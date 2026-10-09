先讓外資看懂、再讓老臣埋單 劉揚偉「強溝通」領鴻海月收破兆

文●商業周刊 侯良儒

最近鴻海喜事頻傳，不僅九月創歷史紀錄、成為台股史上第一家單月營收破兆企業，接棒董事長七年的劉揚偉，更拿下了一個外界從沒預料過的獎項。

就在九月最後一週，數據平台《網路溫度計》在分析一萬八千多筆網友評論，選出劉揚偉成為今年的網路好評企業領袖，去年同一個獎項的得獎者，是星宇董事長張國煒。

這個獎項也凸顯了，對於溝通與曝光，他跟創辦人郭台銘的不同之處。

總是給人霸氣形象、愛恨分明的郭台銘，多半從他個人的判斷力、臨場反應為出發點，進行每一次發言。這種「由內而外」式的溝通，好處是，外界能一窺他的妙語與真性情，感受到他的魅力，但挑戰是，當情緒凌駕一切，就會給人一種剽悍老闆的恐懼感。

譬如二○一七年，當時鴻海想購併東芝半導體，卻一路遇到瓶頸，某次記者會上，他在盛怒之下，竟拍桌大罵該案是「高科技大騙局」，不僅嚴詞批評日本經產省的官員，現場還拿起一份《工商時報》、大手一撕，將頭版相關報導撕毀。

劉揚偉剛接棒時，鴻海仍是英雄好漢各聚山頭，難以用個人魅力與威望駕馭，這讓他格外注意「由外而內」的溝通敘事：透過對外敘事建立新形象，與集團的未來藍圖。

他有多重視對外溝通呢？據一名鴻海人透露，他在每一次曝光、集團舉辦活動之前，一定會花上許多時間，親自與幕僚群、專業經理人，進行大量且深入的討論，定調對外溝通的主軸。

「每當我們要辦一個活動，Young（劉英文名）總會問我們兩個問題：『這次我們要告訴大家哪些重點？』以及『針對這個重點，外界對我們的觀感是什麼、質疑的是什麼』？」該名人士指出，「他很重視『前期』討論。」

▋發言先問外面怎麼看 找出落差重寫鴻海故事

「他很常說，『你們一定要走出去，去了解外面在想什麼、怎麼看我們』？」上述人士指出，劉揚偉常告誡內部，「不要覺得我們自己是大公司，所以怎麼想、怎麼做、怎麼幹都是對的，我最不認同這樣！」

這種「走出去」的習慣，呼應社會學家 Cooley 提出的「鏡中自我」（Looking-glass Self）理論：人們經常是透過別人的眼光，認識自己。後來管理學者把這個概念延伸到組織，發現企業同樣會根據外界怎麼看自己，調整「我們是誰」。

劉揚偉的這套方法論，之於對外溝通，更是為了找出外界印象與真實鴻海之間的落差，再用新的敘事去填補它。

三年前，在鴻海科技日中，他開始談AI，旗下六大事業、五大子公司，現場更拿出各種AI零組件「壓箱寶」：機櫃機殼、高速線纜、水冷散熱板、分歧管、快接頭、巨型匯流排⋯⋯，展現鴻海從上游到下游、一應俱全的AI製造力。

當時，劉揚偉回答媒體提問，更不斷重複提及「垂直整合」、「一條龍」、「一站式購足」，他之所以如此，就是活動前，鴻海幕僚群在多場外部訪談後，告訴他，「外面都以為鴻海只會組裝伺服器，我們必須扭轉這個印象。」

▋勤開法說讓外資抬轎 再用外部認同凝聚內部

也是在同一段時間，鴻海投資人關係團隊，馬不停蹄在海內外進行多場法人說明會，不斷帶動各大機構重新調整本益比，讓股價從長期維持在一百元出頭的「不動產股」，翻倍跳至當今價位，並不時挑戰三百元大關。

他先獲得了外資支持，也用外部力量，重新定義了內部團隊的互動。翻倍的股價，讓內部的多方勢力逐步認同。

對他而言，敘事不嫌多，「分享」即是力量。

外界說，堺工廠是夏普轉型的包袱，他會說，這座廠的電力充足，正好適合做AI資料中心，結果是工廠賣給軟銀，鴻海還有機會接伺服器生意。

以往的鴻海，是幾乎不辦法說會，郭台銘本人更說過，「鴻海的法說會只有一場，那就是股東會！」因此過去法人圈對鴻海，總抱以「不透明」、「看不懂」的觀感。

在劉揚偉接棒後，現在的鴻海，每一年都舉辦至少四次的法說會，不僅一般人只要進入其官網的專區即可聆聽，劉揚偉本人、與輪值執行長們，每次都會親自參與，現場回答提問。

我們曾問劉揚偉，他為什麼這麼積極舉辦，像法說會、鴻海科技日之類的公開活動？他說，「現在大家都很容易溝通，同一件事情，你沒溝通、別人有溝通，就會差很多。」

對內，他也是用這風格前進。

「很多老闆自己有定見的時候，不太會聽下屬講什麼，」一名親近劉揚偉人士觀察，「但他不是，他就算對一件事有想法，也會先問過一圈所有人的意見，然後再綜合自己的看法，最後再做決策。」

他有韌性跟耐性，他也必須有，畢竟，鴻海每個事業單位的負責人都掌握數千億元業績，英雄好漢林立，他得借力使力，構成大船一起開，新的利益一起分的風格。

改變正發生。

過去幾年，許多的鴻海高階主管，在談到自家團隊的新業務時，經常先是一句「外界都知道我們正在全力衝刺AI、電動車……」開場，然後再接著表述，內部因而有什麼樣的討論、觸發了什麼樣的新產品。

他用外部力量定義自己後，反而有助內部統一口徑、減少溝通成本。

然而，劉氏風格也有其挑戰，譬如集體決策可能會讓決策變慢，而他對外的敘事與願景，大家最後還是會驗收，大餅是否真的變現。

但劉揚偉的轉型領導仍值得書寫的原因是，在台灣企業面臨接班潮的此刻，他示範了沒有創辦人光環的人，好的敘事，能讓一個帝國不散、不亂，還能轉型。

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