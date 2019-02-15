劉媽媽心碎！東區金店面12年租客掰掰 雄獅另闢新址

雄獅遷移到忠孝東路四段原歐米茄名錶的店面(新址)。 圖／吳東岳 分享 facebook 【撰文 梁任瑋】

台北東區最具指標的三角窗店面要換房客了！已承租十二年的雄獅旅遊將退租知名房地產投資大戶劉媽媽位於東區的店面，但雄獅未離開東區，而是搬到隔壁租下整棟更大間店面，除了旅行社業務，還要跨足醫美，串聯旅行產業上中下游一條龍的服務。

據了解，雄獅忠孝旗艦門市與劉媽媽的租約到今年三月底結束，未來將遷移到忠孝東路四段原歐米茄名錶的店面，而且一口氣將承租一到三樓一百五十坪的面積以及整幅外牆廣告，值此東區店面一片蕭條之際，雄獅旅大手筆遊逆勢操作的手法再度引以市場注意。

事實上，雄獅自二○○七年以每月一百萬元租金租下東區SOGO百貨商圈忠孝東路、復興南路口的三角窗經營起「店面式」服務，就顛覆傳統旅行社經營多半以集中辦公空間的「樓面式」模式，當時不但首創二十四小時不打烊的實體通路服務，門市服務人員也比照空服員服裝走高雅路線，替雄獅旅遊品牌形象大大加分。

雖然，雄獅忠孝旗艦門市廣告效益強，但室內空間僅十九坪，騎樓比室內面積還大，隨著雄獅近年業務不斷擴編也深感空間不敷使用，因而在新年開春之際決定搬家，據傳一到三樓每月租金二百萬元，再加外牆廣告每月二百萬元，每月租金高達四百萬元。

據透露，未來雄獅在新的忠孝旗艦門市也將跨足醫美服務，頗有看好旅遊產業所帶動的健檢醫美商機，這也是繼去年雄獅切入生活餐業開設自營餐廳「gonna共樂遊」後，另一新服務項目。

而雄獅旅遊的新房東翁素蕙也是一號東區傳奇人物，目前擔任禮客Outlet董事長的她，曾是東區知名房仲巨東房屋超級業務員，對房地產業並不陌生，十五年前，她整合忠孝東路四段三十號該棟商辦的數十位地主，將複雜的土地爭議處理完成，一舉拿下整棟大樓所有權，曾在東區蔚為佳話，之後樓下一直租給歐米茄名錶，樓上經營醫美君綺診所，在去年歐米茄退租後，又順利找到新房客雄獅旅遊，顯見只要有創新的經營模式，東區的好店面依然不孤單。

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