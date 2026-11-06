22縣市長花錢大調查》城市CEO挑戰者沈伯洋、江啟臣、蘇巧慧出什麼菜？

撰文者：管婺媛、董容慈、游羽棠

新版財劃法上路，統籌款今年暴增近9成，22縣市首長手上的錢變多了！商周獨家「全台22縣市政府花錢大調查」，把每座城市預算換算成100元，揭開福利競賽、還債迷思全現形。 4大發現各有玄機：社福棘輪效應年年排擠預算、零負債縣市卻連人事費都靠中央補助、統籌款變多但中央補助減少等。 選舉倒數24天，城市CEO請拿出4年「花錢企畫書」！選舉過後政見變預算、預算變帳單，今天這100元的選擇，決定4年後我們能不能看見一座更好的城市。

倒數24天，台灣將選出新的城市首長。免費營養午餐、敬老金、生育津貼、捷運建設……，候選人的政見清單越開越長，但一座城市的資金卻始終有限。

如果把市長當成城市的CEO，手上有100元，他該先還債、發福利，還是投資未來？

延宕20餘年的《財政收支劃分法》大幅修正，今年開始改變地方政府的錢包。由中央分給地方的「統籌分配稅款」，今年總額跳升至8841億元，增加近9成。以前地方做建設，常得向中央申請補助，核准後只能花在指定項目；如今統籌款增加，市長有更大空間決定錢用在哪裡。

商周攤開22縣市的帳本，把每座城市一年要花的預算換算成100元，去看有多少用在教育、社福、經濟發展等6大用途，以下是「全台22縣市政府花錢大調查」的4大發現：

福利競賽、還債迷思全現形

22縣市預算換算100元重新分配

發現一：全台各縣市「社福軍備競賽」，帳單誰來背？

自從台北市長蔣萬安宣布國中小營養午餐免費，全台縣市隨即跟進。台南市長黃偉哲直言，地方「被迫捲入福利競賽」，台南光是免費營養午餐每年就得花超過16億元，幾乎相當於明年捷運藍線建設經費，但最後仍選擇跟進。

基隆市今年預計收入比去年少近17億元，市長謝國樑仍決定擴大敬老禮金，明年三節都發6500元，總計就要約17億元，足足是全市國中小校園環境改善等經費的4倍多。

政大財政系教授陳國樑用「棘輪效應」形容福利加碼：「就像單向的齒輪，只會越絞越上去，往下就卡住，再也下不來。」每一項加碼，都會變成未來年年要付、年年排擠其他項目的帳單。

南投、澎湖零負債卻難自給

7縣市統籌款增、預算反減

發現二：還債、零負債，真的是好事？

屏東、南投、澎湖縣的一般公共債務都已歸零，但南投、澎湖若靠自己收的「自籌收入」，卻連支付該縣公務員、教師的人事費都不夠。

「坦白說『還債』比較輕鬆。」台大政治系副教授郭乃菱指出，還債能讓債務數字立刻下降，但舉債建設卻要多年才能見到成果。拿1億元去還債的同時，這個城市錯過了哪些機會？

發現三：統籌款變多，不代表每個縣市都更有錢？

商周比較22縣市今年與去年的全年預算，發現基隆、苗栗、嘉義市、嘉義縣、屏東、澎湖、連江7地，今年預計能花的錢，反而比去年少。例如屏東，統籌款多拿140多億元，中央補助卻少了180多億元。新版財劃法上路後，部分縣市反而得用更少的預算，回應更多期待。

發錢容易、存錢也不難

如何花出城市未來才是考驗

發現四：縣市長發錢、存錢，其實是不知道怎麼「好好花錢」？

今年嘉義市動用過去存下的結餘，每人普發6000元；新竹市也規畫明年要普發6000元。金門今年收入增加約40億，支出卻只多了不到4億。台北市則把約90億元的經費撥進捷運建設基金。

郭乃菱分析，這可能反映首長「不知道錢到底要花在哪裡」。當手上能花的錢變多，22縣市首長及候選人，應明確提出城市未來4年的「花錢企畫書」。

選舉過後，政見會變成預算，預算又會變成每年必須支付的帳單。4年後，我們能不能看見一座更好的城市，就藏在今天這100元的選擇裡。

預算，是資源分配能力！「22縣市長花錢大調查」完整封面故事，針對全台縣市預算進行全面體檢，透過9份圖表，看你的城市首長在乎什麼，誰在投資未來？並邀訪選情激烈的4都候選人，首輪4位搶先受訪！為何北市沈伯洋說「台北不能只有輝達」、台中江啟臣表示「我反對普發現金」、新北蘇巧慧提出「還要新增9大產業園區」、高市賴瑞隆強調「賺錢生錢最重要」？

商周同步邀訪選情激烈的4都候選人，惟部分採訪安排在本期截稿後，因此封面呈現已完成專訪的4位候選人。

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