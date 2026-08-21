一條橡皮筋創造黑馬傳奇！意德士挑最難的題目打進護國神山

【撰文／張如嫻 】

1. 資本額不到3億，意德士如何對決百倍市值外商？靠挑最難的題目，從4年零訂單熬進半導體供應鏈。 2. 燒千萬元累積大數據，意德士把真空吸盤良率預測做到98%，從土法煉鋼磨成護國神山關鍵供應商。

「他們說你意德士是有間諜嗎？我們的良率，你怎麼會知道？」

高階全氟橡膠密封圈本土市占率第一的意德士董事長闕聖哲，回憶他們受到半導體護國神山青睞時，對方驚訝的反應。

小檔案_意德士

成立：1999 年 董事長：闕聖哲 主要產品：半導體製程設備精密零組件與材料製造 成績單：2026上半年營收4.28億元、稅後淨利1.51億元，EPS5.25元 地位：台灣最大全氟橡膠密封圈製造商

這家公司有兩個主要業務，一個是全氟橡膠密封圈（FFKM O-ring），外觀與一般橡膠圈、橡皮筋沒什麼兩樣，它在半導體製程中，卻是負責阻擋化學品外溢、讓擺放晶圓的腔體維持密封運作的要角，萬一裂開或失效，價值幾百萬元的矽晶圓與上億元的機台，就會瞬間面臨報廢或停工的風險。

在這個戰場，主要的玩家是杜邦、格瑞特維（Greene Tweed）、大金工業等美、日百年大廠，而意德士則是台灣最大的製造商。

另一個產品則是真空吸盤。當半導體跨入先進製程時，曝光機的光束打在矽晶圓上，會因中心與邊緣的距離差異，導致圖形模糊、良率大減。大家開始思考，能否透過機台內固定晶圓的真空吸盤調整晶圓曲度，以改善問題。

這是曝光機三大廠商艾司摩爾、佳能、尼康無法解決的棘手難題，最後，熟悉設備耗材的意德士立了大功。

對決百倍市值外商

資本額不到三億的小廠

從土法煉鋼切入供應鏈

「我是跟大我百倍、甚至幾百倍市值的大象在打仗。」闕聖哲說。一個資本額不到三億的公司，是如何在規模相差百倍的企業中，找到夾縫生存？

他們的成功邏輯其實很簡單：挑最難的客戶，專心解它最難的題目。

二○一○年，一家半導體大廠發現，既有曝光機在先進製程下曝光不夠精準，導致晶圓良率下降。當時，設備原廠們都無法解決問題，於是，大廠找上意德士，請他們改良曝光機的「真空吸盤」。

這項任務，也是從土法煉鋼起始。

團隊檢測每一片失敗吸盤的曲度，再嘗試手動調整吸盤上高達數萬個針腳高低，過程是「傻傻的做」——這裡調整看看、那裡調整看看，有些點改善了、有些沒改善，來回反覆試錯。這段期間客戶陸續送來測試樣本，但意德士「有時候收得到錢，有時候收不到錢」，因為客戶不斷要求修改，卻不一定驗收通過。

燒千萬換來大數據

演算法預測良率達9成

讓護國神山高層驚歎

在這段期間，該公司用不同的吸盤設計，測試上百片晶圓、記錄下數百萬筆資料，燒掉上千萬元，「同事都說這樣不行，我們會垮！」但闕聖哲卻決定堅持下去。

後來，有人提議：既然已經測過上百片、累積了這麼多測點資料，不如試著用大數據演算法去找規律——什麼樣的曲度會對應良率好、什麼樣的曲度會對應良率不好。團隊反覆跑演算法，做出一個綜合版本的預測模型：只要輸入新送來的吸盤樣品測量數據，系統就能「算出」一張模擬圖，標出不同區域的良率優劣。

最後，意德士拿著模擬預測報告去找這家大廠。

結果，大廠工程師們比對後大吃一驚，意德士算出來的模擬圖竟跟內部實際良率數據吻合度高達九成。這個結果被往上呈報，連公司高層都覺得不可思議，才說出本文開場的話。

對方召開技術委員會，讓意德士做正式簡報，說明演算法邏輯。此後這家半導體龍頭廠開始大量、成批的送樣，意德士拿到的數據越多，模型預測準確度也越高，最終準確度提升到九八％，代表真空吸盤只要根據數據改良，就能提升良率。

磨了六年，現在，意德士成為艾司摩爾之外的真空吸盤主要供應商，不只是提供元件，還能先預測風險。

熬過4年零訂單

用客製化與在地服務

築起對手難跨越的門檻

挑難的事做，即使十件事最後只有一件成功也值得，這是闕聖哲一路走來的邏輯。

比如當年，晶圓廠的密封圈都是跟外商採購，闕聖哲向客戶保證，自己能做到品質與外商一樣好、價格更低的產品。他取得日商大金的原料獨家供應資格，投入配方研發，同時送出數百種不同尺寸和配方的樣品給客戶測試。

半導體客戶對潔淨度要求高，所有密封圈都得在無塵室生產，並根據設備使用的化學品調整配方，確保密封圈即便被腐蝕，內容物也不會污染晶圓和機台，就連氣味分子都不能有。

「我們前四年幾乎沒有任何訂單。」闕聖哲回憶，那段日子，研發全靠代理生意支撐。

他說，自己確實曾猶豫過，但「這個產業從來沒有簡單的事。」

當然，意德士的成功有時代際遇，其客戶主動扶植與提高在地供應商的採購比例，以設備零配件來說，目標是二○三○年台灣廠區在地採購率要達六成。「像橡皮筋一樣的東西居然全部都要靠進口，你想客戶能夠睡得安心嗎？」闕聖哲指出，但更關鍵的是，他也得做到在地化的另類價值：比大廠更理解對方需要，能給最即時的服務。

「不是大廠沒辦法做，而是他們不太適合做這種客製化單品的東西。」他說，不只品質得到位，服務也要。

二○一六年農曆春節前夕，台南發生大地震，客戶急忙打來求救，一名副總馬上從新竹開車，把載滿車的密封圈送去南科。

意德士到現在仍然每個月都去調查每家晶圓廠的產能利用率，闕聖哲說，耗材商必須了解客戶怎麼用、用多少，「要做很多的預判，才可以先備料。」

不僅如此，他還與擅長感測技術的微程式合作，透過感測密封圈軟硬度、機台震動模式，預測密封圈汰換時間，避免老化、龜裂帶來的風險。微程式總經理吳騰彥指出，半導體對耗材的品質要求非常高，而意德士又專攻原料稀缺的全氟橡膠密封圈，只有能取得原料商信任、對產業非常熟的公司，才有機會進入市場。

隨著半導體業蓬勃，意德士今年上半年營收淨利皆創歷史新高，訂單能見度達二○二七年，不過，最大的風險是客戶高度集中，仍要留意晶圓廠新廠時程延誤、資本支出遞延等狀況。

不先求有再求好，而是直接挑戰兆元企業都解不開的難題，意德士用這個概念，為自己築起別人不易跨越的門檻，成為大咖生態圈中必要的夥伴。

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