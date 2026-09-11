Meta輸了官司卻換來數據 兒少成癮變年齡驗證藉口

【文●陳育晟】

8月下旬，臉書、Instagram母公司Meta同意支付高達180億美元（約合新台幣5724億元）的和解金，和指控其導致兒童社群媒體成癮、保護不力的美國多州和解。亞利桑那州檢察長梅耶斯（Kris Mayes）稱這是美國歷史上除了1990年代「煙草大和解案」以外，規模最大的州級消費者保護和解案。

《金融時報》分析，由於該案8月已在加州開庭，Meta評估若敗訴，恐怕得面臨數千億美元的賠償而選擇和解，但Meta在協議中並未承認有任何不當行為。

這筆鉅款，將有約七成無條件在10年內分給全美49州、華府、3個領地。另外三成是有條件的，也就是只有競爭對手YouTube、TikTok也同意支付相同金額，並實施類似使用限制時，Meta才會支付此筆款項。

對此，Meta強調，青少年會在不同社群平台間流動，因此需要「整個行業的共同解決方案」。

這筆和解金，將分10年支付，Meta更將承擔100億美元的法律費用，但因為青少年用戶帶來的營收比例不高，且Meta去年淨利超過600億美元，預估此案對其新一季財報影響不大，消息傳出後，股價甚至還上漲1.1％。

除了財務上的補償，此和解案最關鍵的承諾，在於Meta必須全面重塑青少年用戶的社群體驗，Meta也已同意在未來數月強制實施預設的「每日使用時間上限」與夜間封鎖功能，並加強年齡驗證系統，防止兒童接觸不當內容，同時也提供家長和監護人更多管理工具。

此外，Meta也將提供非演算法排序動態，並在現有禁止整形濾鏡的規定外，進一步禁止極端彩妝濾鏡。

梅耶斯認為，這代表過去兒童毫無節制暴露於成癮產品的黑暗時代即將結束，也是兒少網路安全監管的里程碑。

但無論是天價和解金，或是一系列改革，卻被批評是治標不治本。消費者保護組織數位民主中心（Center for Digital Democracy）指出，Meta每年支付的和解金相當於10天的營業利潤，而且雖然改善部分功能，卻未改變其依賴成癮機制獲利的核心商業模式。

科技作家古普塔（Deepak Gupta）甚至還指出，這場看似慘烈的敗訴，背後其實藏著Meta的數據算計。和解條款強制Meta建立更嚴格的年齡與身份驗證系統，看似是監管枷鎖，實際上卻給了Meta正當理由，在蘋果隱私政策收緊後，重新合法蒐集並精準驗證用戶的真實年齡與身份。

當這套系統上線，Meta的用戶數據將變得更有價值。廣告主將能以極高精準度辨識螢幕前的用戶性別、年齡、居住地。

換句話說，180億美元的和解金只是可控的短期成本，但一套經政府認可的強制驗證系統，卻是無價的長期商業資產。Meta甚至可能利用這場敗訴，意外築起競爭對手難以跨越的數據護城河。

這起天價和解案顯示，當高昂的合規成本轉化為市場准入門檻，Meta不僅企圖將防護標準拉升至同業難以承受的高度，更直接迫使TikTok與YouTube面臨跟進的財務壓力。在商業賽道上，這不單是一次法律危機的停損，更是一場利用規模優勢重新定義產業規則、拉開競爭壁壘的資本硬仗。

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