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燒肉店「乾杯」最後一家台中街邊店撤出 原因曝光

2019-02-19 13:55今周刊

圖檔來源：Google Map、乾杯官方臉書
圖檔來源：Google Map、乾杯官方臉書
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【撰文 蘇君薇】

素有「居酒屋燒肉王」稱號的知名燒肉店「乾杯」，在台中精明一街商圈開店10年，現在卻傳出該店已於今年1月初撤出精明商圈，也就是說，乾杯在台中的最後一家街邊店已收攤。對此，乾杯也已做出回應。

乾杯的出現，最初是由現任乾杯集團董事長平出莊司，在1999年仍是日本留學生時，頂下友人的店與眾多好友一同奮鬥創業，歷經19年，發展出「親親五花肉」、「八點乾杯」等熱門活動，打開乾杯的知名度，並創造屬於台灣的燒肉文化。

2008年，乾杯進駐台中精明商圈，在精明一街開設乾杯精誠店，為當時首家跨出台北的分店，由於其地點距離台灣大道（原名中港路）僅有100公尺、距精明一街200公尺，屬高人氣黃金地段，生意不錯，開幕時也吸引大批人潮前往。

據招租訊息顯示，該建築物共有2層樓、使用面積84坪，屋齡47年，原本每月店租為25萬元，乾杯撤出後，目前重新招租，租金調降為每月21萬元，據悉，現已有餐飲、醫美等行業致電洽詢承租事宜。

乾杯台中精誠店已於今年一月初關閉。

乾杯台中精誠店已於今年一月初關閉。 圖／乾杯官方臉書
乾杯台中精誠店已於今年一月初關閉。 圖／乾杯官方臉書
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外界好奇，乾杯精誠店撤出商圈是否與租金有關？對此，據《蘋果》報導，乾杯集團公關指出，乾杯旗下品牌目前在台的46家店中，85％分店都在百貨商場內，僅有７家街邊店，由於百貨商場愈來愈重視餐飲多元性、集客力強，形成互利，因此，乾杯集團街邊店只要租約到期就會選擇關閉，幾年前就是如此，這已是集團未來策略，強調精誠店撤出與租金無關。

另，據乾杯官網顯示，位在台中中友百貨內的乾杯中友店，本月28日將是最後營業日，3月起，台中地區民眾將由台中中港店繼續為大家服務。

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