重電股王跨界開百貨公司！華城搶進家庭能源最後一哩路

【文●商業周刊 高士閔】

今年暑假，在台北大直美堤河濱公園裡，有一場熱鬧的親子科技嘉年華會，走入其中，白天有迷你電動車、氣墊城堡迷宮可玩，到了晚上，以極光為主題的閃亮貨櫃，則可讓民眾玩闖關互動遊戲並發放小禮物，同時只要玩累了，往草地一坐，就能直接進入星空劇院看起電影。

舉辦這場活動的，是一家二○二七年才將誕生的未來百貨——華城匯。

這個看似陌生名號背後其實來頭不小，累計斥資近十億元打造它的業主，正是如今市值飆升至二千六百億元的台灣重電股王華城執行長許逸晟。

眾所周知，華城做的是賣產品給企業的製造生意，最擅長的變壓器產品，隨著AI用電需求暴增激勵，成為全球供不應求的搶手貨，訂單能見度一路滿到三○年。

但百貨業卻是直面消費者的服務生意，截然不同的商業邏輯與客群，不僅品牌知名度等同瞬間歸零，還踏進一個競爭激烈且越來越難賺錢的紅海市場，挑戰遠比想像還高。

「你們是不是詐騙集團？」許逸晟坦白說，這個跨界投資不只讓他遭受詐騙質疑，甚至他帶著支票，四處尋找土地、洽談品牌招商時，對方常一臉狐疑，「他不相信我們開的支票。」他說。

既然如此，華城為何不固守本業就好，偏偏跳進這樣一門陌生生意？

在許逸晟的盤算中，百貨能同時承接華城幾項既有布局：讓電動車展示與充電融入日常生活，也為未來的家庭能源產品，建立一條接觸消費者的實體通路。

許逸晟解釋，二十年前，該公司決定從變壓器本業出發，一路布局「把電生出來、送出去，到最後怎麼使用」，所以它替客戶興建太陽能、風力發電設施，也投入智慧電網、儲能；唯獨最靠近一般消費者的用電端，始終缺了一塊。

車主不想專程充電，讓他看見百貨商機

其實早在二○年，他就成立充電品牌EVALUE、跨入充電站營運，第一次面對消費者，當時他從車主資料發現，多數人不願特地開到充電站等待，而希望在上班或逛街時順便充電。

另一方面，未來家庭可能自行安裝太陽能、儲能與充電樁，華城的客戶也將從台電、大型企業，走向一般家庭。

但變壓器、充電樁與儲能系統，都不是消費者每天會逛、會買的商品。自建街邊店，顧客可能五年、十年才上門一次；放在線上，又得受制於既有電商規則。

百貨，反而能一次解決三個問題：替電動車品牌提供展示櫥窗、讓充電融入生活，也替未來的家庭能源產品建立實體通路，同樣的邏輯也適用在非電動車產品，這讓他看見更龐大的百貨商機。

「把每一件事拆開來，都有別的方法；但把幾個需求合起來，就發現商場好像是最好的解決方式。」許逸晟說。

他想像的百貨場景是：「爸爸去看車，小孩到樓上玩，媽媽去喝咖啡。」汽車、充電與AI負責創造差異，餐飲、零售與親子設施，才負責把人潮轉成營收。

截至八月採訪時，華城匯整體招商率接近五成，餐飲更已完成近八成，但要想開出賺錢百貨事業，未來挑戰仍大。

一位百貨業人士觀察，大直有美麗華這個強勢業者，其他商場壓力向來不小，以華城匯目前引進的餐飲，多是消費者熟悉的連鎖品牌，頂多算是「在基本盤上走得比前幾任安全。」

管理學者克里斯汀生（Clayton Christensen）在《創新者的兩難》中指出，成功企業往往把資源留給最熟悉、獲利最好的本業，卻因此錯過下一波成長；企業必須趁本業仍在成長、手上還有資源時投資新事業，等到衰退才尋找第二曲線，往往已經太晚。

雖然華城高峰轉舵的這一戰勝敗難料，但優勢就在於持盈保泰的體質最佳時機，以二五年為例，約十億元的百貨投資僅占年淨利四分之一以內，就算失敗也不足以讓該公司元氣大傷。至於百貨大夢能否成功落地，就看他想懂消費者需求的決心有多堅決了。

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