一手送免費看、一手收過路費 拆解下載雙冠王紅果短劇撈金模式

文●商業周刊 陳育晟

十月十九日，台灣App Store和Google Play的免費榜第一名，同時換成一個簡體中文的App。

它叫紅果短劇，是字節跳動旗下、抖音的兄弟產品。一集一到三分鐘，一部大約八十集，Threads上更有網友形容，它消磨時間的程度已取代網飛（Netflix），而兩者最大不同是：紅果免付錢！

在中國，過去追完一部付費微短劇，最多要花人民幣兩百元。紅果卻不收訂閱費，不用一集集付費解鎖，主要劇集免費看。

更奇怪的是，不向觀眾收錢的紅果，光二○二五年三月，付給片方的分紅就超過人民幣五億元（約合新台幣二十四億元）。

錢從哪裡來？

賣的是廣告曝光次數

六成新用戶導流自抖音

答案是：傳統短劇賣的是下一集，紅果賣的是「觀眾看下一集的時間」。觀眾看似分文未付，但每多看一分鐘，都在貢獻廣告曝光次數，成為紅果變現的基礎。

然而，既然「免費＋廣告」是紅果致勝密碼，為何其他短劇巨頭不敢抄？

因為多數平台學得起免費，卻扛不起找觀眾的成本。微短劇產業長年陷入花大錢買廣告搶觀眾的惡性循環，但紅果卻不必如競爭對手一樣，從零開始花錢找觀眾—《經濟觀察報》指出，紅果早期有超過六成新用戶，直接來自抖音導流。

更關鍵的是，它連發想故事都不必從零開始。同屬字節跳動的番茄小說，有六十萬名簽約作者、逾七十八萬部作品，紅果直接挑熱門IP（智財權）改編就行。

省掉流量、故事成本

AI疲乏反噬也可能收費

AI再把拍攝成本也壓下來。中泰證券分析，傳統真人短劇每分鐘製作成本約人民幣八千到一萬二千元，要動用四十到五十人。而AI仿真人短劇，能砍掉九成以上的成本，團隊只要三到五人，十天左右就能交片。這也導致今年九月，紅果熱播榜前九十九部作品，近八成是AI劇。

流量不必買，故事不必從零寫，拍攝人力剩不到一成。這代表，紅果真正的護城河從來不只是免費，而是從流量、IP到製作，字節跳動自己就能把整條鏈接起來。

但，這套生態系讓對手最難以趕上之處，還不在於紅果自己能產出多少爆款，而是它完全掐住微短劇產業的命脈。

原來，微短劇產業鏈看似蓬勃，但其實成本最高的部分，並非拍攝內容，而是買流量。數據分析公司DataEye統計，在中國微短劇投流市場中，字節跳動旗下的廣告投放平台市占率高達七三％，但對手騰訊僅一七％，快手只有八％。產業媒體《劇短短》更分析，對手每收進百元，就得拿出七十到九十元買流量，而這筆錢全進了字節跳動口袋。

換言之，在紅果打破微短劇收費規則背後，字節跳動早已化身為繞不開的流量收費站。它一手用免費短劇把觀眾吸納進來，另一手則向需要生存的競爭對手大收過路費。

不過，這條鏈上最便宜的一環已出現反噬，觀眾開始對千篇一律的AI臉倦怠。今年，它宣布「整治內容」，四月底前已累計下架逾萬部劣質AI劇，並宣布投入人民幣五億元，扶持真人短劇。

十月份，它又宣布新政策：年底前將取消看劇換現金的金幣獎勵。這代表，它不再付錢買觀眾的時間，未來會不會改為收費，也還屬未知。

紅果靠免費崛起。但現在，留住觀眾的獎勵沒了，拍真人劇的成本卻變高了，這門生意，正要開始重新算一次帳。

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