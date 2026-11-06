一塊錢接下連虧14年的公司 亞昕豪賭翻身功率半導體金雞

文●商業周刊 張如嫻

一家連賠十四年的半導體廠，是怎麼扭轉命運、連續兩年賺近一股本？

沿著國道三號北上，經基金交流道轉進市區道路，不到三分鐘車程，就是坐落於基隆市的大武崙工業區。在這個已有五十三年歷史、多是食品或金屬加工廠進駐的園區，竟藏著一座幾乎是北北基唯一掛牌、專注半導體製造的工廠。

它是一九九五年成立的亞昕科技，專門生產「瞬態電壓抑制器」（TVS）晶圓，是用來打造功率元件的半導體基礎材料。二○○五年，有「林口王」之稱的亞昕建設創辦人姚連地接手這家公司，一八年又被德微收購，經營權兩度易主。

過去五年，亞昕年年賺錢，更在今年十月登錄興櫃，很難想像，它曾是一個沒人要的燙手山芋。

德微購併亞昕被質疑

他卻堅持做不一樣的事

故事的轉折點，發生在二○一八年。

德微科技創辦人、現任亞昕董事長張恩傑，就在數年前認識姚連地，某次，這名建築大佬對他說，自己有一家晶圓廠虧損多年，希望對方可以幫忙。於是一七年開始，張恩傑每個禮拜二都前往亞昕蘆竹廠、從旁協助，產業老兵的他，不久就發現這家公司需要大幅整頓。

他跟姚連地說，「你一週只開一次會，講完就沒follow（追蹤）下去，這樣不行。」沒想到對方卻說：「那你幫我follow！」那時起，亞昕各種公文，都必須讓張恩傑先看過、簽名同意。

與此同時，張恩傑創立的德微，也正面臨轉型抉擇。德微是功率半導體的封裝廠，但同業強茂、台半、朋程，卻一路掌握了上游的設計、晶圓製造，到下游封裝的能力，「沒有晶圓廠，是很難做研發的。」他清楚，德微必須往上布局晶圓製造，購併亞昕，就是最快的方法。

但當時的亞昕，卻是一家連續虧損十四年的公司，「那時候評估要不要買它（亞昕），真的非常掙扎，」張恩傑回憶，一七年德微全年獲利僅一億多元，卻要買下每年賠兩、三億元的亞昕，就連德微大股東、達爾前執行長盧克修都質疑他：「你確定要買？」

猶豫之際，他想起一○年他堅持在工廠導入自動化產線，遭人嘲笑二極體的價格極度競爭，導入自動化，宛如「買一台賓士來當計程車」，然而，正是因為這個策略，讓德微得以打入車用市場，「那八年的經驗告訴我，我一定要跟別人不一樣！」

磨良率、調設備參數

鐵腕改革逼走一線主管

人才，也在當時到齊。晶圓廠出身，現任亞昕總經理黃忠勇、德微總經理朱鴻鈞，都在一七年加入德微，給足張恩傑購併的底氣，「當時我們三個討論滿久，決定拚一次！」

一八年，德微以象徵性的「一元」取得亞昕人員、產品及客戶等資產，另斥資七億八千萬元購入廠房，接手後，張恩傑將一切打掉重練。

「第一年壓力真的非常、非常大，」他回憶，當時亞昕的狀況比想像中還嚴峻，不僅產品良率遲遲無法提升，更是做一片賠一片。

為了扭轉生產效率，他經常在週五下班吃完飯後，就開車趕回工廠，當天直接在現場過夜，直到隔天早上才離開。

當年的問題，還有設備。新團隊進駐發現，公司既有的設備雖造價昂貴，卻不適合生產規格多樣的TVS。沒有對的設備，宛如沒有對的武器，隊伍怎麼調整戰術，都很難有成效，後來，張恩傑索性把心一橫，將原本價值三億多元的設備，最後僅以一百萬元出清，重新購買設備。

新設備進駐之後，他們一台一台調整設備的參數，曾是統計學老師的張恩傑發揮長才，他記錄每一次製程參數，進行大數據分析，再回頭調整機台，就這樣每天累積數據、反覆修正，才漸漸拉升產線良率，月產能從起初的上百片、兩千片，增加至三萬片。

他也著手改變管理，「管半導體廠，紀律是很重要的。」當年的會議室，最常上演一個場景是，員工報告不夠詳盡，張恩傑只回一句「我不懂，」接著，只見他現場拿起白板筆開始「上課」，用數字一一證明與反駁，同仁給的數字不合理、問題在哪。

雷厲風行的改革也有副作用，當年亞昕十位一線主管，第一個月就因為不適應而離職，一度造成管理斷層。幸運的是，當時另一家晶圓廠因為改組，不少高階人才轉而投效亞昕。

併虧損老廠股價跌停

如今拚四成毛利率稱霸

新團隊接手的第三年，疫情引爆全球晶片大缺貨，給了亞昕成長契機，不僅有德微、達爾暢旺的需求做為其最大出海口，更一舉打入新客戶供應鏈。二○二○年，亞昕轉虧為盈，二三年、二四年的每股盈餘（EPS），更連續兩年超過九元。

有了這次的經驗，二四年，張恩傑決定購併敦南科技基隆廠，而儘管該廠擁有比亞昕更多元的產品與技術，但這是一間不僅虧損、更發生過兩次火災的老廠，因此德微宣布透過子公司進行這項購併後，其股價連續三天跌停。

不僅如此，敦南老員工聽聞新東家的鐵腕，新團隊進駐當天，三百五十位員工，走到只剩下一百五十人。但，這也加速張恩傑改造的腳步，他花四個月重新裝潢、改善辦公環境，更採購新設備，將化學品供應自動化、停止人工添加法，讓只有原本六成五的人力達成相同產量。

後來，亞昕將晶圓產能集中在基隆廠，雖然生產尺寸較小的四到六吋晶圓，卻以逾四成的毛利率稱霸業界。

過去一年，功率半導體業多起的地緣政治事件引發轉單效應，德微因此打入日系車廠供應鏈，進而帶動亞昕業績，該公司今年上半年營收八億四千萬元，年增一九．二％，全年營收有望創下歷史新高，「我創業三十一年來，景氣從沒像現在這麼好過。」張恩傑說。

法人提醒，全球功率半導體業仍競爭激烈，未來須觀察亞昕的終端需求，是否如預期爆發。

當年一塊錢的豪賭，他們咬牙熬過，窩在工廠磨良率、調設備的累積，如今都成了亞昕迎接眼前這波景氣的養分。

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