手足特留分、大老婆條款翻修，繼承規畫正式進入「遺囑時代」

【撰文／鄭郁萌】

1.近百年未曾調整的兄弟姊妹特留分正式刪除，但如果沒留下有效遺囑，財富仍可能由反目手足繼承。 2.「大老婆條款」改制，未來企業主若提早移轉財產，當心踩中這項地雷。 3.別以為寫完遺囑就萬無一失！看懂5種合法形式、掌握信託等4大規畫，才能真正完成傳承。

一週之內，台灣的財富傳承規則出現兩項重大變化。

七月二十八日，立法院三讀通過《民法》修正案，刪除兄弟姊妹特留分；兩天後，行政院通過俗稱「大老婆條款」的《遺產及贈與稅法》修正草案，重新分配死亡前兩年內贈與親屬時的遺產稅責任。

兩項修法進度不同：前者完成三讀，將在總統公布日起六個月後施行；後者仍須送立法院審議。台灣財富傳承的兩端正同時翻修，它們改的是每個家庭都可能遇到的兩件事：財產最後給誰、以及拿到財產後，稅由誰繳。

對一般家庭，牽動的是一生累積的財產；對企業主，恐改變公司控制權。

兄弟姊妹特留分自一九三○年寫入《民法》後，近百年未曾調整，當時大家族成員共同生活、撫養關係緊密。但近年家庭規模縮小，單身、無子女家庭增加，許多人的畢生積蓄因法律強制保留的「手足特留分」，不得不分給數十年未曾聯絡、甚至反目成仇的兄弟姊妹。

電影製片裴祥泉纏訟十年的遺產官司正是一例。他生前預立代筆遺囑，明確寫下「家裡人一毛錢都不給」，希望將財產留給製作人邱瓈寬等事業夥伴與員工。但身後卻出現兩條官司：裴祥泉的胞妹主張遺囑無效、邱瓈寬等人另案主張裴祥泉手足應喪失繼承權，結果遺囑有效、但是手足未喪失繼承權，仍可以依舊法主張特留分。

手足特留分刪除！

但沒寫遺囑仍照分

這次修法後，關鍵將變成過世者是否留下有效遺囑。若沒留下有效遺囑，且無配偶、子女、父母，遺產仍會依法由兄弟姊妹繼承。

譬如一名未婚、無子女、父母及祖父母均已過世者，留下新台幣一千二百萬元遺產，唯一法定繼承人是多年未聯絡的弟弟，但他想把財產全部留給長期陪伴、照顧自己的好友。如果沒有遺囑，弟弟仍可取得遺產全額，好友一毛錢也分不到；如果立有效遺囑將財產留給朋友，好友可取得遺產，弟弟再也無法主張特留分。

這項變化放到家族企業，更不只是誰多拿、誰少拿的問題。公司股權一旦分散給未參與經營的手足，可能影響董事席次與控制權。修法後，企業主可透過遺囑，把股權集中留給真正接班者，降低手足特留分打亂接班安排的風險。

然而，這也代表遺囑正確的重要性提高。若企業主只留下口頭交代、或遺囑形式錯誤被認定無效，將更容易掀起遺產爭議。

「大老婆條款」改制

誰拿財產誰繳遺產稅

另一項改變，外界俗稱為遺產稅「大老婆條款」，背後是一樁真實繼承案件。

一名陳姓男子在過世前一年多把價值逾三億元的股票贈與妻子。他過世後，妻子與三名婚生子女都拋棄繼承，導致未成年的非婚生女兒成為唯一繼承人。

問題是，依現行規定，死亡前兩年內贈與配偶的財產都要併回遺產計算稅額。結果三億元股票由正室取得，超過五千七百萬元的遺產稅卻落到沒拿股票的非婚生女兒身上，甚至超過她實際繼承的財產，被媒體稱為「大老婆的復仇」。

憲法法庭認為，不能讓沒有拿到財產的人替真正受益者繳稅。行政院通過的新草案，改採「誰受益、誰負擔」：受贈人須依取得財產的比例負擔相關遺產稅，即使日後拋棄繼承，也不能把稅留給其他繼承人。

這項改變對家族企業尤其關鍵。許多企業主會分年贈與股票或未上市公司股權，提早移轉所有權；但若企業主在贈與後兩年內死亡，接班人即使拋棄遺產繼承權，仍須負擔股權所對應的遺產稅。

麻煩在於，股權有價值，卻不等於手上有現金，接班人可能帳面上取得上億元股權，手上卻沒有現金繳稅；最後只得賣股、借錢，甚至因此動搖原本設計好的控制權。

面對兩項新規則，要先確認的是，自己有沒有一份合法有效能被執行的遺囑。若沒有遺囑，財產仍會照法定順位分配；遺囑形式錯誤，同樣會失效。

《民法》承認五種遺囑形式，其中「自書遺囑」不需律師或公證人，看似門檻最低，卻也最容易因細節不符而宣告無效。

一份有效的自書遺囑，關鍵可以濃縮成四件事：全文親筆手寫、日期完整、本人簽名、修改處註解再簽名。

台灣遺囑協會理事長、律師劉韋德指出，自書遺囑最常踩的地雷，第一是用電腦打字列印後再簽名，不符合「親筆書寫全文」的要求；其次是只寫年、月而漏掉日，以印章或指印代替簽名，同樣不符合法定形式。若內容有增刪或塗改，必須註明更改的位置與字數，並另行簽名，否則很可能引發真偽爭議。

遺囑寫對之後，下一步是把所有財產攤開來看。除了房屋與存款，股票、未上市股權、保單、債權，以及由誰擔任遺囑執行人，都應納入同一張清單。只處理看得見的大筆資產，仍可能導致部分財產回到法定繼承順序。

生前贈與也不能再只從節稅角度衡量。當受贈者拿到的是房屋或公司股權，真正的風險往往是缺少立即繳稅的現金。保險給付、現金部位或融資安排，必須和贈與計畫同步準備，否則接班人即使拿到股權，也可能為了繳稅被迫出售。

傳承不能只靠遺囑

四大規畫缺一不可

資誠聯合會計師事務所家族企業暨財富傳承服務會計師李南漢提醒，企業主的傳承規畫不能只依靠單一工具，必須將「遺囑、信託、保險、股權」整合於同一張傳承藍圖：遺囑決定財產最後交給誰、信託安排財產如何管理、保險提供傳承需要的現金、股權配置則關係到接班後，公司的表決權與控制權能否維持穩定。只完成其中一部分，都不能算真正完成交棒。

遺產制度的翻修，給了台灣社會一個重新審視財富與尊嚴的契機。法律給了安排財產的權利，但唯有一份合法有效的遺囑，才能讓這份權利真正生效。沒有預留現金，再完整的股權布局，也可能在繳稅時被迫拆解。

真正的傳承，是讓財產給得出去、稅繳得出來，讓你最想守護的人與企業都能繼續走下去。

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