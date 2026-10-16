僅成立4年的散熱新創 如何打入緯創、輝達資料中心？

文●商業周刊 張如嫻

一家成立僅四年、聚焦散熱系統技術的新創公司，竟在台達電為首的大廠林立時代竄出頭，不僅打進輝達供應鏈，今年上半年營收逾九億七千萬元、較去年同期成長近三倍、稅後淨利大增逾六倍，每股盈餘（EPS）更達四．三五元，超越去年全年。

它是總部位於汐止的元鈦科技，不同於散熱三雄奇鋐、雙鴻、健策以水冷板、分歧管等零組件製造為主，元鈦專攻冷卻液分配裝置（CDU），甚至能替整個資料中心整合所有散熱系統，是台灣少數一站式液冷基礎建設與系統整合商，目前已拿下緯創、瑞昱、創意等訂單。

元鈦這名字也許陌生，但這家資本額不到同業一半的公司，短短四年內站穩市場的幕後推手，是業界人人皆知的散熱老將—今年七十歲的元鈦董事長陳茂欽。

▋散熱老兵逾30年磨練 跟隨IBM，押寶液冷

皮膚黝黑、聲音低沉的他，講著一口台語，是散熱界的老兵，一九九四年，他第一次創業，專門設計中央處理器（CPU）的散熱器，後來被美商愛美達（Aavid）收購；二○○一年，他創辦一家專精熱管的散熱零組件公司，最後被倍億淂（Vette）買下。

進入倍億淂工作的陳茂欽，一路做到亞洲區總裁，這段經歷，成為他進入液冷領域的啟蒙。

那時，倍億淂成長迅速，華碩、技嘉、微星等筆電廠，近七成散熱片都向其採購，只是，隨著台灣散熱廠崛起、競爭加劇，倍億淂急須下一個成長曲線。

一次偶然的機會下，陳茂欽發現，當年的超級電腦霸主IBM，開始導入液冷技術，讓他決定跟隨技術領先者的腳步。

二○一○年，倍億淂取得IBM多項專利，包括水冷背門、冷卻液分配裝置，並由美國總部接單設計，亞洲分公司負責整廠液冷系統設計與安裝。

當年的陳茂欽，與同樣在倍億淂工作、現任元鈦總經理朱佳建，帶著一票工程師，前進各國大學實驗室、台灣氣象局的運算機房，幫客戶串接液冷系統、安裝軟體。

朱佳建還記得，某一次漏液，檢查多次才發現問題來自於「熱脹冷縮」，因為，CDU是密閉管線，只要水溫上升五度，就可能導致管內壓力大增、直接爆裂。

當時他們想到的解方是，必須在CDU內部多安裝膨脹水箱、監控系統，隨時注意水溫與壓力，還要偵測水流量，並且只要一台CDU設備出問題、流量不足，另一台一模一樣、備而不用的設備，就必須馬上啟動，避免影響散熱效果。

「這些能力不是天生就會，」陳茂欽說，以前美商總把「黑手活」丟給亞洲分公司，產品賣到哪、他們就去哪，現場安裝出問題，全要靠自己摸索。

但也就是這些辛苦經驗，讓他跟朱佳建練就一身功夫。可惜的是，當時液冷並沒有成為主流散熱技術，倍億淂後來退出亞洲，陳茂欽與朱佳建也離開該公司。

▋AI爆發，他卻退出？ 尚未站穩，大單先不碰

生成式AI問世前，陳茂欽慢慢嗅到商機，他發現在半導體大廠的規畫下，未來晶片功耗將越來越高，「我心想，哇，這就是我們的菜，因為那是傳統散熱（技術）無法解決的！」他的判斷是，氣冷技術每十年就有一次革新，傳統的氣冷散熱已慢慢走到盡頭，接下來，是液冷的舞台。

二二年他再次創業，成立元鈦。第一個案子就是替華碩主機板打造專屬的水冷板，放在國網中心的超級電腦機房，是首次本土廠商製造出該元件。

但有意思的是，當水冷板變成液冷市場裡最早起飛、需求最大的零組件後，陳茂欽卻果斷退出。

他認為，水冷板要直接接觸晶片，如果漏水，晶片就會燒毀，風險太大，「我們是新公司，賠不起。」陳茂欽很清楚，公司還沒站穩腳步、資金也不夠雄厚，再大的生意擺在眼前，都不能冒險。

於是，他轉而將目光放在團隊本就擅長、用於調節、輸送並監控冷卻液的CDU，「這個在台灣沒有人會，我們還可以做領先者。」

只是在二二年，液冷還沒真正進入需求爆發期，CDU需求不高。沉潛時期，支持公司活下來的，竟是靠著企業的ESG（環境、社會責任、公司治理）需求，替客戶改造舊機房、降低碳排量。

有一次，陳茂欽在股東介紹下，得知瑞昱的機房有節電需求，液冷散熱正是最佳解方。然而，當他們向瑞昱提案時，對方卻毫無興趣，原因，就卡在業界長久以來的老觀念—水不能進機房。

▋從液冷轉當統包商 落地解題！省兩成電費

「水是惡夢，因為大家很怕會損壞機器，」為了說服對方，陳茂欽親自到對方的機房、掀開機房天花板與地板隔板，他指著隔板裡的排水管線，告訴客戶：「你看，機房本來就有水管，只是藏起來你看不見而已！」這下才終於說服對方。

元鈦股東文偉執行長王昱文說，元鈦是國內少數有液冷系統整合實績的團隊，其中一家半導體客戶，就靠元鈦的解決方案，省下二○％的電費。

有了瑞昱這個指標客戶，元鈦接連迎來緯創、鴻海、慧榮、創意的訂單，其中包含越來越多的CDU和資料中心液冷系統整合需求，更有客戶希望元鈦直接當統包商，負責統籌機房內，大至水、電、網路等基建建置，小至機櫃內的水路設計。

當統包商的難，朱佳建比喻，就像裝潢房子，空調、水電、照明、網路全都要放入，只要施工順序錯誤，就全部拆掉重來。

「客戶改變的速度非常快，每一、兩個月就有新問題要解決。」陳茂欽舉例，過去CDU可採用黃銅，但用久了容易產生銅屑，後來客戶要求全面更換材料。

不僅如此，水冷板也可能沖出金屬屑，在管路內堆積、影響散熱效果，為了達到客戶要求的CDU系統「零雜質」，元鈦自研過濾設備，確保所有雜質都被攔截。

儘管靠領先技術搶占市場，但一名伺服器代工廠副總經理指出，元鈦的同業已慢慢追上，未來，將是競爭如何讓雲端大廠不能沒有自己，這也是元鈦找緯創入股的原因。

硬體規格可以複製，但漏水、管線衝突、讓設計落地的解題力，只能靠弄黑的雙手，這是陳茂欽與元鈦累積至今，別人學不來也拿不走的能力。

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