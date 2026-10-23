公司曾連虧15年、慘到做垃圾桶，王永慶外孫的光通訊之戰

文●商業周刊 侯良儒

「Breaking Wave（破浪前行）！」在近兩百人歡呼聲下，大眾控股的第一座馬來西亞廠，在今年十月十五日，正式開幕。

這天的馬來西亞，籠罩鄰國飄來的煙霾，馬國上上下下，都在等待撥雲見日；這個心情，恰好呼應這家一九七九年成立、前稱叫「大眾電腦」的老牌電子廠，期盼用眼前這座新工廠，抓住AI光通訊商機，迎來歷史性的大翻轉。

然而，陽光，似乎已提前灑落在該公司二代接班人、大眾控股董事長簡民智身上。四十七歲的他，打從他克服懼怕、按下擴張鍵的那一刻，縈繞他長達二十一年的烏雲，正逐漸散去。

他的外公是「經營之神」王永慶，大眾更一度是全球最大的主機板廠，顯赫家世加上大公司，理應信心滿滿，他為何會「懼怕」擴張？甚至視之為心魔、恐懼的來源？

▋26歲進公司就遇2大震撼 赤字接單、被揶揄做4年就能走

故事，必須回到二○○五年，二十六歲的他被人揶揄、與看到報表的那一刻震撼談起。

那年，碩士剛畢業的簡民智，加入由他父親簡明仁、母親王雪齡創辦的大眾，身為老闆次子的他，宛如進入「柏拉圖洞穴」——一個被投射出來的假象世界：自己不斷被年長的同事恭維、每一場會議幾乎都在笑聲中結束。

內斂敏感、從小最討厭被另眼相待的他，逐漸察覺不對勁，「後來，我開始接觸客戶後，就慢慢發現，公司給外人的印象，已經是一間『走下坡的公司』。」

原來，當年的大眾，主機板龍頭地位，已遭後起之秀華碩、技嘉超越，○四年，該公司更因為連續四年虧損、急須切割百億元債務，而成為電子業第一家，下市後再以控股公司身分重新上市的企業。

儘管調整了組織架構，虧損依舊止不住，簡民智加入的○五年，大眾虧損達歷史最高的二十七億八千萬元，侵蝕超過半個股本，累計五年虧損超過百億。

「我那時做經營分析，就看到，怎麼公司都是賠錢在接單？都是『紅字（虧損）接單、藍字出貨』？」回憶當年看到報表的震撼，他解釋，「意思是，我們都是先賠錢搶單，然後（量產後）把規模拱大，看能不能擠出毛利。」

更糟糕的是，大眾為了追求規模經濟，不僅產品廣納主機板、筆電、手機、液晶電視、數位相框、DVD播放器，更變成一家垂直整合：塑膠射出、印刷電路板、液晶螢幕、整機組裝的大型電子集團。

然而，一條龍的效益，卻沒有顯現。當年的大眾，因為西進腳步慢、成本高於同業，導致多數的零組件事業，競爭力輸人、虧損連連。

有一次，他到對岸出差，稽核集團旗下一家塑膠射出廠，沒想到，腳才跨入工廠，就被一幅景象震懾——原本應該生產電子機構件的產線，居然用上百萬元的設備，射出工業用的「垃圾桶」。

「看到的當下，真的是非常挫折，因為我們已經淪落到⋯為了保持稼動率，而要去做垃圾桶。」他說。

競爭力輸人的背後，除了成本，更底層的根源，是當年大眾人的「心態」。殘酷的是，他對這項短板的理解，居然是一位同業、當面說出的玩笑話。

「外面都說，大眾是一個吃『大鍋飯』的公司，業界稱為『大眾大學』，不用待太久，四年就可以離開了！」某次，一位曾出身大眾的電子業人士，就當著簡民智的面，說出這席以為無傷大雅的話。

大鍋飯的文化，讓當年的大眾，即便連年虧損，內部卻沒有緊張氛圍，「當時，只有少數人知道，公司再這樣下去會完蛋，但大部分員工並不理解，他們只覺得『我的老闆是王永慶女兒跟女婿，一定有錢撐起這家公司』。」簡民智說。

▋「當年我不接一定倒」 唯有他沒包袱，讓他選擇接下

○八年的他，看著過去三年，父親找來四位外部明星經理人，一個個掛冠求去；甚至，在銀行已不願再借款的情況下，為了填補財務黑洞，公司被迫變賣總部大樓、威盛股票，還有一次，王雪齡更動用自己父親的遺產，只為了替公司償還一筆將屆期的十億元貸款。

就在那一年，他下了人生最重大的決定——他向父母親自告奮勇，接下這家歷經三次財務危機、負債比逾九成的公司。

嚮往自由、不愛引人注目的他，學生時就常當背包客，他原以為在公司歷練幾年，就可以投身相對不受拘束的旅遊業，「但，當年的狀況是，我不接，公司一定倒！」

這不是為了逞英雄，而是他看夠了，「大部分的經理人，都想在短時間內做出成效，這個成效就是成長，他不會叫你切割公司出售、關廠，這些是最痛苦的事情，這種事情，只有owner（所有者）才能做。」

父母不能做嗎？他看到的，是雙親肩上的包袱，無論人情包袱，還是家訓包袱——那是外公王永慶就算做錯投資、也要保全員工飯碗的風範，「我的父母很傳統，直到現在他們還會說，這個公司是一個家。」

只有他，是唯一沒有包袱、又兼具大股東身分的人；只有他，能夠狠下心的，把當時過度虛胖、不斷虧損的公司，大刀刪減贅肉。

那年是金融海嘯，他接下公司營運長，第一件事，是終結規模經濟、緊縮產品線，他砍掉毛利率不到五％、只能靠「擰毛巾」獲利的產品，像手機、液晶電視、數位相框、DVD播放器、迷你電腦，以及與電子五哥直接競爭的筆電。

第二件事，是消滅「大鍋飯」，當時他唯一的指引，是「經營之聖」稻盛和夫的阿米巴理論——他將原本的大軍團，拆成一個一個小隊，化繁為簡，自負盈虧。

譬如，他把台灣一千人的主機板團隊，拆成一組四十多人、一組七十人的小隊，分別研發汽車電子、工業電腦，而其餘的人，他則狠下心來解雇。

某次，他與一位高階主管面談異動，結果，對方一聽他的來意，立刻變臉表示，「你試試看，我會去找壹週刊爆料！」後來有好幾個月，這位主管每天一到公司，就把自己關在一間辦公室，與簡民智僵持。

那段期間，他還曾在家裡，被自己父親挑戰，「你確定有看清楚嗎？真的有深入了解那些人行不行？」這個衝突，導致有好幾個月，他都不願意跟父親對話。

▋關9座廠、虧15年終轉盈 精簡組織反種下新事業火種

接班前八年，他陸續關了九座工廠，由於產品、人力的緊縮，大眾的營收從原本九百多億元、濃縮到一百億出頭，員工人數也從三萬人、收斂到四千多人。二○一六年，該公司終於轉虧為盈，結束連續十五年的虧損。

「漫長的改造過程，會不斷自我懷疑，到底做得對不對，」他說接班前十五年，自己經常陷入負面、黑暗的情緒，「每天都想放棄，但卻又不得不繼續。」

縮減的過程，卻也留下再起的火種。譬如，二○一一年從主機板團隊切出、初期僅七十人的工業電腦團隊，從七吋以上的強固型平板出發，一路打進海事市場、成立自有品牌，最後以「攸泰」為名，在二四年掛牌上市。

有意思的是，攸泰最初的三位靈魂人物：王健雄、徐靜珍、田連仁，都是比簡民智更早進入公司的「老大眾」，用舊人做新事，是當年簡民智的刻意為之，「他們的向心力很強，都有一股想要把公司過往光輝、重新找回來的決心。」

攸泰上市前，還有一段鮮為人知的插曲。某年，一位工業電腦公司董事長，找上簡民智，用長輩口吻告訴他，「你這家公司，營收頂多到十億，這樣好了，我來用一億（元）購併它好嗎？」

這個金額，只有當年攸泰淨值的一半，當下覺得「被羞辱」的簡民智，硬著頭皮拒絕提議，而也因為這口忍耐，才有後來的上市果實。

早年埋下的火種，還有光通訊。當年的簡民智，要旗下負責代工組裝的廣上科技，將毛利率不到一○％的訂單統統剔除，留下的，都是產品少量、多樣的客戶，譬如，當年一家叫Finisar、專門設計光收發模組的業者。

一八年，這家業者被收購，成為了現在美國第一大、全球第二的光通訊大廠高意（Coherent）。由於後來的高意，同時擁有上游雷射、下游光收發模組，這是AI機櫃互聯、當前最缺的關鍵元件，因此吸引輝達在今年投資其二十億美元。

▋恐懼，曾讓他不敢擴張 眼看對手赴馬來西亞、搶走大單

這項收購案的兩年後，二○年底，川普第一任期將屆，某天，一位高意主管，托人問簡民智說，「你們要不要考慮，到馬來西亞建廠？」他思考多日後，決定婉拒對方，「我們公司才剛轉盈，暫時沒有想這麼做（赴馬國）。」

然而，當下的他，更深一層的情緒，是恐懼，「那個時候，我是懼怕的，畢竟我過去十五年都在收廠、收事業，好不容易把負債比從九成降到三成，現在又要我再舉債、把一筆資金投入一個陌生地方，老實說，我是害怕的。」

他的心魔，來自於大眾當年的困境，就是過度擴張的結果，他的意識深處，某種程度上，是把「擴張」與「困境」畫上等號。

但，商場是殘酷的。當年的大眾選擇不動，而他的競爭對手、同樣替高意代工的陸商富創優越，卻願意為客戶移動；後來，富創就是憑著馬來西亞新廠，超車大眾、成為高意的第一大代工廠。

其實，當年的簡民智，更期待的，是打造出AR HUD（擴增實境抬頭顯示器）、醞釀逾十年的汽車電子事業。儘管，一度拿下中國最大科技廠的訂單，但後來電動車市場急速降溫，客戶無限延後下單，這個事業，最後也在大眾內部解散。

多年的汽車夢落空，但上天又為他，開啟另一個機會之門。二三年，生成式AI爆發，光收發模組變成雲端服務商、人人爭搶的關鍵元件，二四年底，高意的高階主管，再度問簡民智，「你們要不要再考慮一次？」

▋這次，砸60億拚AI光通訊 他跨過21年心魔，迎來最大一戰

這次，他決定斬斷害怕擴張的心魔，「疫情時，我們有賺到錢、有一些資本，加上也遇到他，對的人很重要，」他拍著現任大眾馬來西亞廠總經理陳添順的肩膀，透露這位新加坡出生的專業經理人，過去就曾在Finisar服務。

一場與時間賽跑的考驗，就此登場。二五年，陳添順先花半年找地，七月終於在新山找到一座前手是戴森（Dyson）的廠房，他們旋即進設備、改造廠房，十一月布建完第一條產線，十二月啟動量產，截至目前，該廠已有八條生產線進駐。

之所以說賽跑，是因為他的對手富創優越，也同時在馬國擴產，以一條產線的營收年淨額、約十億元計算，等於誰先搶建完一條產線，誰就可以從高意手中，搶下這些龐大的營業收入。

這不只比速度，更是比管理的「細膩」。譬如，大眾為了讓上百名的陸幹，能在馬國廠安心工作，「我們特別請中國的廚師做五菜一湯，連醬油都是空運過來的，因為有員工反映，『馬來西亞的醬油是甜的，吃不慣』！」陳添順透露。

大眾替高意代工的業務，是透過覆晶（Flip Chip）技術，把裸晶直接打件在印刷電路板上，完成後，還需大量有經驗的技術工，用肉眼「目測」，「為了讓大陸員工安心工作，我們每個月花五十萬美金，讓大家安心吃住。」簡民智說。

商周團隊實際走訪產線，一位中國工程師，先是指著機台裡、正在貼合裸晶片的電路板說，「這個精度很高，（裸晶貼合）不能偏離頭髮的四分之一。」

簡民智告訴我們，廠內每一條產線，投資成本約兩億元，而他的目標，是明年上半年布建完十六條產線，而二○二八年，這個數字要達到三十條，換算投資將達六十億元，「這一戰，是我人生最大的一戰。」

事實上，就在大眾馬國廠開幕的兩個月前，簡民智、簡明仁，才有一段針對此事的父子對話。

「你正在經歷的事情，就像我那個年代PC的爆發，你的腎上腺素會增加、你會很興奮，你看到這麼大的生意，都會覺得自己一定要去做，」簡明仁建議兒子，「寧願不要做那麼多，也要把品質做好。」

這一次，父子不再有衝突，簡民智全然收下父親的話，籠罩他多年的黑暗，也在那一刻透出光芒。

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