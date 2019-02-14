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蔡依林、柯P都來搶合作 獨家揭露理科太太與網紅們的身價

2019-02-14 09:12今周刊

理科太太提供
理科太太提供
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【文／今周刊編輯團隊】

這是個流量可轉化成金錢的時代，尤其有一批人善於點石成金，「網紅」成為產業常態，影響力就是他們的財富，連政治人物都要懂得「異業合作」，55％的廣告分潤、動輒上百萬的廣告業配，背後究竟如何運作？

你，非了解不可。

若提到2018年台灣最紅的網紅是誰？那當然非「她」莫屬。

理科太太，一名身穿白袍、戴護目鏡、拿手術刀切魚的女性。她幾乎沒有表情，用冰冷語氣告訴你，愛情只是腦內分泌激素產生的盲目現象。她是富家女、擁有高學歷、又有帥氣老公和可愛兒子，過著人人稱羨的生活。

去年6月7日，她在YouTube開頻道，截至今年2月12日累積98萬訂閱數，達標百萬指日可待。

理科太太憑什麼紅？我們分析她240天以來，每日訂閱人數的變化為單位，整理出三個暴紅關鍵。

關鍵一：知識型人物設定成功，業配接不完

理科太太剛突破20萬訂閱人數，就接到業配，廠商請理科太太業配的產品是多功能電子鍋，標榜能比傳統鍋具保留更多的營養素，她居然為了證明業配產品的功效，實際將用電子鍋煮過的雞湯送SGS檢驗，不但成功證明營養素更高，高質量業配也引發討論。

理科太太善用理科專長及高學歷背景塑造權威形象，成功的人物設定，不僅讓廠商喜歡與她合作，也為她所推薦的商品提高可信度。

關鍵二：平均兩天就上傳一支影片、瘋狂曝光

理科太太在去年12月1日至今年1月20日這51天內，總共上傳了23支影片，且每日都有超過萬人訂閱，這段瘋狂曝光期，讓她在兩個月內急增60萬粉絲。

台灣最大網紅經紀公司PressPlay共同執行長林鼎鈞表示，其實YouTuber發片的頻率快，比較占優勢。影片更新速度愈快，愈能累積粉絲反映數據，立刻就能進行調整。

關鍵三：與Ａ咖明星合作、互相拉抬聲勢

天后蔡依林與理科太太合作，讓理科太太與主流接軌，知名度大開，一天就增加2萬人訂閱。蔡依林之後，Melody、許茹芸、黃子佼、蔡康永、蕭敬騰等大明星都接連在她的影片中出現。

根據全球領導性網紅行銷媒合平台Influencer Marketing Hub 2019年的預估報告，全球網紅行銷規模上看65億美元（約2千億元台幣）。網紅影響力，已龐大到足以成為一個產業，且市場估值連年成長，2019年的市場規模是2017年的2倍。

全球網紅影響力龐大

收入來源多元、推動千億產業

相較於過去只靠業配才能生存，現在網紅收入模式多元化，台灣比較成熟的賺錢方法有五大來源——廣告分潤、直播打賞、付費訂閱、廣告業配及電商導購。

第一，是廣告分潤。以社群影音平台YouTube為例，個人頻道經營只要一年內影片觀看總時數超過4千個小時，並有1千人次以上的訂閱數門檻，就可加入合作夥伴計畫，得到平台的廣告分潤。對於每月總觀看次數破千萬的大型YouTuber來說，保守估計一個月約能獲得15萬元以上的分潤收益。

二是直播打賞。網紅與直播平台簽約後，可以拿到平台支付的月薪收益，再外加直播時的打賞收益。許多受歡迎的直播主在續約時，可能分到為數不小的簽約金，館長陳之漢在加入直播平台「金剛」時，簽約金高達5百萬元。

第三，則是付費訂閱。目前在台灣以製作專業性及教育性內容的知識型網紅為主，如「阿滴英文」及分享投資心法的「老王愛說笑」在PressPlay平台都有超過3千人付費訂閱。

收費方式依照課程含量，月費從99元到399元，以PressPlay平台上付費收入總營收最高的「老王愛說笑」為例，近4千人訂閱中，超過7成都選擇最高額方案，一個月就能創下120萬的訂閱業績。

第四種獲利方式廣告業配，看的不只是情緒性的影響力，而是實質上，會掏出錢來的經濟力。

頂尖網紅的業配接案金額已超過百萬水準，全台YouTube頻道訂閱人數最多，擁有近3百萬訂閱的「這群人TGOP」業配價碼，外傳就達1百萬元，而近百萬訂閱的理科太太，則是50萬元。

而最後一個收入模式，就是網紅打造個人品牌。去年起，PressPlay開始為女大胃王千千打造品牌產品「千拌麵」。她原本就是以「吃播」走紅，而且「千千進食中」的臉書直播裡，觀看次數前三名都是吃麵。因此他們找來「曾拌麵」的製造商，打造千拌麵，商品推出第一天，2千份在2小時就賣光光。

平台會不斷轉換，看看如今的龍頭谷歌，誰又還記得曾經差點被Yahoo收購，然而不變的是，眼球在哪裡，商機就在哪裡！

閱讀全文

本文為精采摘要，更多精彩內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1156期)。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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