林志玲春晚表演贏得滿堂彩 跳水替身想紅想瘋了爆料反拉黑

分享 facebook 【撰文 黃大米】

林志玲在春晚的表演，得到滿堂彩之後，一位叫「凡凡不會翻水水」的網友，在微博爆料，自己是林志玲春晚表演的替身，並且PO出多張照片，證明自己說的都是真的。

她強調擔任志玲姐姐春晚水下替身，很榮幸，林志玲姊姊的水下表演，大部分都是由她這個替身來完成，至於林志玲本人，則是在所有舞蹈演員排練的最後一天，才姍姍來遲，第一次見面，就等了四五個小時。

這網友為什麼要這樣爆料呢？推想原因可能有兩個，一來、她覺得擔任林志玲替身很榮幸，不說出來很痛苦。

二來、覺得自己很重要，認為「綻放」這段表演大成功，觀眾的目光跟掌聲，不應該只放在林志玲，她雖然是替身，卻是真正有實力的人，也該沾點光，得到大家的肯定與注意。

凡凡這則PO文犯了三個錯誤，讓她不會因為這篇文翻紅，更可能拉黑徹底

一、腦袋不清楚

林志玲得到掌聲，除了她的表演精彩以外，更重要的是，她是林志玲！

其他人跳水跳的再好，都沒用，因為都不是林志玲，這場表演的賣點就是林志玲，水上芭蕾跟跳水當然很好看，但因為是林志玲來跳，所以才能光芒萬丈，吸引大家的目光，這跳水由凡凡來跳，或者我來跳，都得不到這樣的報導與掌聲，是林志玲加持了這段表演，而不是這段表演打造出林志玲。

二、缺乏職場道德

主辦單位該給替身的薪水沒少給，你拿了錢轉身爆料，這樣的人品以後誰敢用你，這個爆料登上了所有媒體，主因不是文筆好，還是因為你提到了林志玲，林志玲不會因為你的爆料而損傷，你卻會因為這次的爆料而重傷。

三、以自我為中心

在這篇PO文中，凡凡肯定林志玲很敬業，最後卻轟林志玲遲到四、五小時。

以遲到這事情來說，替身凡凡當然覺得太不應該，但凡凡可能沒想過，也許主辦單位發給林志玲到場的時間，大家的時間本來就不一樣。

退個一萬步想，就算到場時間都一樣，她是林志玲啊，當你夠大牌，世界就會替你量身打造遊戲規則，當你是小咖，你就要配合別人的遊戲規則，可見凡凡太年輕，太小咖，還不懂這世界運作的道理。

最後想跟說，PO文攻擊林志玲，不會變成林志玲，如果這篇PO文不去傷害林志玲，只有肯定與祝福，文章也會爆紅，且未來大家會更喜歡聘僱凡凡，因為你有好人品，讚美別人如送花，芬芳了別人，自己手上也沾香。

本文授權自黃大米粉絲團

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