從股價剩8元到打入輝達供應鏈 一詮靠黑手功夫擠進AI散熱賽道

文●商業周刊 劉燿瑜

當AI晶片的算力越來越強，代價之一，就是越來越「燙」，近年最夯的討論，就是把散熱元件，從裝在外部、疊在晶片上方的水冷板，變成用一片與晶片共同封裝的金屬均熱片，像一頂緊貼頭皮的金屬帽，第一時間把熱導出去。

全球能夠造這頂「金屬帽」、能供貨給輝達的業者，只有兩家：一家是股價已超過六千元的散熱廠健策；另一家，則是過去做LED導線架的一詮精密。

成立近半世紀的一詮，曾是LED導線架的全球龍頭，這項零組件，是LED嵌上電路板時，用來托住晶粒的金屬支架；但二○一○年起，中國廠商蜂擁殺入該產業，導致產品毛利腰斬，一詮更一度連虧六年，股價最慘只剩八元。

少年練出的黑手功夫

成為它的轉型底氣

一家身處夕陽產業的老廠，如何擠進AI產業最「燙」的核心？答案，就藏在創辦人周萬順，還是少年時、十幾歲就學會的一門「黑手」功夫。

一九六○年代，周萬順小學畢業就從苗栗北上，他先到工地綁鋼筋，後來進入太平洋電線電纜公司。當年，該公司的研發人員，清一色是台北工專前三名畢業生，以臨時工身分進門的他，在高手堆裡從模具設計、零件沖壓，一路學到試模、成品組裝。

二十三歲的他，發現機械用的金屬扣環全靠日本進口，毛利率超過八成，因此自己決定創業，買沖壓機自製扣環，用不到日本一半的價格，賣給縫紉機、汽車音響等廠商。

周萬順的沖壓手藝在三重一帶累積出名氣之後，被當年成立不久的光寶看上。原因是，當時光寶規模還小，向日商買LED導線架碰壁，於是找上周萬順，並且自掏腰包進口材料、付模具費，請他代工。

八○年代，台灣電子業才剛起步，但導線架卻連「○．○一公釐」的間隙差都不能有。他反覆的試做、修模，花了半年才做出合格的導線架，又用五年時間把產速、良率，調到理想水準。

一詮的核心本事，就是在那時候奠定。均熱片與導線架，製造工藝的本質，都是金屬沖壓技術，差別在於，導線架又薄又小，用小噸數的機台沖壓即可，而均熱片則更厚、更大，得升級模具設計、用大噸數的機台製作。

轉機來自一堂管理課

遇IBM，找到新出路

其實，早在中國廠商崛起前，周萬順嘗試轉型，卻屢屢失利：他曾生產LED燈條並進軍美國，卻不熟當地法規賠掉五億元；布局手機震動馬達時，拿下諾基亞、摩托羅拉訂單，全盛時期每月出貨高達六百萬顆，但iPhone崛起後訂單腰斬。

轉機，來自一堂管理課，周萬順在那堂課上，認識一位IBM高階主管，對方知道一詮是做導線架出身、擁有沖壓技術，就牽線讓它替IBM開發均熱片。

○九年，周萬順砸下逾六千萬元，請IBM技術指導，一詮總經理周孟賢則帶著十幾位核心主管，成立新的半導體散熱事業團隊，從頭學習均熱片的製作。

當時IBM派顧問從法國、日本飛來指導，從均熱片的電鍍教起。周孟賢回憶，團隊必須把鍍層切片，用光譜分析，研究金屬顆粒的結構怎麼堆疊，再反推製程，透過一次又一次的實驗與試錯，才能找出對的電鍍配方。

困難的，還有品質要求。過去做導線架，一百萬顆裡容許零星的不良品；均熱片卻是「零收一退」—只要抽驗到有一片不良，就要整批退回。原因很簡單：均熱片是貼在動輒數萬元的晶片上，一有差錯，整顆晶片就得報銷。

如此品質挑剔、製作困難的元件，偏偏IBM只給兩年時間，過不了就得出局。

那段時間，一詮廠房的燈，經常徹夜未熄，副總經理劉秀興回憶，為了均熱片的平坦度，沖壓工程師、模具設計師，總是圍在機台旁，修模、試沖、量測，不行再拆下來修，曾有一整週，大夥加班到清晨八、九點，回家睡兩、三個小時，又回來繼續奮戰。

花15年卡位打魔王關

獲輝達、Google等採用

挑戰，終於跨越，二○一二年，一詮通過了IBM認證，並在當年量產出貨。

但這只是開始。由於IBM需求量小，一詮得找更大的客戶，於是向台灣的封裝廠接觸，半年後，一家國內的封裝廠龍頭終於點頭，但開出第一筆訂單，利潤卻比一般的均熱片少了至少一成。

一詮硬著頭皮接下這張訂單，周孟賢回憶，當時對方要樣品要得急，平常開一套模具要一個月，一詮半個月就開出三套，苦熬半年做出成績，一詮才拿到對方更多訂單。不久後，還打入艾克爾（Amkor）等封裝大廠。

二○一九年，一詮散熱事業的營收占比衝破一成，但仍難追上本業下滑的速度，到二○二○年，已連虧五年的它，遇上了全球晶圓代工龍頭。

當時，這家晶圓代工龍頭積極發展先進封裝，打算導入新型散熱介面材料——「銦片」，而不斷尋找新的供應商，已跟對方提案一年多的一詮，抓住這個新機會切了進去，一道更加「魔王」的關卡，也從此展開。

所謂魔王在於，這家大廠要求一詮必須三週就要送出樣品，過去封裝廠的要求是八週；在測試階段，對方的設計改了又改，最高紀錄一年改了五十二次。

周孟賢應戰魔王的做法，是「專人專機」，也就是製圖人員二十四小時待命，一改圖就動工，並且買一台專用設備，只做該客戶的樣品。當時，光是「陪跑」研發期間，一詮每年就投入約一億元，第一款產品磨了一年半才出貨。

這段魔鬼訓練，成了一詮通往AI大廠的入場券。二四年，它通過認證，正式打入輝達供應鏈，其他雲端大廠像是Google、亞馬遜自研的AI晶片，如今也都用上一詮的散熱產品，「我們花了十五年，才卡到這個位置。」劉秀興說。

周萬順評估任何新事業，第一個問題都是：「自己具備什麼樣的核心競爭力？」這正是一詮能從夕陽產業翻身的關鍵：它沒有丟掉老本行另起爐灶，而是把同一套功夫，一次次淬煉、推進到更精細的戰場。

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