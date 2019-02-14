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返鄉砍檳榔樹種茶 80後女生把南投紅茶賣進京都

2019-02-14 09:07今周刊

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【文／今周刊 勵心如】

以紅茶聞名的南投魚池鄉，如今卻被高經濟效益的檳榔樹，取代了滿山茶樹，成為當地景觀。

十年前返鄉的王虹綾，決心種回紅茶，企圖擦亮朝霧茶莊的品牌；而結盟京都的宇治抹茶，正是第一步。

王虹綾的茶飲店內，茶葉都來自自家在魚池的茶園—朝霧茶莊。但沒人想得到，十多年前，朝霧茶莊的茶園，如同鄰近山頭一樣種滿了檳榔樹。直到2008年，王虹綾和姊姊陸續大學畢業，為了陪伴父母而返鄉回到魚池，當時鄉公所正在復興紅茶，王虹綾回憶，「我們其實一直覺得檳榔很不健康。」極力說服家人，砍掉檳榔樹，種回紅茶。

品質把關 追本溯源更安心

當時，母親萬般不捨地砍掉家中收入來源的檳榔樹，把家中兩大塊各四、五分地的檳榔樹全砍掉。此舉不但讓爺爺時代的朝霧茶莊重現江湖，王虹綾姊妹倆更說服父親王景風「挑麻煩的路走」，同步導入產銷履歷。

「檳榔樹不用花很多心力照顧，但茶就不一樣。」要投入更多心力外，還要挨得住至少前三年沒有產量的日子，且為了要導入產銷履歷，姊妹倆甘心一切歸零，開始跟著父親去農會、茶業改良場上課，學習友善種植、合理用藥，成功成為魚池鄉第一個導入產銷履歷的茶農。

「朝霧茶莊一直都是自產自銷。」王虹綾說，最早在魚池的文武廟樓上開了一家小茶店，除了賣自家茶葉，也泡茶給客人喝。後來，王虹綾想採用不一樣的方式行銷，決定一人到日月潭伊達邵開手搖飲店「TEA 18」。

「大家覺得紅茶很便宜，但我們家紅茶怎麼賣這麼貴？」與市面上手搖飲店相比，一樣的定價、容量只有三分之二，且十年前幾乎沒有消費者認識何謂產銷履歷。王虹綾的想法是，藉由這家店能與消費者面對面溝通，好好解釋清楚朝霧茶莊的茶葉都有產銷履歷，加上採自然農法栽種，所以價格較高。

相較一般茶農，朝霧茶莊在產地認證下了特別多工夫。魚池鄉推出的產地證明標章，自2011年起，全鄉核發近三十萬張標章貼紙，超過五分之一都是朝霧茶莊申請、使用。除了每年要通過鄉公所對產地、製茶環境的評鑑外，一張三元的貼紙成本也要自己承擔，不少小農因而卻步；但是朝霧茶莊相信產地標章能讓消費者安心，建立品牌價值。

現在朝霧茶莊產地面積約四公頃，包括自有地和承租地，八成是種植台茶十八號，兩成則種阿薩姆紅茶。負責茶園農務的王景風會把施肥、施藥等狀況記錄在工作簿上，再由女兒打成電腦檔案傳送到中興大學，由中興大學來監控，發現有問題就會到茶園輔導。

行銷海外 讓台灣茶飄香國際

一六年，朝霧紅茶公司正式設立，負責手搖飲業務。「我們一路都是緩慢成長，從沒有爆發成長過，但相信今年會有改變。」去年，王虹綾與做日本品牌授權的學長、諾亞國際發展總經理徐慶光，在一次談天中促成合作。

當時，徐慶光正在申請京都宇治吉祥物品牌授權，要以此開設茶飲店，他原本就知道王虹綾一家投入種茶多年，兩人決定結合日本抹茶與魚池紅茶，一起行銷海外。

諾亞國際發展授權經理陳世炫說，原本公司就在做日本品牌授權，如熊本熊、和牛等商品，這次希望再藉由京都宇治吉祥物打造知名度。而手搖飲門市的紅茶，皆採用朝霧的台茶十八號「紅玉」，菜單上的紅茶產品都以紅玉命名，就是為了體現台灣特有的「台茶十八號」茶香。王景風認為，透過和日本抹茶合作能建立區隔性，期許藉由手搖飲門市往外拓點，提升茶葉的銷售量。

朝霧茶莊十年如一日的堅持，終於等到能把自家紅茶行銷海外的契機，證明即使是規模不大的小農，也有機會讓台灣茶在國際發光。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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