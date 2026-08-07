輝達砸最高1.6兆結盟神秘挖礦商！AI下一戰搶的不是GPU，是電

1.一家從比特幣挖礦起家的公司，為何能讓輝達砸下最高1.6兆元合作？當輝達從單純賣AI硬體，到跳下去做AI資料中心的整合者，也揭露AI競賽的新遊戲規則。 2.Hut 8靠「能源第一」策略成為輝達關鍵夥伴，但強強聯手背後仍暗藏風險，若未來AI需求降溫，這些重金打造的資料中心，也可能面臨算力過剩與成本回收壓力。

據《金融時報》報導，輝達被指是Hut 8興建中的Beacon Point資料中心承租方，不僅協助融資，還找地、找電與設計工廠，角色已從賣晶片進化為統包商。(來源．取自Hut 8官網)

八月的德州，酷熱烈日下，是一陣一陣興建工地的隆隆機具聲，這座名為「Beacon Point」的AI資料中心，未來將有數十萬顆GPU（圖形處理晶片）在液冷系統中運作，轉化為替AI模型訓練、推論的龐大算力。

《金融時報》揭露，這座資料中心，是由總部位於邁阿密的AI基礎建設公司Hut 8興建與擁有，但，背後的承租人，卻是由AI教父黃仁勳創辦的輝達（Nvidia）。

該報載，輝達向Hut 8簽下十五年租約，未來若續約，為期三十年的合約總價，將高達五百億美元（約合新台幣一兆六千億元），這凸顯輝達正利用自身龐大的資產負債表，直接下場成為基礎設施的承租人，標誌著其戰略上的重大轉變。

Hut 8 Corp.

成立：2017年 執行長：艾許．吉努特 主要業務：AI資料中心開發與營運 成績單：2025年營收約2.35億美元，較前1年成長約45％

Hut 8，這家從比特幣挖礦起家的公司，究竟有什麼樣的能耐，讓輝達甘願扛下如此罕見的鉅額租金，成為它的最大靠山？

二○一七年設立的Hut 8，最早叫Hut 8 Mining，是由加拿大機構投資人與總部位於荷蘭的區塊鏈技術巨頭Bitfury Group聯合籌組成立。Bitfury是一家專注比特幣硬體與區塊鏈技術的大型科技集團，更是全球最早投入、自主設計比特幣挖礦晶片的業者之一。

Hut 8這個名字，源自二戰英國密碼破譯聖地——布萊切利園的「第八號小屋」，有「人工智慧之父」之稱的密碼學家圖靈（Alan Turing），當年就在這座小屋，打造大型解碼機、破解德軍密碼，這段故事後來更被拍成電影《模仿遊戲》。

不過，過去市場普遍將Hut 8歸類為單純的礦商，直到二四年，吉努特（Asher Genoot）接任執行長，重新定調公司的競爭力在於，「我們真正的核心資產，是『能源』！」

後來，Hut 8更和美國總統川普的兩個兒子艾瑞克、小唐納合作成立合資公司「美國比特幣」（American Bitcoin），由Hut 8持股八成，並負責礦場建設、電力取得和實際營運，川普家族則負責企業戰略、品牌推廣。

目前為止，Hut 8手握的AI基礎設施合約，總價值達二百六十六億美元、逾新台幣八千億元，更是極少數能在單一地點、提供一GW併聯電網的業者，而這個電量約半個台北市每日所需電力。

這也是為何輝達不只搶著和它合作，而且還改變自身策略，從單純賣AI硬體，到跳下去做AI資料中心的整合者。

以Beacon Point資料中心為例，它是由Hut 8、美國電力公司（AEP）、散熱大廠維諦（Vertiv）、工程設計公司Jacobs共同打造，過程中，輝達不只協助Hut 8融資，更將所有供應商，全都串成一條完整的資料中心供應鏈。

這個投資背後，更反映了美國AI資料中心目前的最大瓶頸：電力不足。

日前，美東輸電組織「PJM互聯電網」已示警，由於美國龐大的AI資料中心建置潮，帶動用電量暴增，已造成電網的極大壓力，面對二○三八年將新增七十GW、相當於三十五座台北市用電的需求，它們將可能採取「限電」措施因應。

而Hut 8強調的是，「能源第一」策略（Power-first strategy），也就是先找得到電、再談資料中心，因為不少AI資料中心的業者，擁有土地、資金、晶片，卻因為無法接上電網，導致自家蓋好的機房、形同廢區般的AI「爛尾樓」。

Hut 8與輝達的合作案，背後意義，遠不止是一家比特幣礦商的轉型成功，而是整個AI產業正經歷一場深層的遊戲規則改變，即「電力決定競爭力」，在這個時代，即便你有再強的AI模型，若沒有足夠的電也枉然。

但，輝達與Hut 8的「強強聯手」，並非毫無風險。

一旦未來AI應用的商業化落地不如預期，或算力成長需求趨緩、導致算力過剩，這些動輒耗資數十億美元的大型基礎設施，恐面臨使用率不足、租金大幅下降，甚至無法回收成本的嚴峻考驗。

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