半年產22萬部，成功率僅1.3％！AI短劇全球狂潮讓3能力變稀缺

1.中國今年第1季上線的微短劇已有95%由AI製作。成本大砍剩10分之1，看AI短劇如何改寫影視業？ 2.上半年光是抖音就暴增22.2萬部AI短劇，然而，真正能賺錢的僅1.3%。 3.當畫面比拚越演越烈，短短幾個月，供應商單集報價已從150美元翻倍衝上300美元，勝負關鍵將回到3件事上。

女孩被職場霸凌後反手制裁小人、霸道總裁愛上平凡中年女性。這種平均每集僅一分多鐘，劇情狗血的微短劇在手機暴紅已經數年，如今產量暴增，人物精緻得不太真實，仔細一看容貌還都有點相似。

九十秒情緒刺激的背後，是一場影視業的生產革命。中國網絡視聽協會統計，二○二六年第一季新上線的微短劇，其中九成五由AI製作。不用燈光、攝影棚，不必等演員檔期，據BBC報導，過去四、五十人花三週完成的案子，如今四、五人靠一台電腦一週就能做完。

但成功卻似乎更難。根據中國數位廣告數據平台DataEye統計，二○二六年上半年，光是抖音端便新增二十二萬二千部AI短劇，如果以五千萬次播放做為損益平衡基準，真正達標的僅占一．三％。

中國數據勾勒出這場生產革命的速度，但AI改寫短劇製作卻是世界級現象。跨國短劇平台DramaBox製片人施妮君指出：「在北美拍一部八十集的真人短劇，製作費約二十萬美元（約合新台幣六百四十萬元），但改成AI製作成本只要十分之一。」

採直立式拍攝、方便用手機觀看的微短劇近年顛覆傳統影視，AI時代把這套情緒生意改造成更徹底的流水線生產。

起點通常從市場驗證過的故事出發，拆成數十集：第一集出現危機，三十秒一次轉折、一分鐘一場衝突。前幾集免費，看到最想知道答案的地方，再要求觀眾逐集解鎖。

製作團隊拿到劇本之後，建立角色的面孔、身材、服裝與場景設定，再以提示詞向AI進行反覆「抽卡」，生成符合情境的畫面。

維持競爭力關鍵變了

故事、流程、數據決勝負

「以往拍真人劇常得與演得很爛或難合作的演員合作，現在只要製片跟編劇方向一致，AI有九成五機率能精準選角、讓演員做出動作跟表情。」施妮君說。AI還能生成山脈爆炸等大場面，製片人工作也從調度片場，變管理劇本、模型與供應商。

一旦市場出現暴紅劇，平台迅速將同一個故事換上不同的外衣。例如DramaBox曾打造出收益達一百五十萬美元的《龍王和他的處女新娘》，市場隨即湧現無數校園劇、吸血鬼或狼人的「換皮」版本。改變演員容貌、配音、街景，同套故事便能移植到不同市場。

AI短劇平台不再是製作一部作品，而更像是管理內容投資組合：下注、快速測試、淘汰失敗者，再把資源集中到少數贏家身上。

當產量失控，競爭回到三件事：第一，能否從大量IP中選出值得下注的故事。其次是工作流程的控管，生成失敗率多高、人工須修改多少次，會決定真實成本。第三是平台能力。沒有平台資源的製作團隊可能做出上百部作品仍無人問津；掌握流量和觀看數據的平台，卻能知道觀眾在哪一秒離開、哪一種故事值得續拍。

成本也不再一路下滑，當大家開始比畫面的精緻度，施妮君觀察，短短兩、三個月，供應商單集報價已經從一百五十美元翻倍漲到三百美元。同樣的AI模型，勝負關鍵在於鏡頭能激起多少情緒，能否讓觀眾為那一份情緒埋單。

施妮君認為，觀眾會為逆襲、愛情與報應帶來的情緒衝動埋單，卻未必會長期為AI的獵奇感付費。她說：「AI不會影響優質電影作品，但是劣質只求快速回本的爆米花電影，非常容易被取代。」

AI掏空了影視產業中游的製作環節，當標準化流程成本變低、內容接近無限量供應，真正拉開差距的，仍是能穿透演算法、留住觀眾的故事。

過去，影視公司的資產是明星、導演、攝影棚和劇組；如今，則是一批經過驗證的故事版權、穩定的生產流程，以及觀眾會在哪一秒滑走的數據。

短劇界的變革，也正是時代浪潮的縮影。當流程被自動化後，每一種專業都要重新找到那個最難被標準化、最能創造差異的核心。AI可以提供無窮無盡的答案，但當答案供給過剩，判斷什麼值得留下，才是未來最稀缺的能力。

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