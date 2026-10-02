250萬人下載Muse暴紅背後 AI代理人暴增，真贏家是資安

文●FOMO研究院 KP

Meta九月八日推出Muse，在官方公告中形容這是邁向「個人超級智慧」的第一步。

想像一下，你花了一整年幫自己訓練好最聰明的「AI特助」。為了讓它發揮威力，你把自己的電子郵件、行事曆、通訊錄甚至信用卡和雲端硬碟，都交給它。

每天，它自動幫你回信、訂餐廳、填報銷單，還能幫你用語音代辦各種雜事。

根據資安公司CyberArk調查，企業裡的機器身分與人類身分的比例已達82比1。

▋當AI代理人取代人 過去20年資安設計原則被顛覆了

聽起來很美好？現在，駭客根本不需要費盡心思去破解你的密碼，他只需要在你的電腦裡留下一個指令，就能讓你的AI特助「叛變」。

過去二十年，網路安全公司的商模就是保護「人」。從防毒軟體到雙因素認證，都是在確保每個人登入系統時真的是本人。當AI代理人時代來臨，這個假設徹底瓦解。

現在，企業內部最活躍的不是員工，而是無數個在背景跑來跑去、幫忙串接資料的AI代理人與API（應用程式介面）鑰匙。據資安公司CyberArk（已被派拓網路Palo Alto Networks購併）二○二五年的調查，企業裡的機器身分與人類身分的比例已達八十二比一。

為了讓AI特助好用，我們不斷給它加權限。這背後有一個安全悖論：過去二十年資安設計的核心是「最小權限原則」，但AI特助的價值完全來自「最大權限」。一個只能幫你開大門的特助，沒有人想雇用，你希望他能進書房、動車庫、開保險箱。用戶對效率和便利的追求，同步擴大了駭客的攻擊面。

Muse做的事情，是把過去只存在於企業伺服器機房裡的權限危機，第一次搬到每個人的手機與個人電腦上。

九○年代，大家買資安只做一件事：買防毒軟體，就像買一張「壞人通緝名單」。軟體裡面記下的壞人越多，大家就越安心。但沒過幾年，這種通緝名單隨處可得，價格掉到跟大賣場的特價商品一樣，根本賺不到錢。

資安公司倒閉了嗎？沒有，反而發展出更多變化和種類。因為壞人變聰明了，他們會戴面具、穿偽裝，名單根本認不出來。於是，資安產業的玩法變了：大家轉而砸大錢安裝「全家保全系統與動態監視器」，就算小偷戴著面具溜進家裡，只要系統察覺有人走動姿勢異常，就能瞬間觸發門鎖，把他困在房間裡。

現在，同樣的劇本重演一次，而且速度快了十倍。

有了AI，一秒鐘就能幫你把全家的鎖頭掃描一遍。「找門鎖壞在哪裡」這件事變得像水電一樣便宜，不再是什麼高科技。但新的威脅隨之而來：壞人根本不用再去撬門鎖，只要走到你家門口，跟你的AI管家聊兩句天，管家就主動幫壞人開門。

▋未來五年最值錢的資安生意 誰能為失控的AI即時踩煞車

未來真正的資安題目是：當你的AI管家突然被壞人洗腦、準備把保險箱遞給外人的那一秒，誰能即時發現並隨時叫失控管家立刻停手？誰擁有「一秒切斷電源」的權力？這才是接下來五年最值錢的生意。

過去幾個月，矽谷上演了一場大收購潮。網通巨頭思科砸數億美元收購AI權限防禦公司；身分管理龍頭Okta推出「影子AI偵測」與防禦閘道；派拓網路也全面開火，市場上專門做「AI管家保全」的新創公司，被巨頭們砸錢搶購。

資安巨頭正在打造資安平台。我認為，大型語言模型（LLM）取代不了資安，單一功能的小工具也扛不住，真正的贏家永遠是「平台公司」。

理由很簡單，模型巨頭追求極致的流暢與便利，希望AI特助拿到的鑰匙越多、串接的服務越廣越好。如果由他們自己兼任安全審查員，每一次跳出警示都是在破壞自家產品的體驗。企業客戶需要獨立的第三方監督，球員無法兼任裁判，這決定了資安防禦必然獨立於模型廠商之外。

單一功能的新創公司，雖然能敏銳發現某個特定環節的漏洞（例如只看管API鑰匙或只監控某個軟體），但他們缺乏跨系統的處置能力。當失控的AI特助準備把機密資料搬走的那一秒，這些分散工具還需要跨系統傳遞訊號，等確認完狀況，資料早就被傳出去了。

資安平台公司的優勢在整合：企業的電腦終端、身分認證系統和網路閘道本來就是他們建置與維護的。當AI代理人在企業內部橫衝直撞，企業不需要再去採購十個新軟體，他們要的是一個能跨系統即時介入的中央控制。

資安平台公司甚至只要在既有的服務合約，直接把「一鍵煞車」的模組開關勾選開啟，就能立刻變現。

從財務角度來看，AI雖然幫企業節省了人力，卻衍生出了一筆不可避免的「信任稅」。過去企業只需要維護一位員工的登入權限；現在卻要管理這位員工背後數十個AI代理人的頻繁存取。

AI代理人數量呈指數級成長，直接擴大了資安平台的計費基數。企業省下的人力成本，有一部分會順理成章轉化為付給資安平台的訂閱費用，這也是資本市場願意給資安平台巨頭極高估值的關鍵原因。

回到Muse，上線不到兩週就衝破二百五十萬次下載。

它做到的事情，是把一個原本只存在於專業資安報告裡的抽象概念，變成每個人都能感受到的現實威脅。

十多年前，企業經歷過一次類似的衝擊：員工開始把自己的智慧型手機帶進辦公室。當時資安部門的解法是在手機裡畫一塊隔離區，公事與私人資料分開。

Muse這類AI代理人完全不同。你無法把一個代理人的判斷力「隔離」，因為它的價值本來就在於跨系統串接與自主決策。過去資安管理的是「裝置在哪裡」，現在資安要解決的難題則是「決策權在誰手上」。

當二百五十萬個普通人下載了這個工具，裡面必然包含各企業員工。當他們把這個便利的特助帶進辦公室，AI特助在背景處理郵件、排定行程的同時，也把資安防線推向了一個全新的層次。

人類員工會下班，但AI特助二十四小時都在運作。它可以在凌晨三點收到指令、觸發條件並執行任務，攻擊與防禦的時間窗口從原本的八小時，直接拉長到全天候。

這恰恰解釋了為什麼資安不再是企業營運的「費用項目」，而是推動AI落地最核心的「基礎設施」。

當Meta與各大科技巨頭不斷幫AI特助加上眼鏡、化身與更多外部連結時，管家可以動用的資源越多、權限邊界越廣，企業對「全局資安防禦系統」的需求，只會越來越迫切。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀：

容易分心、工作老出錯？成人ADHD恐早有跡象

每月儲蓄，剩多少才存多少？「一％行動」把財富增長變輕鬆

不怕網斷、電停，怕橫向接不上 台灣戰時韌性缺最後一哩