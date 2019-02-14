買房等2020後再買？ 專家：房市面臨「三大死亡交叉」

圖／達志 分享 facebook 【撰文 黃健誠】

房價究竟要撐到何時才會「有感」降價？專欄作家賴淑惠分析，台灣房市目前已面臨「三大死亡交叉」，包括釋出量、寬限期及人口紅利等，2019年有機會成為台灣房市的「賠售元年」。

賴淑惠在《好房網》的專欄中分析台灣房市可能面臨的三個死亡交叉，第一個死亡交叉就是「釋出量」。賴淑惠解釋，去年1到10月，全台建照核發9.9萬戶，為十年來第三高，且都是開工中的新建案，這些建商信心過度的成果，等到2020至2021年交屋後，屆時將有大量的物件釋出，會對市場造成衝擊，就算預售時已先賣5成，剩下的5成餘屋碰上2020年大選，買氣只會雪上加霜，到時將造成「量增」與「價跌」的死亡交叉，房價恐怕從此一瀉千里。民眾如果想在2020年後撿便宜的話，可從新莊、三重或淡水新市鎮等推案量大的重劃區開始下手，撿這些「網內互打宅」的便宜。

第二個死亡交叉則是「寬限期」，賴淑惠表示，2018年將有5429億的房貸寬限期金額即將到期，這些原本在去年底就該成為房市斷頭炸彈的房貸，因八大官股行庫祭出展延方案，讓他們可以再撐一到兩年，不過越晚繳本金，本利攤還的數字也越高，之前繳不起的，給再多寬限期，只是延後死期，而這些「寬限宅」約佔市場上房貸戶的三成、約5.5萬戶，且多集中於新北市及桃園市，在今年底恐怕就有三成以上要搶先到期了，這些「違約宅」日後將成為市場上的降價物件。

第三個房市的死亡交叉則是「人口紅利」，賴淑惠說，2026年將直接面對高齡化社會的衝擊，「老年人口數」與「房價」交叉，勞動人口不斷下滑，將衝擊整體競爭力，且面臨消費為主的的青壯人口減少，房價就撐不住了。

戴德梁行總經理顏炳立日前發表房地產觀點表示，2019年的房市將是中古屋市場、新成屋市場及預售屋市場相互廝殺的一年，因此今年也是「讓利、讓價、增量」的格局，預期今年會是房市「落底盤整」的一年，接下來4年市場將會盤整可望去化大量預售屋及中古屋，因此剛性自用的買方倒是可以開始看房了。

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