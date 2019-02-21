親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

衝關注搶錢！ 瘋狂直播主這樣一路「玩」到掛

靠配息就能年年出國玩5趟！理財專家自揭投資心法

資生堂、KOSÉ也不敢小看 一家鹿港小廠面膜竟年銷3.5億片

2019-02-21 09:03今周刊

分享
【文／今周刊編輯團隊】

在全日本最大連鎖藥妝店松本清的東京銀座旗艦門市，一進門，迎面最顯眼的櫃位，就是一整排的面膜專區，來自台灣的「森田藥粧燕窩濃潤滋養面膜」、「我的美麗日記黑珍珠煥白面膜」，也占據了不小枱面。

銀座松本清旗艦店現場 台灣品牌與日本A咖平起平坐

2016年，台灣的外貿協會已經嗅出面膜業春苗綻放的氣息，決定為此籌組「台灣美粧品牌行銷聯盟」。

「我們盤點了台灣195個製造業，唯一連續多年成長的只有化妝品產業，其中最主要的成長力道，就是來自面膜。」外貿協會產業拓展處處長邱揮立充滿熱情告訴我們，台灣的面膜產業戰鬥力十足，過去3年，外貿協會僅有為此籌組唯一的產業聯盟，「至今已經連續三屆，還有許多業者抱怨電話不斷，為什麼他們不能加入？」「我的心機」、「未來美八分鐘面膜」、「TT面膜」一個個品牌飛出台灣，整個東南亞、東北亞，台灣面膜用輕柔的力量戰勝市場。

25公克的魔力 產業鏈精采扎實 工研院也參一腳

綜合屈臣氏等主要藥妝、賣場的意見估計，台灣女生一年敷掉1.2億片面膜，再加上觀光客成箱地購買，這部分還不包括從網路上全球交易，一年在台灣境內實體通路賣出約1.5億到2億片不等的面膜；若每片平均以30元估算，一年大約可賣出50億元的面膜。

加上經濟部統計處對面膜「成品」出口總值的估計，每年都以接近3成的業績持續成長，以及更多無法計入的是，代工廠半成品的輸出，則全體產業的海內外總產值可達3百億元左右，且還在持續成長趨勢中。

背後的產業鏈更是精采扎實。上市公司、全球不織布大廠南六企業與醫材大廠和康生技近年來積極投入，以面膜為主力的「生技產品」營收占南六企業總體營收已達38％，成為公司最大營收來源；至於和康生技，面膜產品亦已占公司4成營業額。不僅如此，近期就連工研院都來參一腳，研發出最新的LED「光」的面膜，宣稱可以延緩膠原蛋白流失。

製造代工廠更是林立，幫統一藥品「我的美麗日記」代工的科毅研究開發，位在美麗的新北淡水小鎮，負責人賴明三，是膠體界面化學博士，十足科班出身。還有許多業者為了嚴格把關品質，不放心委託代工，因此從後端的製造到前端的品牌，全部一手完成；例如剛登上興櫃的軒郁，就是「八分鐘未來美面膜」的製造公司，去年登上興櫃股價直奔1百多元，表現不差；而來自彰化鹿港小鎮的森田生醫，幾乎已是台灣面膜業的一則傳奇了！這個由家族年逾80歲的爸媽、5個兄弟姊妹共同創立的品牌，是台灣至今最大的面膜品牌，去年在全球共賣出3.5億片的面膜，包括中國、香港、新加坡、日本、馬來西亞到泰國共14個國家，幾乎可以說有華人的地方，就有平價好用、CP值超高的森田面膜。

面膜業者逾千家

毛利至少5成 名媛貴婦都覬覦

根據外貿協會非正式的估計，全台灣的面膜業者可能有超過1千家，除了實體通路上買得到的知名品牌，更多是在網路上的販售，例如前副總統連戰的二媳婦路永佳也和好友閨蜜張沛瀅，共同合作拿出2百萬元資本額，賣起「Abysse面膜」，在臉書上大打行銷，口碑也不錯。

高毛利的迷思

僅十家賺錢 台灣冠軍背後滿是汗水

「高毛利大家都來賺吧！但你看看能撐過3年的不到1成，撐過5年才算真的活下來，整個產業大概只有10家賺到錢。」森田藥粧執行長周俊旭短短的幾句話，恐怕足以給許多正做著美夢，想要籌資跨入美麗的面膜產業的人一記警鐘！

「看不到的行銷與通路費用，堆砌了很高的進入門檻。」交通大學財務金融研究所教授葉銀華直言，這幾年只要打開電視，轉來轉去幾乎都是「未來美八分鐘面膜冠名贊助」、「小三美日冠名」、「我的心機冠名贊助」，不是賣面膜的業者、就是以賣面膜為主要商品的通路業者，冠名各個戲劇、歌唱比賽節目，成了最大贊助來源，這個新開創的行銷模式，對年輕人族群進行精準行銷，「但另一方面，也是業者拿來墊高進入門檻的利器。」

閱讀全文

本文為精采摘要，更多精彩內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1157期)。

你可能也會感興趣》

收服鄉村婆媽 資生堂60年不敗的祕密

老藥廠的天價面膜 如何收服歐洲貴婦？

台灣面膜女王「雙品牌」 小資、貴婦通殺！

苦熬十年　新店小工廠靠震波碎石機搶占百億商機

台灣80年老字號講究品質 用MIT面膜打進亞洲市場

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

分享

今周刊

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

迎賓茶改開水、高層減薪 台船老董要如何翻轉台船虧損百億逆境？

2019-02-21 09:02

靠配息就能年年出國玩5趟！理財專家怪老子自揭投資心法

2019-02-21 09:01

手機故障 多做一個動作就不賠？手機保險必知的六件事

2019-02-20 16:53

美元定存飆逼近10%高利 兩個細節告訴你 利息恐沒你想的多！

2019-02-18 11:17

劉媽媽心碎！東區金店面12年租客掰掰 雄獅另闢新址

2019-02-15 15:13

勞保年金破產日再提前！棄月領改一次領真划算？

2019-02-14 09:11

榮獲台北國際書展首獎！董啟章：關於生命 我還是給不了答案

2019-02-21 08:55

燒肉店「乾杯」最後一家台中街邊店撤出 原因曝光

2019-02-19 13:55

買房等2020後再買？ 專家：房市面臨「三大死亡交叉」

2019-02-14 11:17

再掀選秀、悶鍋熱潮 王偉忠62歲不退休：年紀從不是問題！

2019-02-14 09:32

蔡依林、柯P都來搶合作 獨家揭露理科太太與網紅們的身價

2019-02-14 09:12

返鄉砍檳榔樹種茶 80後女生把南投紅茶賣進京都

2019-02-14 09:07

林志玲春晚表演贏得滿堂彩 跳水替身想紅想瘋了爆料反拉黑

2019-02-13 10:21

靠理財就能環遊世界？部落客潔媽不藏私分享5大投資密技

2019-02-11 13:13

「人生很短，夢想很重要」 他「無氧」征服高峰成全台第一人

2019-02-11 13:13

90天創四億營業額！迪化街老店老協珍靠什麼連徐若瑄都收服？

2019-02-11 13:11

衰！出國遇機師罷工 13家產險班機延誤理賠比一比

2019-02-11 12:45

川普也被騙！鴻海威州案「承諾多、實踐少」 回顧郭董跳票史

2019-02-11 09:53

75％台灣人有夢想 及早退休勝過當億萬富翁

2019-02-11 09:48

連Discovery都來蹲點採訪！他用AI神算出虱目魚2天後的大劫難？

2019-01-24 13:15

重整之路添變數？台銀要賣華映最賺錢的廠房

2019-01-24 13:14

9年未進民進黨部...文青大叔羅文嘉：種田賣菜太幸福 只想宅在這裡

2019-01-24 13:13

揚言超越星巴克 「小藍杯」瑞幸咖啡猛燒錢 還能撐多久？

2019-01-24 09:21

睡覺絕不開除濕機！3大NG行為 你犯了哪一個？

2019-01-23 15:19

AI狂潮！娛樂、醫療、科技...直擊AI應用3大現場

2019-01-23 14:21

40歲賺60坪房！業餘漫畫家靠推理逮好股

2019-01-17 11:36

延攬陳其邁、留住老班底 蘇內閣能為小英政府繳出成績單嗎？

2019-01-17 11:36

大賺76億 員工年終上看7個月 台企銀新總座怎麼做到的？

2019-01-17 11:35

獨家黑幕》中油陷治理危機  3人把持董事會、董事長權力被架空

2019-01-17 07:53

月薪20萬責任制僅3千人達門檻 勞基法鬆綁好無感？

2019-01-10 11:26

防癌新利器 「它」讓肺癌死亡人數9年來首降

2019-01-10 11:25

獨家引進藍瓶咖啡、5D電影院 微風南山靠「30秒哲學」搶客

2019-01-10 11:24

iPhone賣不動 蘋果跌掉12個鴻海市值 台積電、大立光也剉咧等？

2019-01-10 09:32

資金干擾、滲透村里長系統 台灣能不踏上香港後路嗎？

2019-01-03 11:21

混入長輩LINE群組、專打假新聞！爆紅「美玉姨」背後推手曝光

2019-01-03 11:19

嚐過被霸凌的滋味...從藍色蜘蛛網到紀錄片 導演黃嘉俊用「蒼蠅視角」拍片

2019-01-03 11:18

法庭外眾人皆定他罪 翁啟惠獲無罪後坦言：這是人生最大噩夢

2019-01-02 15:38

盛竹如旁白《誰摔死了李新》觀看破60萬 類戲劇竟成申冤管道？

2018-12-28 08:53

頂新二代魏宏名接棒！扛千億帝國面臨3大難關

2018-12-28 08:52
看更多

熱門文章

女孩課業成績贏男孩 為什麼進入職場卻輸了？

2019-02-18 09:00

美元定存飆逼近10%高利 兩個細節告訴你 利息恐沒你想的多！

2019-02-18 11:17

靠配息就能年年出國玩5趟！理財專家怪老子自揭投資心法

2019-02-21 09:01

藍營基層拱韓聲浪高 韓國瑜選總統恐弄假成真

2019-02-20 15:39

江宏傑&福原愛 讓人見識到最純真的幸福

2019-02-18 14:33

韓市長會變成韓總統嗎？

2019-02-20 15:39

高雄癢對岸幫忙抓 習近平扮藍營縣市「救市主」

2019-02-20 15:39

燒肉店「乾杯」最後一家台中街邊店撤出 原因曝光

2019-02-19 13:55

手機故障 多做一個動作就不賠？手機保險必知的六件事

2019-02-20 16:53

邊吃邊玩 遊趣岡山意猶未盡

2019-02-20 15:35

身心難分割 芬蘭研究心痛的感覺是真的

2019-02-20 11:56

Selina找回浪漫的小女孩 準備好迎接第三人生

2019-02-18 08:43

資生堂、KOSÉ也不敢小看 一家鹿港小廠面膜竟年銷3.5億片

2019-02-21 09:03

任「愛情產業鏈」總顧問 瓊瑤要為高雄拍攝「天作之河」

2019-02-20 12:02

Emily Blunt 乘著夢想的傘翱翔

2019-02-18 08:40

冬天只想冬眠 科學家指人類睡愈多愈抑鬱

2019-02-18 12:38

演唱會也是曬鞋的天地！林俊傑小巨蛋開唱身上行頭數不清

2019-02-20 15:32

迎賓茶改開水、高層減薪 台船老董要如何翻轉台船虧損百億逆境？

2019-02-21 09:02

一個法國導演的西門町人生 尚若白

2019-02-20 08:39

罷工談判 華航教戰手冊完全解析

2019-02-20 15:39

穿件旗袍吧 市長交接典禮一炮而紅美麗又時髦

2019-02-20 12:02

浪漫走春賞花趣

2019-02-20 08:41

時力新任黨魁邱顯智 不想台灣永遠只能選藍綠

2019-02-20 15:39

音樂喜好可以準確診斷出精神疾病嗎？

2019-02-19 11:48

盡覽絕美景觀橋 水岸光雕越夜越美

2019-02-20 08:41

毛小孩和貓星人也愛的古典樂

2019-02-19 11:49

瑞典勞工想創業 可申請6個月無薪假

2019-02-19 13:15

躺進一片藍！入住大氣氤氳的現代之所

2019-02-19 11:47

歡度團圓佳節 正月十五慶元宵

2019-02-19 09:15

給你不一樣的燈節 城市夜光點亮街區

2019-02-19 09:14

榮獲台北國際書展首獎！董啟章：關於生命 我還是給不了答案

2019-02-21 08:55

「無刀免麻醉」縫雙眼皮？小心是黑心醫美！

2019-02-19 09:13

【編輯室報告】民之所欲向「中」靠攏？

2019-02-20 15:39

世界新工廠

2019-02-19 10:05

戀戀港都 遇見幸福

2019-02-20 13:01

延續老旅社的生命力 讓相遇是為了重逢 鶴宮寓

2019-02-20 15:26

鳯山魅力 經典與新潮並存的潮風格

2019-02-20 15:27

風格始於細節 改造空間氛圍從軟裝開始！

2019-02-18 12:37

用天使視角飛越高雄

2019-02-20 13:01

2019駁二小夜埕Max. Mix. Match

2019-02-20 13:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top