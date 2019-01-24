9年未進民進黨部...文青大叔羅文嘉：種田賣菜太幸福 只想宅在這裡

分享 facebook 【文／今周刊 呂苡榕】

「天真、熱情、白目」是劉昭儀為另一半羅文嘉下的注腳。一九九四年認識後相戀、結縭至今，人生大半都與對方同行，劉昭儀看過羅文嘉征戰無數選舉，直到二○一一年角逐士林、大同區立委，在黨內初選一役鎩羽；也見識他在接下來的日子轉身歸隱山林、遠離人間，眼裡的風景只剩一山、一田、一書店。九年未曾踏入民進黨黨部。

但那田園詩被迫斷句懸置。一月十三日民進黨主席卓榮泰宣布羅文嘉接下民進黨祕書長，昔日陳水扁身邊最重要的軍師，重回政壇。

羅文嘉重回政壇，各種滋味難以言喻的，就屬劉昭儀。○七年羅文嘉原參選不分區立委，後來因黨主席陳水扁徵召，轉而投入大安區立委競選。前一年，羅文嘉才剛因評論陳水扁國務機要費案，飽受黨內攻擊。背水一戰，贏面極低，那陣子，劉昭儀對政治裡的算計和凶險了然於心。

這次回頭，「政治裡的黑暗還是存在——他對政治有理想，但別人可不這麼想，這是他的白目，他也心裡有數——他要回去，有他要做的，我只能說，那就不要不痛快；一不痛快，就沒意思了。」對於生活突如其來的巨變，劉昭儀心直口快，「我現在最在乎的，就是盡量不要影響到孩子。」

只是轉換來得猝然，兩人措手不及，「現在書店全權交給昭儀，但還有好多事沒交接，完全找不到空檔處理。」去年羅文嘉預計在桃園復興山區開辦「水牛自然學校」，「山上正在動工，後續還不知道怎麼辦⋯⋯。」他摘下眼鏡，用手抹了抹臉，發出哀鳴。

水牛突轉身 生活來不及安排

卓榮泰急叩徵詢 「想逃都逃不掉」

隔日卓榮泰到水牛書店，和羅文嘉聊起黨主席選舉的疲憊，又談到答應和網紅館長（陳之漢）一起直播對談。「我跟他說既然答應了就得去，但也別只跟館長一人對談，免得被批評庸俗化、娛樂化，可以多找找不同人對談。」羅文嘉說，那天他只給了這麼一個具體建議，再無其他。

跨年夜羅文嘉一家四口上烏來泡溫泉，當晚手機響起，羅文嘉原不想接，倒是小兒子一把接起電話遞給他，「結果是卓榮泰打來，真是想逃都逃不掉。」電話裡卓榮泰說隔日再去找他，兩人一同直播，「那時真的很尷尬，因為我已經答應家人隔天要去走烏來步道，但電話裡很難拒絕他。」 羅文嘉硬著頭皮答應直播，元旦一早，一家人只得整裝下山。

直播前，羅文嘉問卓榮泰要談什麼？卓榮泰說談些老戰友的陳年舊事，「我說我不講歌功頌德的，倒是有些想法可講。」果然直播裡，羅文嘉做了一回烏鴉，炮火四射地批評時政一番，「之後記者問我，我又罵更凶。」直指民進黨敗選後，總統蔡英文的許多作為讓人「冒出問號」。

羅文嘉擅長文宣，過去兩年民進黨的確在政策溝通上與人民脫節，若要強化這一塊，羅文嘉實是人選。卓榮泰回憶，當時他急著下車，回了一句：「好，我晚上來打給他。」一月十日深夜，劉昭儀已熟睡，羅文嘉再度接到卓榮泰電話，問他能否接下祕書長一職，「我說我得考慮，和昭儀商量，問他哪時要回覆？他說十二小時後，我說不夠啊！二十四小時吧。」掛上電話，羅文嘉一夜難眠。

隔日想和劉昭儀商量，「但她做早餐正手忙腳亂，我不敢開口。」直到兩人出門前，他總算開口說卓榮泰邀他接下祕書長一職，「她說：『怎麼可能？』」

最後羅文嘉問她支不支持？劉昭儀沒回答，只和他討論書店、水田和學校該怎麼處理，「但這樣就夠了，若要再逼她說出支持二字，那就太超過了。」羅文嘉苦笑。

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