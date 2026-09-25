Nike遭標普百大除名、股價跌78％ 一份亮眼財報為何仍救不了它？

【撰文●陳育晟】

你上次買Nike是什麼時候？它的營收仍是全球運動品牌之冠，市值卻只剩顛峰時的兩成。

這個曾不可一世的品牌，過去五年市值重挫二千六百億美元，也在九月二十一日被標普一百指數（S&P 100）移除。

這是否代表Nike跌落神壇？事實上，它二○二六財會年度營收達四百六十四億美元，仍是全球運動霸主。真正的問題是，資本市場不再相信Nike能用過去的速度成長。

而這場成長神話破滅的根源，在於它「太相信自己的品牌光環」：以為單靠Nike這個字，就能取代產品性能的突破，凌駕深耕多年的經銷通路。

失去市場通路雷達！

創新與市場流失陷危機

轉捩點從二○一七年開始，當時Nike啟動DTC（Direct to Consumer，直面消費者）轉型，要擺脫中間商抽成、直接掌控消費者數據；之後再拍板CDA（Customer Direct Acceleration，直面客戶業務加速）戰略，把資源押在數位與自有門市，大規模撤離批發通路。到二○二一年，DTC營收占比已衝破三九％。

但《金融時報》分析，DTC獲客與行銷成本極高、電商物流效率不符預期，實體體驗門市又墊高成本，高毛利被侵蝕殆盡。更重要的是，它失去了市場觀測雷達——少了與不同品牌在同貨架競爭的機會，Nike陷入只看自家數據的同溫層陷阱，當消費者轉向On、Hoka等新興品牌，它沒能及時感受到變化。

但通路的失利，本質上僅是掩蓋產品創新停滯：它過度榨乾Dunk、Air Force 1等經典系列，新鮮感流失，運動性能的領先地位也大幅衰退，瓦解了大家非買不可的動力。其中，受創最重的正是曾支撐Nike高估值的中國。二六年財會年度第四季，大中華區營收排除匯率影響後，跌幅達一七％，是全球表現最差的區塊。

《華爾街日報》直指，核心原因是安踏、李寧等中國品牌的技術追擊與「國潮」侵蝕，對手推新鞋的速度是Nike的兩倍。

三大危機浮現，二四年底，在Nike任職逾三十年的老將希爾（Elliott Hill）回歸接任執行長。他專注在修復：將「找回批發商」列為首要任務，把跑鞋與北美列為非贏不可的戰場，更疾呼要讓Nike變回一家運動公司。

但這份修復的成績單，資本市場並不埋單。

原因在於，帳面上的回溫，更像左手換右手。二六年財會年度，Nike批發營收成長六％，直營卻衰退六％，全年營收四百六十四億美元與前一年持平。找回批發商補上的只是直營流失的缺口。

即使有好消息，也是曇花一現。去年前三季股價曾因轉型見效從低點反彈逾四成，但市場耐心就在一次次「本季超標、下季下修」中被消磨殆盡；今年八月股價跌至十二年低點，較高點重挫七八％。

就連最亮眼的數字也靠一次性收入撐場：第四季淨利年增四○七％，但其中約近十億美元來自預期可取回的關稅退款；全年淨利仍衰退三％。

批發商回來了，直營卻流失了同樣多。而這一年最亮眼的一季，靠的是一筆關稅退款。

那麼，Nike會就此萎縮嗎？不會。今年營收數字仍是全球最大運動品牌，消費者仍在埋單，零售商也願意把貨架還給它。

Nike不缺品牌，也不缺通路，但它也很難再回到神壇。要讓市場回心轉意，靠的不是下一份優於預期的財報，而是營收重新成長。能做到這件事的唯有他們過去最擅長的事：一雙讓人願意排隊的新鞋。

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