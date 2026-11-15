那斯達克改了 白天也能買美股！全球股市為何搶拚24小時不打烊？

文●商業周刊 陳慶徽

一個二十四小時不休市、可以隨時自由交易的股票市場，會把我們帶向什麼樣的世界？

這並非幻想，而是越來越近的現實。

美國那斯達克交易所即將在十二月六日推出新制，拉長週間每日的可交易時段，讓每天可交易時數來到二十三小時。

事實上，不僅那斯達克，包含紐約證交所、芝加哥商業交易所、倫敦證交所，也都陸續推行類似計畫。韓國交易所甚至在今年九月，就將每日交易時段拉長到晚上八點，更劍指在二○二七年底，躋身為二十四小時可交易的市場。

不過，根據摩根士丹利統計，目前僅有二％的美股交易，會在正常時段之外發生。為何那斯達克及眾多交易所，要在此時額外砸錢部署系統，拉長交易時段？

延長交易不只為避險

那斯達克瞄準亞洲資金

首先，非傳統時段的交易量目前占比雖小，但在地緣政治動盪的年代，正明確攀升。二○二五年四月，美國總統川普向全球多國祭出關稅措施，成為該年度市場中最大、最不穩定的風險因子，讓投資人不得不開始在傳統交易時段以外買賣股票，以此規避風險。

根據美國券商羅賓漢（Robinhood）統計，川普關稅「解放日」的隔月，該公司有四分之一的交易量，是在一般交易時段以外發生。

該券商經紀業務負責人史蒂夫．奎克（Steve Quirk）對外指出，為了應對這些隨時會冒出的風險，最好的辦法就是立刻做交易，「如果等到第二天早上才反應，就太落後了。」

為此，羅賓漢不僅目前已針對部分股票與商品，提供週間二十四小時交易，更研議，將交易服務時段從平日擴展到週末。

光是二六年的八月，對比去年同期，三大隔夜交易系統每晚的成交量就增加了近四倍。

拉長交易時間，更牽涉跨國的資金競爭。

那斯達克北美市場資深副總裁查克．麥克（Chuck Mack）接受商周採訪時表示，推出新的交易時段，主要目的就是為了讓投資人，尤其是美國以外、身處亞洲的投資人，能在自己當地的白天時段交易美股、參與美國市場。

麥克認為，新的交易時段並不會瓜分現有交易時段的成交量，反而能吸引更多首次購買美股的新投資人加入市場。

更長的交易時間，就有機會創造更高的交易量，進而吸引更多企業到此掛牌，形成資金正向循環。

例如SK海力士，這間南韓記憶體大廠，七月於那斯達克掛牌上市，吸引了二百六十五億美元的資金湧入，打破阿里巴巴創下的非美企業赴美上市募資紀錄，就是交易所吸引到知名企業掛牌後，能創造多少效益的指標案例。

這是一場沒有人想輸的賽局。

當一個二十四小時都能交易的世界到來，若沒跟上，就可能在全球資金的競奪戰中落居下風。

韓國交易所董事長鄭恩甫便曾對外指出，為了因應國際交易所間的競爭，二十四小時交易的出現只是「時間問題」，而他希望韓國可以盡早跟上這個浪潮。

倫敦證券交易所也端出了二十四小時交易新制規畫，目的之一，就是為了提振該國低迷已久的企業上市量能。

回到台灣，金管會主委彭金隆曾對外指出，已成立專案小組，研究延長交易時間，並持續觀察美股新制上路後的影響。但他先前也曾指出，對於台灣是否拉長交易時間，「暫不實施」且「沒有時間表」。

對目前總市值超越五兆美元，躋身全球第四大市場的台股來說，如何在難得的AI紅利下，擴大交易時段，藉此放大台灣在全球資本市場的話語權，是值得正視的課題。

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