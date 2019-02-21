資生堂、KOSÉ也不敢小看 一家鹿港小廠面膜竟年銷3.5億片

分享 facebook 【文／今周刊編輯團隊】

在全日本最大連鎖藥妝店松本清的東京銀座旗艦門市，一進門，迎面最顯眼的櫃位，就是一整排的面膜專區，來自台灣的「森田藥粧燕窩濃潤滋養面膜」、「我的美麗日記黑珍珠煥白面膜」，也占據了不小枱面。

銀座松本清旗艦店現場 台灣品牌與日本A咖平起平坐

2016年，台灣的外貿協會已經嗅出面膜業春苗綻放的氣息，決定為此籌組「台灣美粧品牌行銷聯盟」。

「我們盤點了台灣195個製造業，唯一連續多年成長的只有化妝品產業，其中最主要的成長力道，就是來自面膜。」外貿協會產業拓展處處長邱揮立充滿熱情告訴我們，台灣的面膜產業戰鬥力十足，過去3年，外貿協會僅有為此籌組唯一的產業聯盟，「至今已經連續三屆，還有許多業者抱怨電話不斷，為什麼他們不能加入？」「我的心機」、「未來美八分鐘面膜」、「TT面膜」一個個品牌飛出台灣，整個東南亞、東北亞，台灣面膜用輕柔的力量戰勝市場。

25公克的魔力 產業鏈精采扎實 工研院也參一腳

綜合屈臣氏等主要藥妝、賣場的意見估計，台灣女生一年敷掉1.2億片面膜，再加上觀光客成箱地購買，這部分還不包括從網路上全球交易，一年在台灣境內實體通路賣出約1.5億到2億片不等的面膜；若每片平均以30元估算，一年大約可賣出50億元的面膜。

加上經濟部統計處對面膜「成品」出口總值的估計，每年都以接近3成的業績持續成長，以及更多無法計入的是，代工廠半成品的輸出，則全體產業的海內外總產值可達3百億元左右，且還在持續成長趨勢中。

背後的產業鏈更是精采扎實。上市公司、全球不織布大廠南六企業與醫材大廠和康生技近年來積極投入，以面膜為主力的「生技產品」營收占南六企業總體營收已達38％，成為公司最大營收來源；至於和康生技，面膜產品亦已占公司4成營業額。不僅如此，近期就連工研院都來參一腳，研發出最新的LED「光」的面膜，宣稱可以延緩膠原蛋白流失。

製造代工廠更是林立，幫統一藥品「我的美麗日記」代工的科毅研究開發，位在美麗的新北淡水小鎮，負責人賴明三，是膠體界面化學博士，十足科班出身。還有許多業者為了嚴格把關品質，不放心委託代工，因此從後端的製造到前端的品牌，全部一手完成；例如剛登上興櫃的軒郁，就是「八分鐘未來美面膜」的製造公司，去年登上興櫃股價直奔1百多元，表現不差；而來自彰化鹿港小鎮的森田生醫，幾乎已是台灣面膜業的一則傳奇了！這個由家族年逾80歲的爸媽、5個兄弟姊妹共同創立的品牌，是台灣至今最大的面膜品牌，去年在全球共賣出3.5億片的面膜，包括中國、香港、新加坡、日本、馬來西亞到泰國共14個國家，幾乎可以說有華人的地方，就有平價好用、CP值超高的森田面膜。

面膜業者逾千家

毛利至少5成 名媛貴婦都覬覦

根據外貿協會非正式的估計，全台灣的面膜業者可能有超過1千家，除了實體通路上買得到的知名品牌，更多是在網路上的販售，例如前副總統連戰的二媳婦路永佳也和好友閨蜜張沛瀅，共同合作拿出2百萬元資本額，賣起「Abysse面膜」，在臉書上大打行銷，口碑也不錯。

高毛利的迷思

僅十家賺錢 台灣冠軍背後滿是汗水

「高毛利大家都來賺吧！但你看看能撐過3年的不到1成，撐過5年才算真的活下來，整個產業大概只有10家賺到錢。」森田藥粧執行長周俊旭短短的幾句話，恐怕足以給許多正做著美夢，想要籌資跨入美麗的面膜產業的人一記警鐘！

「看不到的行銷與通路費用，堆砌了很高的進入門檻。」交通大學財務金融研究所教授葉銀華直言，這幾年只要打開電視，轉來轉去幾乎都是「未來美八分鐘面膜冠名贊助」、「小三美日冠名」、「我的心機冠名贊助」，不是賣面膜的業者、就是以賣面膜為主要商品的通路業者，冠名各個戲劇、歌唱比賽節目，成了最大贊助來源，這個新開創的行銷模式，對年輕人族群進行精準行銷，「但另一方面，也是業者拿來墊高進入門檻的利器。」

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