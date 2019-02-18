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美元定存飆逼近10%高利 兩個細節告訴你 利息恐沒你想的多！

2019-02-18 11:17今周刊

圖／達志
圖／達志
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【撰文／許雅綿】

搶紅包財，不少銀行都祭出誘人的美元定存優利方案，目前年利率最高更喊到逾9%。不過，民眾要留意的是，美元定存優利方案的利息是採「年利率」計算，加上部分僅限短天期或1個月，因此，實際拿到的利息可能沒你想像中的多，且短期優惠過後，就會回到原本的牌告利率。

金豬年已開工，民眾領到的年終獎金、紅包該如何妥善規劃？一般而言，扣掉必要支出和預留消費金額之後，很多人會配置部分資金至投資理財，然而，今(2019)年金融市場波動，以外幣配置來看，今年美元還具有優勢嗎？

中國信託銀行財富管理產品處副總阮麗璇表示，今年理財重點首重控制整體波動風險，並以多元資產布局為宜，在全球經濟數據尚未回溫前，美元仍具相對優勢。

阮麗璇分析，去(2018)年美元在外匯市場上表現獨強，今年市場雖然對美國聯準會(Fed)升息預期降低，美元升值動能稍有減弱，但第一季金融市場波動仍因中美貿易戰、英國脫歐等事件影響下，資金持續流往美元資產以尋求穩健投資收益，加上美元利率目前較多數成熟國家貨幣高，美元仍為市場聚焦對象。

台北富邦銀行執行副總郭倍廷則認為，雖然美國聯準會升息已接近末段，但美國景氣仍屬擴張且成長力道相較於主要經濟體強勁，美元第一季匯價持穩機率高。如果未來有子女海外求學、旅行等需求，可以考慮將美元納入金豬年的資產配置。

星展集團內部分析報告也顯示，目前市場過度擔憂美國經濟衰退的風險，預期聯準會今年仍將升息兩次，使聯邦基金利率在第3季升至3%。因此，美元和其他貨幣的名義和實質利率利差會持續擴大，有利美元走強。

在市場普遍看好美元持穩之下，新年過後，為了搶新年紅包財，包括永豐銀行、凱基銀行、王道銀行、台北富邦銀行、渣打銀行、星展銀行以及中國信託銀行等，均陸續推出美元優利定存方案，最高年利率更喊到9.99%。

各銀行美元優利方案

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然而，要注意的是，很多人看到利率9.99%都相當心動，但提醒入手前先留意兩個細節，包括第一、9.99%的高利率計息為「年利率」計算；第二、此美元優利方案僅快閃1個月，因此，並非單月就享有9.99%，年利率平均下來，1個月實際收益年利率約0.86%(計算方式為：9.99% / 360 x 31)。

此外，以承作美元1個月期優利定存來看，依專案優惠承作金額限定2099美元、年利率為9.99%計算，其可獲得的利息約為18美元(計算方式為：2099 x 9.99% / 360 x 31)，約新台幣550元左右。

Money101董事總經理周純如就建議，民眾若想存美元高利定存方案，先留意別被廣告高利沖昏頭，應該先仔細評估優利定存的存款天期，是否符合自身需求；再來，了解各家銀行優利定存方案限定的資金來源，例如是限定新資金或是網銀客戶等；最後，也要瞭解各家銀行的起存門檻，並將外幣匯款的成本計算進去。

整體而言，凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄認為，美元優惠定存方案較適合希望兼具保本及利息收入的投資人，作為短期資金停泊的工具。

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