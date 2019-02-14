親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

再掀選秀、悶鍋熱潮 王偉忠62歲不退休：年紀從不是問題！

2019-02-14 09:32今周刊

分享
【文／今周刊 陳柏樺】

「我不太把年紀當成做事情時考慮的元素。」62歲的電視節目製作人王偉忠，用他別具特色的嗓音，中氣十足地說出這句話，頗有說服力。去年，他製作了新的選秀節目《聲林之王》、將《悶鍋出任務》搬上劇場、為電影《超人特攻隊2》配音、錄製熟男的情色故事《男人囧事》，還出了新書，數算起來，似乎有點不像他的年紀該跑的忙碌日程。

所以，邀王偉忠談2019年的To-Do List（待辦清單），他毫不猶豫，劈哩啪啦就給出好幾個答案，幾乎全都環繞著「創作」打轉。

首先是將選秀節目再帶回影劇舞台。○七年，王偉忠曾一手打造紅極一時的綜藝節目《超級星光大道》，開創選秀節目盛世；沉寂一段時間後，去年王偉忠與製作人詹仁雄開了新節目《聲林之王》，邀來的導師蕭敬騰、林宥嘉，正是《星光》時代捧紅的歌手，頗有傳承意味。

選秀、《悶鍋》重現

原創IP勾老粉絲回味

不同的是，新節目先在網路平台首播，再反攻有線、無線電視。「電視那樣持續播出，其實很耗人才。」王偉忠說，在網路平台先發是很成功的模式，他觀察到網路的互動性，以及收視時段不受限、可以不斷重複觀賞，還可以形成大型粉絲團，甚至變成網路運動，「這模式或許能用來選訓一些好的演藝人員，做一些『其他』之王，例如喜劇、戲劇之王，都有可能。」王偉忠已在腦中醞釀。

再來是曾熱播十年，一三年才停掉的《全民大悶鍋》政治模仿秀，也回來了。昔日捧紅郭子乾、邰智源、唐從聖、阿Ken、納豆、安心亞與吳怡霈等藝人，創造許多經典角色，為粉絲津津樂道，這些知名度直逼本尊的分身，透過《悶鍋出任務》舞台劇與觀眾再次見面。

「《悶鍋》停了六年，我看社會氣氛，還是需要這樣的節目。」去年中，王偉忠商請郭子乾擔任製作人，把模仿班底找回來，一九年初在台北市城市舞台連演五場。其實，王偉忠盤算的，不只是重啟《悶鍋》，而是更大的IP（Intellectual Property，版權）產業鏈。

計畫八年說服太座

女兒出社會前最後一遊

去年，王偉忠的大女兒自美國南加大畢業，隨即在美國找到工作，在女兒成為職場新鮮人前夕，王偉忠以「未來很難全家出遊」為由，說動不喜歡動物的太座，在去年六月，舉家踏上他夢想了七、八年之久的非洲之行。

「去了坦尚尼亞、辛巴威、肯亞、尚比亞。獅子就在車旁邊，這車沒有窗子，就這麼近。」王偉忠拿起手機滑看一張張照片，說得眉飛色舞，「只要不下車，都很安全，動物覺得車輛是大件物品，不是牠的食物，不會主動攻擊，牠們不會上來點菜啦。」王偉忠形容得很逗趣。

「孩子踏入社會，開始上班，全家要一起旅行的機會就少了。」王偉忠反覆強調了幾次，聲音有幾分黯淡。於是，王偉忠今年起多了一條待辦事項，過去總是謹守眷村傳統在家過除夕，然後帶放寒假的孩子們出國旅遊的王家，今年改由王偉忠與妻子飛到美國和孩子們團圓，這件事，也令王偉忠扎實地感受到人生踏進了另一個階段。

其實，早在一七年執導舞台劇《室友》時，王偉忠就曾刻畫過不同年齡的夫妻，面對婚姻關係的心境，「空窗期如何相處，初老期如何相處，人都沒有經歷過未來，只有活了過去，未來會怎麼樣，我個人很好奇。」王偉忠說，他一直想創作給六十歲以上觀眾看的內容，讓同輩人去想像老年生活，而不是參考上一輩的經驗。

看來，60歲之於王偉忠，並不是往退休生活更靠近一步，而是嶄新的創作元素。他直言踏進初老階段，各方面當然不如年輕時，「年輕的時候又急躁又厲害，卡關的事就花時間熬，現在只能let it be（順其自然）。」王偉忠笑說，以前想到什麼，馬上就做；現在想到一個好點子，晚上還是得先睡一覺，「但如果明天起來還覺得是好點子，就可以執行了。」

閱讀全文

更多精彩內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1156期)。

你可能感興趣》

王偉忠體悟：沒人能用相同速度往前衝，必須隨著年紀調整腳步

王偉忠：人生難買早知道，不論發生什麼事都值得感恩！

王偉忠的「推車」人生

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

分享

今周刊

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

蔡依林、柯P都來搶合作 獨家揭露理科太太與網紅們的身價

2019-02-14 09:12

勞保年金破產日再提前！棄月領改一次領真划算？

2019-02-14 09:11

林志玲春晚表演贏得滿堂彩 跳水替身想紅想瘋了爆料反拉黑

2019-02-13 10:21

買房等2020後再買？ 專家：房市面臨「三大死亡交叉」

2019-02-14 11:17

返鄉砍檳榔樹種茶 80後女生把南投紅茶賣進京都

2019-02-14 09:07

靠理財就能環遊世界？部落客潔媽不藏私分享5大投資密技

2019-02-11 13:13

「人生很短，夢想很重要」 他「無氧」征服高峰成全台第一人

2019-02-11 13:13

90天創四億營業額！迪化街老店老協珍靠什麼連徐若瑄都收服？

2019-02-11 13:11

衰！出國遇機師罷工 13家產險班機延誤理賠比一比

2019-02-11 12:45

川普也被騙！鴻海威州案「承諾多、實踐少」 回顧郭董跳票史

2019-02-11 09:53

75％台灣人有夢想 及早退休勝過當億萬富翁

2019-02-11 09:48

連Discovery都來蹲點採訪！他用AI神算出虱目魚2天後的大劫難？

2019-01-24 13:15

重整之路添變數？台銀要賣華映最賺錢的廠房

2019-01-24 13:14

9年未進民進黨部...文青大叔羅文嘉：種田賣菜太幸福 只想宅在這裡

2019-01-24 13:13

揚言超越星巴克 「小藍杯」瑞幸咖啡猛燒錢 還能撐多久？

2019-01-24 09:21

睡覺絕不開除濕機！3大NG行為 你犯了哪一個？

2019-01-23 15:19

AI狂潮！娛樂、醫療、科技...直擊AI應用3大現場

2019-01-23 14:21

40歲賺60坪房！業餘漫畫家靠推理逮好股

2019-01-17 11:36

延攬陳其邁、留住老班底 蘇內閣能為小英政府繳出成績單嗎？

2019-01-17 11:36

大賺76億 員工年終上看7個月 台企銀新總座怎麼做到的？

2019-01-17 11:35

獨家黑幕》中油陷治理危機  3人把持董事會、董事長權力被架空

2019-01-17 07:53

月薪20萬責任制僅3千人達門檻 勞基法鬆綁好無感？

2019-01-10 11:26

防癌新利器 「它」讓肺癌死亡人數9年來首降

2019-01-10 11:25

獨家引進藍瓶咖啡、5D電影院 微風南山靠「30秒哲學」搶客

2019-01-10 11:24

iPhone賣不動 蘋果跌掉12個鴻海市值 台積電、大立光也剉咧等？

2019-01-10 09:32

資金干擾、滲透村里長系統 台灣能不踏上香港後路嗎？

2019-01-03 11:21

混入長輩LINE群組、專打假新聞！爆紅「美玉姨」背後推手曝光

2019-01-03 11:19

嚐過被霸凌的滋味...從藍色蜘蛛網到紀錄片 導演黃嘉俊用「蒼蠅視角」拍片

2019-01-03 11:18

法庭外眾人皆定他罪 翁啟惠獲無罪後坦言：這是人生最大噩夢

2019-01-02 15:38

盛竹如旁白《誰摔死了李新》觀看破60萬 類戲劇竟成申冤管道？

2018-12-28 08:53

頂新二代魏宏名接棒！扛千億帝國面臨3大難關

2018-12-28 08:52

防非洲豬瘟壓境 台灣這兩道防線非管不可

2018-12-28 08:52

「自己跟自己討債」華映重整是林郭文艷自導自演？！

2018-12-26 15:32

10年市值翻至3倍 統一羅智先靠什麼打造兆元生活圈王國？

2018-12-20 11:42

拚2020年啟動星宇首航 張國煒：我要大鬧天空一場！

2018-12-20 11:40

華映、綠能驚爆財務危機 大同旗下恐還有未爆彈？

2018-12-20 11:39

地震基金內亂風波不斷 董座陳明仁喊告總經理！

2018-12-20 11:38

台語版櫻桃小丸子為何爆紅？背後推手連日商都認同

2018-12-13 11:07

還沒進市議會就轟動 網紅呱吉為何能將知名度化選票？

2018-12-13 11:01
看更多

熱門文章

林志玲春晚表演贏得滿堂彩 跳水替身想紅想瘋了爆料反拉黑

2019-02-13 10:21

川普也被騙！鴻海威州案「承諾多、實踐少」 回顧郭董跳票史

2019-02-11 09:53

勞保年金破產日再提前！棄月領改一次領真划算？

2019-02-14 09:11

神明指示王金平助韓流 如今再支持他選總統

2019-02-13 15:28

衰！出國遇機師罷工 13家產險班機延誤理賠比一比

2019-02-11 12:45

比特幣是如何運作的？

2019-02-11 09:18

90天創四億營業額！迪化街老店老協珍靠什麼連徐若瑄都收服？

2019-02-11 13:11

75％台灣人有夢想 及早退休勝過當億萬富翁

2019-02-11 09:48

台灣首次機師罷工 為什麼是華航？

2019-02-13 15:32

買房等2020後再買？ 專家：房市面臨「三大死亡交叉」

2019-02-14 11:17

謝金河：豬市大吉：今年興旺的產業及個股

2019-02-14 13:45

感冒藥吃不好 孩子久咳不癒 竟是這幾種細菌在做怪

2019-02-12 09:15

蔡依林、柯P都來搶合作 獨家揭露理科太太與網紅們的身價

2019-02-14 09:12

生完好抗拒行房…醫師私授 產後開機4招減緩不適

2019-02-12 09:16

機關算盡後 英國脫歐反而陷入僵局

2019-02-14 13:41

「人生很短，夢想很重要」 他「無氧」征服高峰成全台第一人

2019-02-11 13:13

工會要交通部出面 失去信賴的勞動部長許銘春只能陪襯

2019-02-13 15:32

靠理財就能環遊世界？部落客潔媽不藏私分享5大投資密技

2019-02-11 13:13

免學費還給72萬年薪 自己要的人才自己教

2019-02-13 14:37

這間深夜甜點 讓顧客再晚都要買

2019-02-13 14:38

印度石化投資案破局 中油搞砸新南向指標性投資

2019-02-13 15:32

元宵行情上上籤

2019-02-14 13:45

零負評女神來了 巴鈺享受吧！食尚又歡愉的媽咪人生

2019-02-11 16:10

人為什麼會打哈欠？科學還無法解釋的數種現象

2019-02-14 13:43

眼神接觸的魔力：從別人眼中感受到自我的存在

2019-02-11 13:09

返鄉砍檳榔樹種茶 80後女生把南投紅茶賣進京都

2019-02-14 09:07

林佳龍交長首場硬仗 要大家別腦補派系鬥爭劇情

2019-02-13 15:32

走春度假球鞋怎麼挑？盤點5位潮流ICON的選擇

2019-02-14 09:04

再掀選秀、悶鍋熱潮 王偉忠62歲不退休：年紀從不是問題！

2019-02-14 09:32

孕期總是累累der？這樣吃讓妳秒清醒！營養師教戰 提神食物大公開

2019-02-12 09:17

復活節島石像恐會消失

2019-02-11 09:19

顏炳立：房市將落底 可以看房了！

2019-02-14 10:07

擺脫失控的待辦事項 拿回工作主導權

2019-02-13 14:37

網路成癮算不算疾病尚未定案 但已成為現代新難題

2019-02-12 10:53

輕輕地 我從淡水走進輕軌好時光

2019-02-13 14:38

雲淡風輕

2019-02-11 09:19

微光漫漫清透好宅 讓大地色彩為生活調味！

2019-02-12 15:54

【編輯室報告】當年工潮救火員這次會被灼傷？

2019-02-13 15:27

五塊錢

2019-02-11 09:19

星際大戰8 配樂吸引音樂學者關注

2019-02-12 11:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top