略總監莊明書分析，人民幣最差的情形在去年，但都沒有破7關卡，接下來要持續關注中美貿易戰、中國是否會繼續降息降準，但他觀察，市場對於人民幣的信心已慢慢恢復中。

整體而言，台北富邦銀行內部分析，短中期來看，有三大因素影響人民幣的走勢，包括第一、中美貿易談判預計會有正面的結果；第二、今年全球經濟放緩，聯準會暫緩升息，美元向上走勢受限；第三、中國持續改革方向，經濟轉向內需為主，人民幣升值，有利吸引外資流入其股債市。預估短期人民幣在6.7附近將進入區間整理格局，中期將挑戰去年貿易戰爆發後的起跌點6.4。

人民幣後市不明 民眾持有意願低

過去為了保留資金運用的彈性，許多民眾會選擇銀行推出的人民幣優利定存方案，不過在利率走低情況下，民眾持有人民幣存款的意願下降。根據央行最新公布，1月國銀人民幣存款總額2902.65億元，月減人民幣81.77億元，存款水位創56個月新低。

央行官員分析，人民幣存款餘額下探，是受到利率走低和人民幣後市不明等因素影響，去(2018)年12月一年期人民幣定存利率最高還有3.8%，一月降至3.6%，近期更跌破3%。

人民幣利率的吸引力不再，觀察國泰金發布的2月國民經濟信心調查結果，發現人民幣存款配置比例在5%以上的民眾僅7.1%，且有1成多的民眾表示，未來一年計畫減持人民幣。

人民幣定存退燒 留意保單、債券

人民幣走勢難捉摸，曾在銀行財富管理部門工作的高小姐分享，今年外幣投資以美元為首選，再來才是人民幣。而現階段人民幣後市不明，她配置人民幣資產的比例已下降，目前以持有6年期或10年期的人民幣保單為主，即透過時間拉長的方式，來平均攤提匯率成本。

除了人民幣保單選項之外，台北富邦銀行財富管理部門也建議，投資人可留意由歐美大型金融機構發行人民幣金融債券，其票息約比定存利率高1.5%到2%。

至於投資方式上，莊明書表示，對人民幣走勢較沒信心的投資人，人民幣計價商品就不要單筆買，可以採定期定額投資的方式，來分散風險。

你可能感興趣》

不要讓通膨怪獸把錢吃掉—我該怎麼存外幣、股票？

別跟投資談戀愛

銀行強推外幣優利定存 這波美元還會走強多久？

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

分享

今周刊

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！

相關新聞

被蘋果、谷歌打趴 Garmin為何還能起死回生做到世界第一？

2019-02-26 16:59

一天開2.6家 一芳如何坐穩拓點王 緊追CoCo、五十嵐？

2019-02-26 16:57

每7次就有1次檢查沒必要 電腦斷層淪成病患照心安？

2019-02-26 16:54

費用暴增50倍！LINE官方帳號改以量計價 130萬商家剉咧等

2019-02-26 13:35

拚事業拚到118公斤 主廚成功減重35公斤這招健康又有效

2019-02-25 12:48

靠配息就能年年出國玩5趟！理財專家怪老子自揭投資心法

2019-02-21 09:01

怕被AI取代不如直接當它老闆 台股達人教你一次買齊最強AI股

2019-02-26 17:00

同婚專法過了小孩就不能叫爸爸媽媽？錯！政院懶人包闢謠

2019-02-21 11:45

資生堂、KOSÉ也不敢小看 一家鹿港小廠面膜竟年銷3.5億片

2019-02-21 09:03

迎賓茶改開水、高層減薪 台船老董要如何翻轉台船虧損百億逆境？

2019-02-21 09:02

榮獲台北國際書展首獎！董啟章：關於生命 我還是給不了答案

2019-02-21 08:55

劉媽媽心碎！東區金店面12年租客掰掰 雄獅另闢新址

2019-02-15 15:13

手機故障 多做一個動作就不賠？手機保險必知的六件事

2019-02-20 16:53

燒肉店「乾杯」最後一家台中街邊店撤出 原因曝光

2019-02-19 13:55

美元定存飆逼近10%高利 兩個細節告訴你 利息恐沒你想的多！

2019-02-18 11:17

買房等2020後再買？ 專家：房市面臨「三大死亡交叉」

2019-02-14 11:17

再掀選秀、悶鍋熱潮 王偉忠62歲不退休：年紀從不是問題！

2019-02-14 09:32

蔡依林、柯P都來搶合作 獨家揭露理科太太與網紅們的身價

2019-02-14 09:12

勞保年金破產日再提前！棄月領改一次領真划算？

2019-02-14 09:11

返鄉砍檳榔樹種茶 80後女生把南投紅茶賣進京都

2019-02-14 09:07

林志玲春晚表演贏得滿堂彩 跳水替身想紅想瘋了爆料反拉黑

2019-02-13 10:21

靠理財就能環遊世界？部落客潔媽不藏私分享5大投資密技

2019-02-11 13:13

「人生很短，夢想很重要」 他「無氧」征服高峰成全台第一人

2019-02-11 13:13

90天創四億營業額！迪化街老店老協珍靠什麼連徐若瑄都收服？

2019-02-11 13:11

衰！出國遇機師罷工 13家產險班機延誤理賠比一比

2019-02-11 12:45

川普也被騙！鴻海威州案「承諾多、實踐少」 回顧郭董跳票史

2019-02-11 09:53

75％台灣人有夢想 及早退休勝過當億萬富翁

2019-02-11 09:48

連Discovery都來蹲點採訪！他用AI神算出虱目魚2天後的大劫難？

2019-01-24 13:15

重整之路添變數？台銀要賣華映最賺錢的廠房

2019-01-24 13:14

9年未進民進黨部...文青大叔羅文嘉：種田賣菜太幸福 只想宅在這裡

2019-01-24 13:13

揚言超越星巴克 「小藍杯」瑞幸咖啡猛燒錢 還能撐多久？

2019-01-24 09:21

睡覺絕不開除濕機！3大NG行為 你犯了哪一個？

2019-01-23 15:19

AI狂潮！娛樂、醫療、科技...直擊AI應用3大現場

2019-01-23 14:21

40歲賺60坪房！業餘漫畫家靠推理逮好股

2019-01-17 11:36

延攬陳其邁、留住老班底 蘇內閣能為小英政府繳出成績單嗎？

2019-01-17 11:36

大賺76億 員工年終上看7個月 台企銀新總座怎麼做到的？

2019-01-17 11:35

獨家黑幕》中油陷治理危機  3人把持董事會、董事長權力被架空

2019-01-17 07:53

月薪20萬責任制僅3千人達門檻 勞基法鬆綁好無感？

2019-01-10 11:26

防癌新利器 「它」讓肺癌死亡人數9年來首降

2019-01-10 11:25
看更多

熱門文章

費用暴增50倍！LINE官方帳號改以量計價 130萬商家剉咧等

2019-02-26 13:35

人民幣定存已退燒？ 投資人還有這兩個選擇

2019-02-26 12:07

霸氣董座變罷工戰犯 何煖軒「貴人牌」失靈？

2019-02-22 09:57

下市、裁員謠言不斷 究竟味全怎麼了？

2019-02-22 13:16

被蘋果、谷歌打趴 Garmin為何還能起死回生做到世界第一？

2019-02-26 16:59

拚事業拚到118公斤 主廚成功減重35公斤這招健康又有效

2019-02-25 12:48

會說三國語言的陽光女孩熱愛運動 未來想進運動照護領域

2019-02-22 10:43

超神準「預言」 他們敢鐵口直斷的背後真相

2019-02-23 08:06

謝金河：今年潛力股是這樣誕生的！

2019-02-26 13:04

靠粗工起家…金車父子檔聯手檳榔攤賣咖啡 狂銷全球70國

2019-02-22 09:59

意外的「小三」 小柔讚她是個天使：其實很幸福

2019-02-23 07:51

國際大師出手了！ 他們買什麼？賣什麼？

2019-02-22 10:48

克莉絲汀轉型失敗 高層內訌惡鬥不息

2019-02-22 13:16

甄選戰》豐富圖表、具體實例 讓他順利考上台大工管

2019-02-22 10:45

去年車市慘…汽車百貨大王如何營收淨利雙升？先想8成不懂車的人　

2019-02-22 10:07

小孩很愛玩生殖器和摸我的胸部 該怎麼辦？

2019-02-23 07:54

街口買Jello又買華頓投信 真正盤算是網銀？

2019-02-22 13:16

直接不如間接有效 「輕推理論」教你怎麼說服他人

2019-02-26 09:31

豐田未來車搶先曝光

2019-02-22 13:16

甄選戰》客製書審、依經驗整合論點 他如願考上北大法律系

2019-02-22 10:44

小魚股大反攻 櫃買車輪戰！群起攻堅

2019-02-22 10:48

厭惡傳統官僚文化 新東方年輕員工尾牙吐嘈公司

2019-02-23 07:44

越概股抬頭 這檔紡織股會紅

2019-02-26 12:59

沖煮冠軍 雙手三壺沖出金牌咖啡

2019-02-22 10:05

翻轉宜蘭 震撼各界 李祐寧催生影視教育新基地

2019-02-23 08:19

從小雙腿和左手萎縮的殘障歌手 翻轉人生成為「台灣番鴨王」

2019-02-23 08:18

3月選股蛋黃區

2019-02-26 13:02

只要餵奶 不要塞奶！讓哺乳不再是產後夢魘！

2019-02-23 07:58

樂斯科養老鼠 1胎要價20萬

2019-02-22 13:16

林園市場百年老牌銅板美食 詹記鴨肉飯

2019-02-25 14:32

低位階 高現金發放率！熱錢瞄準兩大進攻好標的

2019-02-22 10:48

一天開2.6家 一芳如何坐穩拓點王 緊追CoCo、五十嵐？

2019-02-26 16:57

貢多拉船遊愛河 異國風情浪漫破表

2019-02-26 09:49

三星S10搶先亮相 搏版面

2019-02-26 12:55

甄選戰》強化學習力 突顯英語力 大學甄選無往不利

2019-02-22 10:45

選股該回歸基本面了！財報＋營收雙成長真金不怕火煉

2019-02-22 10:48

金馬獎最佳女配角－丁寧 努力扮演人生「母親」角色

2019-02-23 07:58

每7次就有1次檢查沒必要 電腦斷層淪成病患照心安？

2019-02-26 16:54

哈瑪星光任務 地景光藝術大膽告白

2019-02-26 09:49

美國通知斷交那天深夜 宋楚瑜叫醒了蔣經國

2019-02-26 16:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top