再掀選秀、悶鍋熱潮 王偉忠62歲不退休：年紀從不是問題！

分享 facebook 【文／今周刊 陳柏樺】

「我不太把年紀當成做事情時考慮的元素。」62歲的電視節目製作人王偉忠，用他別具特色的嗓音，中氣十足地說出這句話，頗有說服力。去年，他製作了新的選秀節目《聲林之王》、將《悶鍋出任務》搬上劇場、為電影《超人特攻隊2》配音、錄製熟男的情色故事《男人囧事》，還出了新書，數算起來，似乎有點不像他的年紀該跑的忙碌日程。

所以，邀王偉忠談2019年的To-Do List（待辦清單），他毫不猶豫，劈哩啪啦就給出好幾個答案，幾乎全都環繞著「創作」打轉。

首先是將選秀節目再帶回影劇舞台。○七年，王偉忠曾一手打造紅極一時的綜藝節目《超級星光大道》，開創選秀節目盛世；沉寂一段時間後，去年王偉忠與製作人詹仁雄開了新節目《聲林之王》，邀來的導師蕭敬騰、林宥嘉，正是《星光》時代捧紅的歌手，頗有傳承意味。

選秀、《悶鍋》重現

原創IP勾老粉絲回味

不同的是，新節目先在網路平台首播，再反攻有線、無線電視。「電視那樣持續播出，其實很耗人才。」王偉忠說，在網路平台先發是很成功的模式，他觀察到網路的互動性，以及收視時段不受限、可以不斷重複觀賞，還可以形成大型粉絲團，甚至變成網路運動，「這模式或許能用來選訓一些好的演藝人員，做一些『其他』之王，例如喜劇、戲劇之王，都有可能。」王偉忠已在腦中醞釀。

再來是曾熱播十年，一三年才停掉的《全民大悶鍋》政治模仿秀，也回來了。昔日捧紅郭子乾、邰智源、唐從聖、阿Ken、納豆、安心亞與吳怡霈等藝人，創造許多經典角色，為粉絲津津樂道，這些知名度直逼本尊的分身，透過《悶鍋出任務》舞台劇與觀眾再次見面。

「《悶鍋》停了六年，我看社會氣氛，還是需要這樣的節目。」去年中，王偉忠商請郭子乾擔任製作人，把模仿班底找回來，一九年初在台北市城市舞台連演五場。其實，王偉忠盤算的，不只是重啟《悶鍋》，而是更大的IP（Intellectual Property，版權）產業鏈。

計畫八年說服太座

女兒出社會前最後一遊

去年，王偉忠的大女兒自美國南加大畢業，隨即在美國找到工作，在女兒成為職場新鮮人前夕，王偉忠以「未來很難全家出遊」為由，說動不喜歡動物的太座，在去年六月，舉家踏上他夢想了七、八年之久的非洲之行。

「去了坦尚尼亞、辛巴威、肯亞、尚比亞。獅子就在車旁邊，這車沒有窗子，就這麼近。」王偉忠拿起手機滑看一張張照片，說得眉飛色舞，「只要不下車，都很安全，動物覺得車輛是大件物品，不是牠的食物，不會主動攻擊，牠們不會上來點菜啦。」王偉忠形容得很逗趣。

「孩子踏入社會，開始上班，全家要一起旅行的機會就少了。」王偉忠反覆強調了幾次，聲音有幾分黯淡。於是，王偉忠今年起多了一條待辦事項，過去總是謹守眷村傳統在家過除夕，然後帶放寒假的孩子們出國旅遊的王家，今年改由王偉忠與妻子飛到美國和孩子們團圓，這件事，也令王偉忠扎實地感受到人生踏進了另一個階段。

其實，早在一七年執導舞台劇《室友》時，王偉忠就曾刻畫過不同年齡的夫妻，面對婚姻關係的心境，「空窗期如何相處，初老期如何相處，人都沒有經歷過未來，只有活了過去，未來會怎麼樣，我個人很好奇。」王偉忠說，他一直想創作給六十歲以上觀眾看的內容，讓同輩人去想像老年生活，而不是參考上一輩的經驗。

看來，60歲之於王偉忠，並不是往退休生活更靠近一步，而是嶄新的創作元素。他直言踏進初老階段，各方面當然不如年輕時，「年輕的時候又急躁又厲害，卡關的事就花時間熬，現在只能let it be（順其自然）。」王偉忠笑說，以前想到什麼，馬上就做；現在想到一個好點子，晚上還是得先睡一覺，「但如果明天起來還覺得是好點子，就可以執行了。」

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