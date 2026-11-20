文●商業周刊 陳泳丞

拉下黃仁勳的董事會，竟然有人是賣墨西哥捲餅出身的。

「這就是替曾經全球最值錢的公司做決定的董事會？」十一月十四日，馬斯克在X上這樣質問。

攤開名單，除去黃仁勳外十位董事裡，有人在速食連鎖店塔可鐘（Taco Bell）待了三十一年、有人當過百事可樂北美執行長和美式足球聯盟NFL行銷長。

決定創辦人去留的，是賣捲餅、賣汽水出身的董事──這個畫面，成了整場風波裡最被嘲諷的一幕。

對這個董事會的批評，從兩個相反的方向而來。

一邊罵它太軟跟不專業。董事會成員合計任期長達一百六十一年；十位外部董事中，沒有一位是現任或前任標普五百大企業執行長。賓州大學法學院教授費希（Jill Fisch）形容，這樣的背景組成顯示是「執行長實質控制董事會」。

另一邊，卻罵它太狠、太急。Epic Games執行長斯威尼（Tim Sweeney）把董事會急著撤換黃仁勳的舉動比作「蘋果開除賈伯斯等級的愚蠢」。

但別忘了，被譏為「不合格」的，也是陪黃仁勳走過風雨的董事會。輝達從差點倒閉的繪圖晶片新創，長成全球市值第一的AI巨人，這群人一路都在。

其實，輝達董事會是有權力的。黃仁勳持股不到百分之四，沒有特別表決權。董事會握有權力卻幾乎沒用過，中山大學副校長陳世哲與臺南大學教授曹瓊文將此稱之為「權力閒置」。

這樣的場景，台灣讀者並不陌生：不少強勢創辦人的董事會，平時幾乎沒有存在感。

陳世哲與曹瓊文指出，績效越好，董事、員工與股東越容易把對創辦人的信任，當成監督的替代品。

然而，順從的董事會遇上強勢創辦人，平常相安無事，一出事卻只剩下兩種極端：繼續沉默，或直接拔掉。

一九八五年蘋果董事會逐出賈伯斯；二○二三年OpenAI董事會閃電開除奧特曼（Sam Altman），五天後又讓他回鍋，都是平常不出手的董事會，但一出手，就只能用最猛烈的方式。

但只能有這兩種極端結局嗎？當然不是。

「強人不必配弱董，兩者應該互補，」台大商研所兼任教授林家振這麼說，真正有問題的是完全沒有制衡能力的友善關係，而不是善意的互補。

所謂互補，是創辦人負責看見別人看不見的機會，董事會負責看見創辦人看不見的風險。具體來說，這是三件事。

一、管資源：補創辦人缺的

美中晶片戰，卻缺國安專業董事

林家振指出，董事帶進公司的不只是監督，還有熟悉各國政府監管的人脈、經營過更大組織或處理過危機的經驗，以及風波中代表公司說話的正當性。輝達董事平均任期約十五年，是標普五百大企業平均值的兩倍。

外界嘲諷董事賣捲餅、賣汽水出身，其實問錯了問題：背景多元不是缺點，真正該問的，是這群老戰友還能替公司補進什麼？一家站在美中晶片戰前線的公司，董事會裡卻沒有國安背景的人，這才是缺口。

二、管盲點：成功時敢說不

創辦人越成功，董事越要敢潑冷水

老戰友最難做到的，往往是潑冷水。董事會要定期追問「我們因為太成功，忽略了什麼？」在創辦人型公司，創辦人的健康、私生活與公開言論，都是公司風險。

中山大學管理學院副院長陳寶蓮強調，好的公司治理不是保證企業永遠不出事，而是問題發生時，董事會有能力辨識風險、獨立判斷，並採取適當行動。

三、管接班：提前備好人選

寫進決議，不放在創辦人腦中

對於經營盲點防的是眼前的風險，接班防的則是最壞的那一天。

至少有四件事要做：創辦人明天若無法上班，誰代理、誰簽字；每年檢視內部人選的能力缺口；建立第二層領導團隊；以及定義創辦人退場後的角色。

拿這張清單對照，輝達這次交出的答卷，是由財務長兼任代理執行長，董事會同時宣布對內外展開搜尋──接班名單此刻才開始列。單就這一點，董事會就沒有盡責。

希臘神話裡，伊卡洛斯（Icarus）靠著工匠父親用蠟與羽毛黏成的翅膀飛離克里特島，卻陶醉於飛行，越飛越高，蠟翼被太陽融化而墜海。管理學者米勒（Danny Miller）借此提出「伊卡洛斯悖論」──讓企業登上顛峰的特質，往往正是讓它墜落的原因。

伊卡洛斯失控，神話裡的父親只能出聲警告，無力把兒子拉回地面。輝達董事會比他多了一樣東西：權力，卻三十多年選擇沉默；等到終於開口，只剩下最激烈的那一種用法。這是輝達風波最刺眼的反差──缺的從來不是制衡的權力，而是平時就使用權力的習慣。

翅膀屬於創辦人，飛多高、往哪飛，董事會不必搶；但太陽有多熱，風險多大，董事會該盯。

與其嘲笑輝達董事是賣捲餅還是賣汽水出身，不如問一個更不舒服的問題：換成我們熟悉的公司，在創辦人一路做對的那些年，董事會敢不敢問一句「萬一你錯了呢？」

輝達的教訓不是傳奇創辦人不該有忠誠的董事會，而是真正的忠誠，包括在順境時說出逆耳的話。

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