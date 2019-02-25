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無薪假不是老闆說了算 這3筆錢一樣不能少

拚事業拚到118公斤 主廚成功減重35公斤這招健康又有效

2019-02-25 12:48今周刊

【撰文 莊翊晨】

曾幾何時，我們為了事業忽略了健康，身為主廚的謝長勝（馬可老師），即使體重飆至118公斤，依舊自我感覺良好，直到身體出了狀況，才意識到問題的嚴重性、開始控制飲食。

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生性活潑開朗的謝長勝，總是笑臉迎人，無論從社群媒體的字裡行間，或是親自與本尊見面，都會被他的快樂所感染，「地中海料理它的精髓，是讓你吃得開心、看得也開心，吃完之後你的身體產生開心、正向的能量，那你整個人就會開心。」

原來，謝長勝成功減重的秘訣是地中海料理，不過故事要從他入行說起…

入行洗碗洗三年 主廚忙碌生活終病倒

其實，謝長勝並不是學餐飲出身，他讀的是環境工程科，學生時期在美式餐廳打工，本身就愛吃的他發現自己對做菜非常有興趣，因此畢業後決定踏入餐飲業。

當時西餐環境注重師徒制，沒有標準食譜可以參照，學徒一開始只能洗碗、炒員工餐，「你要跟師傅學一道菜，其實都是要偷偷地學」，從鹽、糖的使用克數，到快速剝蝦的技巧，都是看著師傅做，並自己默默記住，謝長勝光學徒一職就做了三年。

謝長勝坦言，那三年，師傅每天呈現擺盤繽紛、漂亮的菜色，自己卻只能遠觀，非常折磨人，「但是我很感謝他（師傅）。」由於過程中的基本功打得扎實，熬過三年後，師傅終於同意謝長勝上流水線，開始從操作生菜沙拉、甜品、開胃菜，到後來的熬高湯、做醬汁、炒義大利麵、做主餐。

這一路愈來愈高級的料理，加上肆無忌憚的吃，導致謝長勝身體愈來愈往橫發展，30出頭歲體重就直逼118公斤，他既認真又搞笑地說：「我師傅講過這也是好處，表示這家餐廳的食物很好吃。」

▲謝長勝雖然體重破百，但當時依舊自我感覺良好，認為自己還是很帥。（謝長勝提供）
▲謝長勝雖然體重破百，但當時依舊自我感覺良好，認為自己還是很帥。（謝長勝提供）
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出色的表現讓謝長勝在32歲正式成為餐廳主廚，每天早上八點進公司，晚上十點餐廳工作結束後，內部要檢討菜色。日復一日的長期久站，雖然他有心想運動，可真抽不出時間，而管理人員、業績的巨大壓力，讓他時不時就想吃療癒一點的食物。

直到有一天，謝長勝因為沒吃晚餐，半夜工作結束後，到士林夜市吃了宵夜，當時他的租屋處位於五樓，就在踏進大門準備上樓時，才爬了兩階就全身麻痺，無力的倒在樓梯上，那一霎那，謝長勝腦中閃過的念頭是：「我中風了。」

五分鐘過後，他發現自己身體還可以動，並以趴姿努力爬了五層樓，全身髒兮兮的敲了門，妻子來應門時驚嚇問道：「你怎麼了？」謝長勝自己也不知道身體出了什麼狀況，只感受到腰像被觸電似的疼痛不已。

隔天，謝長勝第一時間做了身體檢查，這才知道自己有椎間盤突出，而罪魁禍首就是破百的體重。身體亮起紅燈後，謝長勝痛定思痛，決心認真減重。

研究「地中海飲食」 成功減重35公斤

當時，醫師建議他從改變飲食開始著手，謝長勝在研究哪些食物適合減重的過程中，意外發現自己做的餐點類型就是最好的飲食方式，於是開始鑽研地中海飲食，為此學習些許義大利文，更於2014年獲得義大利國立品油師協會的認證。

▲謝長勝食用地中海料理紅龍果優格生菜開胃杯、橄欖油香蒜風味白蝦。
▲謝長勝食用地中海料理紅龍果優格生菜開胃杯、橄欖油香蒜風味白蝦。
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謝長勝介紹，地中海料理的特色是使用冷壓初榨橄欖油，去料理大量的蔬菜、水果、白肉、魚肉。橄欖油富含單元不飽和脂肪酸，它進入體內可以代謝多元不飽和脂肪酸累積成的脂肪與膽固醇，如此一來，高代謝率再搭配適度的運動，就能有效達成減重效果。

說起來容易，要做到可不簡單。當時34歲的謝長勝為自己做的第一步是放慢生活步調，卸下主廚的光環，在飯店找了份副主廚的工作，讓自己心情保持愉悅、減少壓力，並能準時上下班。

謝長勝笑稱自己以前是油炸動物，可以餐餐吃油炸食物，「第一，要先忍住心理這一關，以前天天吃，可能變一個禮拜吃一次、一個月吃一次，再來變半年吃一次。」

有地中海飲食為原則的謝長勝，以前愛吃鹹酥雞，現在以橄欖油、香料醃製的烤雞胸、烤雞腿取代；以前愛吃芋頭蛋糕，現在直接蒸芋頭沾橄欖油食用；以前愛吃炸醬麵，現在用橄欖油、蒜頭、洋蔥炒義大利麵，這讓他在減重過程中也能享受美食。

能有效管理時間後，謝長勝下班後會去公園跑步、騎腳踏車，後來增加運動強度，開始做重訓，甚至從北投騎腳踏車上陽明山。

▲已經愛上運動的謝長勝，騎腳踏車的裝備愈來愈齊全。
▲已經愛上運動的謝長勝，騎腳踏車的裝備愈來愈齊全。
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運動量大加上代謝率高，使得謝長勝在一年半內體重從原本的118公斤下降至90公斤，直接幫身體減輕近30公斤的負擔。除了開心，他發覺自己精神變好、身體也被淨化，「我現在已經很熟悉吃好的油脂，有時候吃到比較不好的油脂或食品，其實腸胃是會不舒服的。」

但是過去三年，來到了減重的後期，他從86公斤來到83公斤，只減掉三公斤，他感嘆：「內臟脂肪真的是很難消滅。」

減重本來就是一場長期抗戰，謝長勝的這場戰役打了十年，成功甩掉35公斤，從一位胖主廚變身成型男主廚，也使他開始投入地中海料理的推廣。

馬可老師樂於分享 全力推廣地中海料理

當身旁的親朋好友看見謝長勝整個人瘦了一大圈，都相當好奇他到底都吃什麼，於是他將自己最喜歡吃的111道菜寫成食譜，在2016年四月出版人生第一本書《Crazy Marco地中海料理教室》，這同時也是他23年廚藝的心得大全。

▲謝長勝著作《Crazy Marco地中海料理教室》的內頁。
▲謝長勝著作《Crazy Marco地中海料理教室》的內頁。
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謝長勝愛上運動後，發現自己運動完會餓，開始鑽研運動完的料理，職業病上身的他一寫就寫出一整個月早、午、晚餐的食譜，後來更邀請他的健身教練—胡孝新寫30天的運動計劃，兩者結合起來，在2017年二月出版《每天5分鐘 4週享瘦一身輕》。

身為品油師，謝長勝研究人類身體時，發現腦組織有66.6%是腦磷脂，而我們飲食中常見的精緻澱粉、精煉油含有豐富的Omega-6，一個多元不飽和脂肪酸系列，長期超量會引起慢性心臟病發作、血栓性中風、骨質疏鬆症、肥胖與癌症等疾病，年紀大了容易出現阿茲海默症、失智症等腦病變。

謝長勝表示，透過富含單元不飽和脂肪酸的好油脂，其實可以活化腦部，但直接喝好油在台灣普遍接受度不高，於是他將橄欖油或苦茶油帶入豬肝、南瓜粥、山藥鱸魚湯等台菜中，率先煮給岳父、岳母品嘗。

馬不停蹄的謝長勝，將自己照顧長輩過程中所累積的食譜整理後，在2018年四月出版《遠離失智，吃出健康腦》，希望獻給已長眠的岳父大人。

同年，他與朋友合夥創立「好桌」（URTABLE），希望透過此網路平台，更有效推廣地中海飲食，並不定時推出即食調理包，讓更多人能吃得更健康。

究竟減重的最終秘訣是什麼？謝長勝不假思索的回答：「堅持！」他以自身為例，「我胖了30年，不可能30天就瘦了」，因此若要開始實行一種減重的飲食方式，他認為至少要堅持一年，才能看見自己的轉變，並勉勵大家從改變飲食做起。

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