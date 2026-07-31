台股大修正，主動ETF竟跌更慘！兩道魔咒正吃掉它的最強優勢

【撰文/ 吳美欣】

1.在市場掀熱潮、吸金逾9千億元的主動式ETF，如今陷入「大象轉身」困境，平均漲幅沒大盤多、跌得卻更深⋯。 2.原有的靈活優勢，在規模日漸龐大下，遇股市反轉時反被拖累。基金經理人建議，此時要清楚理解其本質、別用個股邏輯看待，等待市場回穩。

主動式ETF在台灣市場掀起追捧熱潮，目前在台灣吸金高達逾九千億元，但重押它的投資人，最近可能笑不太出來。

今年五月後才上市的五檔主動式ETF，剛出師就遇股市動盪，連規模第二大的00403A都呈現破發狀態，導致今年以來，大盤漲幅超過四八％，主動式ETF平均只繳出三七．五％的報酬率。

再加上近期股市反轉，連先前績效比大盤好的主動式ETF，跌幅都比大盤還深。市占率逾五成、規模前三大的主動式ETF，績效幾乎都位居末段班。

大家開始討論它們正陷入規模與跟單魔咒。

原本，主動式ETF就像是靈活的快艇，強調的是經理人的選股策略，每天彈性調整持股，也需要在每日收盤後公布當天持股明細，不像被動式ETF，只能依指數在特定時間換股。

不過，隨著規模變大，「量體很大的ETF，就像是大象轉身，調整速度是很慢的，」一位不具名的基金經理人說，假設一檔千億規模的ETF，一檔股票就算布局不多，也得投入約數十億元的資金，分批買進的成本被越拉越高，「它第一筆可能有賺到錢，後面每一筆就越賺越少。」

(圖表製作者：吳美欣)

全透明制引跟單震盪

可理解本質再分批布局

此外，台灣法規要求主動式ETF必須每日揭露持股。「這就像企業把商業機密公布開來，」前南台科大財金系助理教授朱岳中說，經理人原想買進潛力股，結果消息一公開，隔天馬上引來散戶跟單，甚至被外資反向狙擊。

這種現象，在多頭時影響還不大，但，當股市反轉時，情況就不同了。

朱岳中指出，量體大的ETF，如果在此時強行要把鉅額部位賣出，只會「拿石頭砸自己的腳」，把價格砸更低。因為大家都是持相同的熱門股，一旦有人拋售，就會造成踩踏效應，短線跌幅劇烈，反倒使主動式ETF在股市反轉時，喪失原本的靈活調整能力。

那麼，現在大家會想推翻全透明制度嗎？目前看來答案是不。

凱基證券指出，二○二○年後，美國雖開放半透明與不透明主動式ETF，但市場接受度始終不高，規模占比不到二％，後續新發行產品仍以全透明為主。原因就在於，全透明制度仍有半透明難以取代的優勢。

野村投信資深副總經理張繼文表示，全透明制度最大的優勢，在於投資人能清楚掌握經理人的投資策略，也因此，國際市場至今仍以全透明主動式ETF為主流。

其次，這也能保護投資人，避免ETF市價與淨值落差過大。安聯台灣高息成長主動式ETF基金經理人廖本隆指出，全透明制度讓造市商更容易報價、提供流動性，也讓投資人買進ETF時，成交價格更接近實際淨值，不易出現大幅折溢價。

對投資人而言，現在，更清楚理解主動ETF的本質，才能趨吉避凶。

一般來說，經理人大約需要三個月時間來調整投資組合。大華銀投信指數量化投資部門協理賴昱廷表示，ETF設計初衷是長期持有，投資人不能用個股的邏輯看ETF，而是看是否認同其選股邏輯，以及實際操作是否與策略一致。

假設手上已持有主動式ETF，現階段不宜因短線震盪急著賣出。一位私銀高階主管建議，已持有主動式ETF者，現階段就是等待市場回穩；空手投資人則可待市場回檔後，再採分批布局策略。

此外，他提醒，由於市場震盪可能延續，若要進場買主動ETF，也不宜過度集中於晶片、硬體等AI概念股，最好有擴大配置至能源、電力、算力等AI基礎建設，以及金融、軍工、公用事業等防禦型類股，降低單一族群波動對投資組合的影響。

過去，市場追逐的是主動式ETF的績效；如今，當規模放大、市場震盪，投資人更須理解它真正的優勢與限制。主動式ETF沒有變差，而是走過高速成長期後，開始接受市場更真實的考驗。

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