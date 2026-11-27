文●商業周刊 康育萍

黃仁勳離開輝達，對台灣而言，無疑是重擊。

大家會問：AI時代的精神領袖，能回來嗎？但我們再多問一句，即便回來，一切還能如往昔嗎？

今年六月在台北，黃仁勳還像一位行走的搖滾巨星，在夜市接過攤販的水果，笑著替粉絲簽名，轉身走上台，一句話就能牽動全球科技股的漲跌。

那時的他，顯然享受著舞台的聚光燈，也習慣活在無數雙眼睛的仰望裡，他是整個AI時代唯一的「神」。

短短五個月後，神壇傾塌。

只用自負或大權獨攬來概括黃仁勳，都太廉價。這場風暴的根，是多年的成功一層層養出來的，他每贏一次，「無需質問」就顯得更合理一分。輝達成立三十三年沒有董事長，直到他離開，董事會才任命元老董事哈維．瓊斯（Harvey Jones）為史上第一位董事長。

他一句話、一個握手造帝國

也養出眾人無法戒斷的依賴

黃仁勳從來就不是按牌理出牌的人，而是在規則的縫隙裡殺出血路的狼。

九歲那年，他被父母送往美國，在肯塔基州的寄宿學校刷過廁所、在連鎖餐廳Denny's端過盤子，在一次次被看輕的處境裡練就了極致的生存本能。

創立輝達後數度瀕臨破產，他不信繁文縟節，只信人與速度。把多達六十位的主管收歸直屬，一夜可以發出數百封簡短電郵，馬斯克（Elon Musk）曾形容，輝達與許多夥伴的合作，靠的只是黃仁勳的一句話、一個握手。這種帶著草莽與江湖氣息的英雄主義，讓他把輝達推上市值第一的顛峰。

但當帝國龐大到牽動美中科技戰時，這套強人本色，卻也致命。

風暴之下，挺黃聲浪依然洶湧。要求讓他復職的線上連署「Stand With Jensen」，至截稿前已突破十五萬人，其中包括逾八千名輝達員工，馬斯克也公開表示簽了名。

急著把他請回神壇的焦慮，是人性深處的依賴。黃仁勳下台那一週，輝達市值蒸發約五千八百五十億美元，市場用最直接的方式說明了這種依賴究竟有多深。

在技術劇變、看不清未來的時代，人們太渴望有全知全能的偶像可以仰望倚靠，只要緊緊跟隨黑色皮衣的背影，投資人就不必自己判斷泡沫、員工也不必為組織的盲點負責。彷彿只要一心相信他就能贏、就能永生，理直氣壯的把所有責任，全數外包給了偶像。

攤開商業史，創辦人離開又復返的戲碼並不罕見，但一個鐵律始終清晰：創辦人或許能回到公司，規則與組織卻早就變了。

最接近輝達處境的是OpenAI的奧特曼：二○二三年十一月他遭董事會撤換，七百多名員工連署以集體離職施壓，他五天內就回任，但換來的是改組後的董事會和外部律師事務所的獨立調查，他也一度失去董事席位。

歷史證明，回鍋後還能再創高峰的，多半靠角色重塑與權力下放。對黃仁勳而言，即便他最終通過調查、重返執行長大位，輝達內外部的三道信任裂痕，也很難完全復原。

員工、客戶、華府都變了

黃仁勳回鍋難補三道裂痕

首先是對內的權力邏輯。

十月二十九日，黃仁勳還把與黃樂的往來形容為「完全正常，沒有任何不尋常」；十天後，他寫信向員工承認對婚姻不忠。隨後《紐約時報》又引述報導，他與直屬部屬、醫療業務副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）也有婚外關係。

數十位直屬主管第一次體會到「老闆的說法也必須核實」的震撼。一旦信任出現破口，人性防禦機制就會啟動，這種心理警覺，不會因為他回來而歸零。

其次是對外的商業默契。黃仁勳的一句話高於合約的前提，是對方相信這個人說了算。

但當他離開過一次，無論是雲端巨頭還是新創公司，未來在簽下百億美元長約時，不會再只為個人魅力埋單，董事會的法務背書與財務條款會成為檢視重點。

第三是華府的政治資本。他曾是輝達在華府最有影響力的倡議者，如今卻成了獨立調查與美國國會緊盯的對象：眾議院三個委員會已要求他出席閉門簡報，他要重新以輝達門面的姿態走進國會山莊，公司必須先跨過極高的合規門檻。

古希臘哲學家赫拉克利特說：「沒有人能踏進同一條河流兩次。」流經矽谷的河水已經改道，曾經在聚光燈下呼風喚雨的男人，即使真的重返戰場，未來任何迎回他的劇本，都一定附帶著嚴格的制衡條款。

對一個憑直覺與握手就能調動千億資源的強人來說，這不僅意味著交出權力，更否定過去讓他成功的一切本能。這，何其困難。

過去，是輝達員工、華府、全球市場一起參與這場造神，大家習慣把這座AI帝國，寄託在一個穿著皮衣的凡人身上。

如今風暴襲來，外界湧現各種事後諸葛，清算他的自負與集權。但不論黃仁勳最後撐過一切，還是就此轉身，那個允許神存在的時代，都已經正式結束了。

神壇的倒塌，或許正是這個產業遲來的成人禮。黃仁勳的退場，讓無論是掌握千億資金的機構、供應鏈，或是在螢幕前追逐明牌的普通人，終究都將走出偶像的羽翼。

當人們打算把時代的命運寄託在英雄身上，商業世界卻沒有永遠的救世主。

對今天的輝達而言，河變了，腳也變了。而曾經習慣仰望神話、把責任交給一個皮衣男人的時代，也終將結束。

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