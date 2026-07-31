從米其林到百貨美食街坪效王，初魚怎把「板前料理」變平價？

【撰文／程倚華】

1.客單價8,800元的米其林二星，到平價小火鍋它通吃！初魚的「板前料理」竟成高坪效、省人力的秘密。 2.豊漁餐飲集團拆解板前形式，簡化流程、並維持客戶體驗，靠著自行進口食材創造成本優勢，讓高級感與高CP值同時成立。

一個無菜單料理出身、客單價動輒一、兩千元的集團，為何也能成為百貨餐飲的坪效王？

在台灣競爭激烈的餐飲版圖中，豊漁餐飲集團無疑是個讓人驚奇的存在。

小檔案_豊漁餐飲

成立：2015年 董事長：朱𩃀理 主要業務：餐飲連鎖 成績單：2025年 營收10億元；共13個品牌、58間門市 地位：台灣首家以無菜單料理為核心的餐飲集團

它在二○一五年創立「初魚」，從日本料理與鐵板燒起家，採預約制、無菜單模式，以高品質食材、職人料理與高CP值體驗，建立品牌口碑。

如今，它旗下已有十三個品牌、五十八間門市，從每客八千八百元的米其林二星，到三百多元的美食街小火鍋都有，橫跨高階與平價市場。

而且，該集團許多平價品牌進駐百貨後，更紛紛成為坪效王。如旗下壽喜燒品牌「牛喜」長期穩居新光三越台中中港店、宏匯廣場店內用品牌坪效第一；平價鐵板燒品牌「季樂」在遠東Sogo忠孝館也同樣居首。

為什麼一個做高客單價起家的餐飲集團，也能在百貨的平價餐飲稱王？

關鍵在於，它把原本被視為「高級感」的板前料理，重新拆解成能提高效率又製造差異的系統。

高坪效的第一步，是得先有源源不絕的客人。該集團靠著自行進口原料的優勢，把高CP值的品牌印記複製到平價品牌上。該集團總經理蕭伊雲透露，自行進口可創造一成至一成五的成本優勢。

而也正是為了進口一整頭牛後，可以物盡其用，因此它陸續開發出平價壽喜燒、火鍋與鐵板燒等品牌，「我（創新品牌）不做市場的跟風，而是問自己真正的需求。」豊漁餐飲集團董事長朱𩃀理接受商周專訪時表示。

一位連鎖餐飲業者觀察，當一般餐飲品牌食材成本約占三成時，豊漁旗下平價品牌，卻願意將食材成本拉高到近四成，吸引更多消費者。

但光能聚客還不夠，真正的關鍵在於他們反直覺的運用板前這種形態，省成本、也同時創造價值。

談到板前，多數人想到的是「高級」。師傅坐鎮料理台前，在顧客面前現場製作，讓料理過程本身就如同一場秀。

拆解板前料理形式

店型、人力配置更彈性

但豊漁看見的，卻是另一種價值。「板前是最能把坪效發揮出來的形式，」朱𩃀理說。

該集團幾乎所有品牌都採用板前設計。因此，不必大坪數也能進駐百貨中的小型店面，甚至不規則的畸零空間也可以。

而且，板前改變了餐飲現場的人力配置。蕭伊雲估算，相較一般桌餐形式，板前約可省三至四成人力。因為料理者本身就能直接上菜給客人，節省外場服務人力。

一位連鎖餐飲高階主管觀察，「豊漁最難複製的就是擅長把店型做小、流程做短，他們很多店兩個人就能完成所有作業。」

當然，這背後須經過精密的流程重組，並在服務項目做出取捨。

初魚有九成員工都是正職，但進駐美食街的品牌，人力結構則完全相反，約七成員工為兼職，因此人力跟流程都須更簡化。例如他們不設號碼牌，以減少抽號碼牌、招呼的人力；職能更是不區分內外場，將現場SOP做到最簡化，讓兼職員工也能快速上手。

他們選擇把有限的人力集中，讓消費者留下記憶。例如即使是平價美食街，他們上壽喜燒時，仍會在顧客眼前炒砂糖、倒醬汁，製作鍋底；上石頭火鍋時，也會由服務生現場拌炒。把原本藏在廚房的勞動，變成看得見的體驗，在顧客心中留下「板前」形式的獨特互動。

雖然，高坪效模式也不是每次都能成功，例如該集團的生魚片丼飯品牌仍在調整模式中。同時，該集團二○二三年至二五年營收雖大幅成長逾六成，但因積極展店等因素，去年仍虧損。

把高階模式拆成零件，再用平價市場的成本結構重新組裝。在缺工、租金與食材成本都上漲的年代，企業要想的，或許不只是如何少花一點，而是如何讓同一分成本，承擔兩種價值。

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