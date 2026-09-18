小美冰淇淋為何砸10億做麵條？食品業新戰場：攻缺工餐廳

【文●游羽棠】

成立超過八十年的小美冰淇淋，以冰品著稱，黃仁勳來台灣也要吃它的紅豆粉粿冰棒。八月底，小美卻宣布在台南設立新廠，製造冷凍麵條、水餃等麵點。

餐飲業缺工成商機

食品廠做半成品幫備料

一個靠冰品打響名號的品牌，為什麼砸大錢押注的新機會是做麵點？

「我們希望做一年四季、民生必需必吃的商品。」樺美食品（品牌名小美）董事長賴淑芬解釋，冰品有淡旺季，麵食則是台灣人的主食之一，產能、人力互補。

言之成理，這卻不是一筆容易拍板的投資。

「我做一顆水餃，裡面的利潤算起來是幾毛，」賴淑芬坦言。況且食品是標準的內需型產業，台灣人口卻是連年負成長，市場越來越小，她也曾反覆自問：「一個新廠土地、廠房加設備，至少十億元，為了幾毛錢的利潤，有需要嗎？」

烘焙原料龍頭德麥投資十六億元的台灣新廠，八月中旬舉行上梁典禮。這金額超過該集團兩年的獲利，該公司發言人邱俊榮坦言，它在台灣市場的營收年成長只有個位數。

市場有限，食品業卻在大手筆蓋新廠，到底圖什麼？

答案是，食品業者正在「換戰場」。當超市、超商的貨架已經難有大幅成長，下一個要搶的是餐飲業生意。這是個年營業額破兆元、還在持續成長，卻被缺工困住的市場。

根據經濟部統計處最新調查，超過半數餐飲業者面臨人力短缺、人員流動率高，而且跟兩年前比，人力短缺困境上升超過兩成，幅度居冠。

這正是食品業者看見的缺口，過去餐廳廚房得自己處理的備料、製作，可以由食品工廠做成半成品，除了省下人力，還把仰賴手藝的製程標準化。

標準化開新成長路

南僑、德麥、王品參戰

南僑集團旗下的上市小金雞皇家可口，就是這門生意的先行者。

它在工廠製麵、煮麵後急凍保存，餐廳廚房計時再次加熱即可上桌，避免每個員工烹煮品質不一。皇家可口擴增急凍熟麵產線後，產能比原本增加一倍。

這模式也讓德麥找到新客戶。以代理銷售烘焙原料為主的德麥，如今提供冷凍麵團、塔皮等半成品，讓早午餐店、咖啡店也能自製烘焙點心。預計於二○二八年投產的新廠，將導入烘焙半成品產線，擴大自有產品量產能力，邱俊榮明確指出，「餐飲會是我們台灣市場成長的第二曲線。」

小美看到的，則是食品工廠標準化量產能力，能解決餐飲業展店的限制。

賴淑芬觀察，有些知名餐廳想讓更多消費者吃到招牌菜，卻受限於自身服務量能。小美幫餐廳把招牌菜做成冷凍食品，送進超市、量販通路，服務全台顧客。

當原有市場的成長空間有限，與其在貨架上廝殺幾個百分點，不如換個戰場。

不只食品業者虎視眈眈，身在其中的餐飲龍頭王品，早已嗅到這商機。

王品集團供應鏈中心總經理周佳穎曾受訪指出，許多經營良好的餐廳，因缺少人力而收攤，旗下子公司萬鮮因此從「人力缺口」問題切入，提供可開袋即用的半成品與調理產品。根據王品財報，萬鮮二○二五年稅後淨利超過四千萬元。

一名從業多年的餐飲供應鏈業者分析，現在，餐飲業開新門市已不是獲利保證，餐飲連鎖集團既有支撐數百間門市的供貨能力，有機會把原屬於供應商的利潤也賺進來。

小美原本的戰場是超市貨架的冰品區，人口負成長讓這塊餅注定變小；但換個角度想，他們可以不只賣冰，當他們把生產冰品最強的「標準化生產能力」賣給餐廳，就正打開一個新市場。有時，你覺得自己沒有成長空間時，問題可能不是市場太小，而是你一直站在同一個角度看它。

一個人或是一個產業的天花板，並不取決於你所處的產業與工作前景，而是你能否重新詮釋自己的強項，幫助其他需要的人解決問題。

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