靠配息就能年年出國玩5趟！理財專家怪老子自揭投資心法

【文／今周刊 歐陽善玲】

過去兩年，理財作家怪老子開始改變「現金流配置方式」，瞄準債券ETF， 除了成本考量外，國內產品愈來愈豐富多元，也讓他眼睛發亮。

圖／shutterstock 分享 facebook

過年前，理財作家怪老子玩了一趟日本，雖然只待在新宿，但能將美好時光消磨在好吃的拉麵店、具特色的居酒屋，以及位在歌舞伎町的新地標「酷斯拉飯店」，對他來說已是人生莫大享受。像這樣的「慢遊」，怪老子一年規畫至少四次，費用全由債券投資的利息招待。

五十歲前，怪老子也是一般上班族，有感於每日工作像陀螺、總是不停打轉，在日復一日的循環中，為了拿回生活自主權，便開始學習理財。理工背景、又善於運用Excel的他，很快就為自己找到一套方法，既能確保生活品質，又能不被工作牽制。五十歲左右，他便從職場畢業，開啟第二人生，出書寫作、教人投資理財，至今已超過十年。

能在壯年大膽退休，憑藉的就是可觀的投資理財回報。怪老子的盤算是，離開職場後沒有固定收入，想創造現金流，就必須配置一定比例的債券商品，「債七股三是基本盤，除非股市跌到谷底，才可能將股票配置拉高到五成，否則債券部位就是主餐。」

怪老子屬於實事求是的保守型投資人，不追求重押的獲利快感，而偏好分散風險、細水長流的投資收益。單買債券，不但門檻高（一張動輒十萬美元起跳），也無法分散。於是，過去他將大部分資金投入全球債券型基金，透過基金經理人操作管理，創造固定現金流。

怪老子每年透過債券利息收益，暢遊歐、日及泰國，退休生活令人羨慕。(圖片/怪老子提供) 分享 facebook

建立債券ETF部位

初期目標至少七位數

但這兩年，他開始改變「現金流作戰計畫」，瞄準債券ETF。說到這裡，他戲劇性地拿起手機，立刻下單、買進「元大AAA至A公司債」（00751B），秒交易成功。「很多人會想，債券ETF規模雖大，但每日成交量不過幾百張，不成比例，可能會有流動性問題，我現在就買給你看，證明這種擔心是多餘的。」

交易完成後，怪老子才好奇確認了一下剛剛買在多少價位；對他來說，這可不是衝動性下單，「持續將債券基金轉換成債券ETF」已是近期重要理財計畫，只要方向正確，過程中就不會因為價格高低而改變目標。初期預計調整規模，至少七位數起跳。

能夠這麼篤定確信債券ETF更適合自己，怪老子主要有三點考量。

第一，自然是投資成本更低。就像是在績效比賽前，裁判先送分，先不論債券基金經理人選債挑債，或對匯率、利率判斷有多神準，對他來說，主動式投資成本就是比債券ETF多出約一％，在「省到就是先賺到」的道理下，轉換誘因大。

第二，是投資標的更透明。「相較一般債券基金的持債內容，未必都能完整公布，有些甚至根本沒公開；債券ETF一籃子的成分債，卻能在投信官網上每日完整揭露，透明度相當高，投資人可輕易掌握ETF持債方向，對布局標的也能有更清晰的輪廓。」怪老子說，現在國內債券ETF選擇變多，涵蓋範圍更廣，據了解，接下來還有二十多檔要掛牌，真的很興奮。

機械式操作改良版

股債再平衡 投資勝率高

第三，也是很多人在意的部分，即拿本金出來配息。由於國內投資人熱愛配息型商品，不少債券基金為衝刺配息率，會將部分本金配回給投資人。但像怪老子，投資目的在盡可能累積債券部位，壯大利息收入；一旦配回投資本金，便容易打亂理財計畫。而目前掛牌的債券ETF，以季配息為主，在產品規範下，較不會有配到本金的疑慮。

「很多人喜歡存股，喜歡買配息型基金，甚至買儲蓄險、做銀行定存。其實說穿了，都是為了賺取穩定的利息收益，目標不在買低賣高，賺取價差；既然如此，就要記得投資初心，心情不該受價格高低波動影響，反而應趁價格走跌時加碼買進才對。」

怪老子分享，過去十多年累積而來的投資經驗，發現愈是「機械式」的操作，往往就愈容易成功，「存債」就是很好的例子。瞄準優於銀行定存的殖利率，且長期買進持有，拉長時間來看，持續流入的利息收益，便能緩和匯率及利率風險，尤其新台幣兌美元走勢相對穩定，匯損問題也不大。

這兩年，不少投資人有感於股市漲多，且全球經濟成長動能減緩，便開始為「危機入市」做準備，將大筆現金存放在銀行帳戶，等待「二次金融海嘯」機會進場，不料股市愈漲愈高，不但被軋空，資金使用也顯得毫無效率。

債券ETF陸續掛牌後，怪老子的「機械式」操作，也摸索出二．○改良版。

「債券殖利率走勢與股市為同向關係，股市漲時，債券殖利率也會上漲，債券價格下跌。若持有債券ETF，就可透過價格走勢，平衡股債配置。」也就是當債券ETF走跌一段時間，完成打底、開始攀升，就代表股市將進入修正期，此時便可逐步由股轉債。怪老子說，真的想要「危機入市」，等債券價格漲不動時再進入股市，可能都還來得及。

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依風險承受度配置

為股票資產建立防護網

元大投信董事長劉宗聖指出，在市場需求帶動下，這兩年國內債券ETF蓬勃發展，除保守型的美國公債、投資級公司債、中國債可選擇外，風險偏好度較高的高收益公司債，及新興市場債產品也陸續問世，債券種類齊備，不論是退休規畫或其他理財用途，都可滿足投資人的現金流規畫。

舉例來說，長期股票持有者，就必須配置一定債券部位，才能有效抵禦市場波動。像美國公債ETF就與股票呈現負相關，「若長期持有高股息ETF的人，很怕領到股息卻賠掉價差，就可考慮配置美國公債ETF。但要注意，債券ETF天期較長，債券波動度也會較高，投資人可依據自己的風險承受度進行配置。」劉宗聖建議。

他解釋，挑選債券ETF時，投資人最關心的是殖利率表現；但「修正存續期間」，與債券ETF波動性有關，也具一定參考性。理財屬性相對保守的投資人，就可以短天期的債券ETF為配置重點。

國泰投信ETF團隊主管鄭立誠表示，國內債券ETF規模衝刺快，主要原因在壽險資金挹注，畢竟對手握龐大資金、且有固定收益需求的法人來說，債券ETF是相當便利的選擇。換言之，站在法人的基礎上開始接觸，並長期配置，對一般投資人而言是很好的立足點。

「有些人會擔心流動性問題，其實只要觀察產品報價密度及量，就可排除這個疑慮。」鄭立誠解釋，債券ETF發行商、也就是投信公司，有維護產品流動性的責任，因此會請造市券商配合掛價，讓投資人想買、買得到；想賣，也賣得掉。透過造市機制，流動性風險可降到最低。

過去債券投資門檻高，散戶入場券至少三百萬元起跳，很多人只能靠債券基金滿足配息需求。但境外債券基金手續費、保管費及經理費都不便宜，以「確定」的成本追求「不確定」的超額報酬，對保守型投資人來說，勝算太低。

鄭立誠強調，隨著債券ETF陸續問世，現在投資人參與債市機會，等於與壽險法人平起平坐，股債配置方式也愈來愈豐富、完整，對於股票族來說，藉由這個機會逐步納入債券配置，例如，現階段布局投資級公司債ETF，一方面可享有較高殖利率、約四％左右，同時為股票資產建立防護網，即是目前市場混沌不明下，最穩妥的致勝策略。

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