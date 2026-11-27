文●商業周刊 韓化宇

最近，日本出現一個罕見現象：「渡邊太太」們，居然搶起自家國債了！

「渡邊太太」是國際金融圈對日本散戶的暱稱。過去二十多年，日本長期處於零利率，不僅國際機構會借日圓投資其他市場，這一群投資人也為追求更高收益，紛紛將日圓換成澳幣、美元等高息貨幣，一度成為牽動國際匯市的重要力量。

如今，風向變了。

今年十一月，日本「零售公債」（政府專門向一般民眾發行的小額公債）的發行額高達二兆零三百億日圓，比上月暴增一倍，創下二十年新高；本財年至今的銷售額，更一舉打破二○○五年締造的全年紀錄。日本家庭開始將長年停泊銀行的存款，轉向自家國債。

買氣也蔓延至海外。外資九月、十月連續兩個月買超日本中長期債券逾三兆日圓，為長年冷落的日本債市注入活水。

資金大舉流入日本，是反映日本告別了通縮，但接下來會創造日圓與日股雙強的新局？

首先要看的指標，是利率！雖然，日本在擺脫負利率、連三年升息下，十年期國債殖利率目前已攀升至二．七％，已具備投資吸引力，也為日圓走出長年頹勢增添一股力量。然而，日圓能否真正翻身，仍取決於美日利差能否進一步縮小。

截至十一月二十四日盤中，美日十年期公債殖利率仍相差約二．三個百分點，美元資產的收益優勢依然明顯。但若日本央行持續升息，且力道強勁，或有可能扭轉局面。

只是，日銀要再升息，得看民間消費的臉色。

日本九月實質薪資已連續第九個月成長，名目薪資年增四．六％，創一九九七年以來最快增速。但通膨升溫壓抑買氣，實質民間消費第二、三季均萎縮，經濟學家指出，唯有薪資成長真正帶動消費回溫，日銀才有底氣升息，美日利差有機會進一步縮小。

一旦這個良性循環形成，日圓的反彈速度，可能比想像中更快。

外匯支付公司TTT Moneycorp經濟與市場策略主管帕克（Neil Parker），長期追蹤日圓且在彭博最新匯率預測準確度奪冠。他看好日圓明年升至一美元兌一百四十七日圓。

他認為，日銀升息步調將比市場預期更積極，政策利率從一．二五％升到二％至二．二五％；美國聯準會則在十二月最後一次升息後按兵不動。

一旦美日利差再縮小約○．五個百分點，便會帶動資金調整部位，推升日圓走強。

外資在今年十月單月買超日股近八兆日圓，成為日股強勁支撐，可抵消匯率升值壓力。

日股熱點自AI移出

資金轉向醫藥與內需

投資日本，雖有機會同時賺取股價與匯率價差。但投資人要留意，日股正出現劇烈的資金輪動。

主動野村亞洲科技基金經理人王柏強觀察，自前一波股市修正以來，日經指數跌幅大於東證指數，反映兩者成分股結構的差異。日經指數受少數大型科技股影響較深，科技股修正時跌幅也較大；東證指數產業分布較廣，近幾月資金已轉向生技醫療、非必需消費等類股。

因此，投資人若看好日圓反彈與日本內需復甦，可以優先留意醫療、零售、不動產等內需產業，或透過追蹤東證指數的基金、ETF，降低投資組合過度集中於少數科技權值股的風險。

最後，因日股屬海外衛星配置，建議占總投資部位約一○％，並採分批進場，穩健參與日本經濟復甦與企業改革的行情。

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