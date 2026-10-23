台積電明年營收能否破8兆 不只看輝達，更要看蘇姿丰

文●商業周刊 劉燿瑜

未來，牽動台積電業績的指標，將不再只有輝達一枝獨秀。

台積電今年第三季的法說會，再度端出一張亮麗財報：單季淨利達七千六百三十億元、年成長率六八．七％，單季每股盈餘（EPS）達二十九．四三元，雙雙刷新歷史紀錄，董事長魏哲家更在會中證實傳言，證實已經派員赴德州評估建廠。

事實上，展望二○二七年台積電的業績，近期外資摩根士丹利、花旗更預估，明年該公司有望維持至少四○％的營收年增率，帶動營收達到七兆六千億元的水準。

▋AI代理人帶旺CPU 改變了蘇姿丰產能布局

明年台積電能否更上一層樓，跨過八兆營收門檻？除了第一大客戶輝達外，另一大關鍵，不是新機傳出減單、其第二大客戶的蘋果，而是與輝達打對台、由蘇姿丰擔任執行長的超微（AMD）。

十月初，蘇姿丰快閃台灣，並親赴新竹拜會台積電。她說，受惠AI代理人應用，帶動中央處理器（CPU）需求爆發，為了抓住商機，超微對於產能的規畫週期也跟著改變，從原本一到兩年，「現在我們談的規畫，是三年或五年。」

與她規畫產能的對象，正是台積電，「原先超微（跟台積電）預訂的產能根本不夠，未來必須不斷跟台積電協商。」微驅科技前總經理吳金榮說。

爆發的需求，不只中央處理器。去年，超微完成對伺服器廠ZT Systems收購，未來，它可以把自家的中央處理器、圖形處理器（GPU）、網通晶片，通通整合在一個機櫃做銷售，「有了ZT，超微需要的晶片量也跟著放大。」他說。

目前，超微對台積電的營收占比約九％，穩居第三大客戶，「（預估）明年占比，有望提升到一二％左右。」香港聚芯資本管理合夥人陳慧明指出。

它未來的成長性，更從它對台積電下訂的先進封裝CoWoS產能看出端倪。調研機構Aletheia Capital預估，明年，超微下訂的CoWoS投片量，將從今年的十五萬片、一舉提升到四十七萬片，成長超過兩倍，同期輝達的增幅約二七％。

對先進封裝的需求暴增，意味著，超微貢獻給台積電的營收，可能大幅增長。

DIGITIMES分析師黃健治指出，目前台積電透過CoWoS技術封裝一片晶圓的報價，已趨近於先進製程的報價；假如，客戶做三奈米又加做CoWoS，更能擴大「先進製程＋先進封裝」的綜合價值，進而推升台積電營收。

像超微的AI加速晶片MI455X，就是一款由台積電三奈米與二奈米製程混合打造、同時又使用CoWoS封裝的高階晶片。

只是，台積電的CoWoS產能，幾乎是眾人爭搶，超微真的可以拿下如此龐大的產能嗎？一名分析師透露，台積電對內已下達「全力支持超微」，箇中原因，不只因為台積電剛投產二奈米製程時，超微就是首位客戶，「二○二二年景氣下行時，超微也是砍單最少的客戶。」

▋超微、台積交情雖好 但能否超車仍看晶片

不過，陳慧明認為，超微雖與台積電交情好，「但你很難說台積電最偏袒哪一家，畢竟，光是輝達一家，就拿走CoWoS一半的產能，黃仁勳來台灣的次數，也絕對不會比蘇姿丰少。」

他強調，台積電分配產能時，得同時權衡各家投片規模、技術合作等複雜因素。

接下來，超微對台積電的貢獻能否大幅成長、甚至有一天躍居其第二大客戶？關鍵，仍在於蘇姿丰端出的AI相關晶片，能否在算力、成本、能耗，勝過輝達、英特爾、博通等對手，唯一能確定的是，最大的贏家，就是台積電。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀：

從SUKIYA到儂特利，善商憑什麼敢挑戰麥當勞？

黃仁勳為何忙「把GPU波音化」？算力大廠債券遭恐慌拋售解讀

AI代理人掀訂房平台海嘯，Airbnb為何敢說不？