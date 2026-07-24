他批聯準會「把每一天當危機」會升息嗎？從華許恩師看三大不同

【撰文／楊少強 】

1.聯準會下一步？升不升息？通膨怎解？市場關注利率，聯準會華許卻更在意「貨幣」？想搞懂華許，得先了解他的恩師傅利曼。 2.師承貨幣學派大師的華許主張「通膨是種選擇」，反對政府干預過多！全面解析他縮表、淡化前瞻指引背後的未來新方向。

「務實的貨幣學派」這是聯準會主席華許給自己的定位，承襲傅利曼思想的他，比起利率，他未來將更重視貨幣的角色。(來源．法新社)

「對高通膨零容忍。」「我們要讓通膨走入歷史。」這是聯準會主席華許（Kevin Warsh）今年七月首次在國會作證時的立場。

雖然輿論大多關注是否升息，但了解華許言行背後的理念卻更重要，這就必須認識一位經濟學家：傅利曼。

華許在史丹佛大學攻讀本科期間，曾師從已故的一九七六年諾貝爾經濟學獎得主傅利曼（Milton Friedman）。「他在知識上確實改變了我的人生。」華許後來如是說。

師承貨幣學派大師：

通膨不該歸咎外部環境

華許繼承傅利曼的最重要理念，就是貨幣學派（Monetarism）的核心思想：通貨膨脹無論何時何地都是貨幣現象。

傅利曼根據長時間的研究指出，通膨不是像一般輿論所說，來自貪婪企業家漲價或奸商囤積，因為他們頂多只影響部分商品價格。然而，一般物價持續不斷上漲，原因只可能來自貨幣超發。「因為不管企業家或奸商，沒有一個像中央銀行一樣有台印鈔機。」

華許對通膨的立場，完全承襲傅利曼。他認為過去幾年美國輿論分析通膨的原因，不是歸咎於供應鏈短缺，就是歸咎戰爭，「傅利曼聽到這種話一定會氣瘋！」華許說。

華許認為，像沃爾瑪等大賣場價格每天都在變，這種價格一次性變動並不是通貨膨脹。

因為通貨膨脹是一般物價水準，「最後會影響每家每戶的餐桌和每個會議室。」華許說，「這和戰爭或疫情無關，而是和聯準會有關。」

因此，華許才會有以下這句名言：「通貨膨脹是一種選擇。」他反對疫情、供應鏈、戰爭造成通膨的說法，在他看來，通貨膨脹完全是央行選擇的結果。

因為聯準會可以隨心所欲的設定物價水準。可是，過去幾年聯準會卻把通膨歸咎於外部環境，「如果傅利曼在世，他最痛恨的就是這種現象。」華許如是說。

從這個邏輯出發，華許不像外界更關心利率，而是更關心貨幣。他認為聯準會重視利率卻輕視貨幣，是一種本末倒置，「如果你查看聯準會過去的會議紀錄，你會發現他們在聯邦公開市場委員會議上幾乎記錄了所有發言。你得仔細找才能看到『貨幣』這個詞。」

由於聯準會一直把貨幣排除在政策討論之外。「這就是這次大通膨捲土重來的部分原因。」華許認為在疫情導致的大通膨之前，「我們看到了貨幣總量的大幅成長。」

反對政府干預過多

應退幕後、危機再出馬

然而，聯準會為何會大幅增加貨幣供給呢？這是因為它一直在購買美國公債。這不只增加更多貨幣造成通膨，還助長聯邦政府在財政上的不負責任。

華許認為，既然有聯準會把公債買下，政府和國會就可以毫無顧忌的花數兆美元。「因為有央行在補貼，而我們是這些債券最重要的購買者。」

這種「政府花錢，央行埋單」的模式，等於是把緊急狀態常態化。因為聯準會買債券，原本是在危機突然爆發時，將貨幣流動性注入經濟體系的應急做法。「但是如果你十幾年來都把每一天當成危機來處理，那麼當真正的危機來臨時，你就必須越過更多界線。」

華許所說的「越界」，就是政府越來越多的干預市場。「你必須更介入私營部門。你逐漸發現，聯準會變成世界上最重要的機構。」從國會議員到企業家，現在都雇用遊說者找它紓困。

另一個弊端，是助長政府在財政上的不負責任。由於政府不管怎麼舉債，都有聯準會埋單。「這很危險。等於把財政政策的責任轉移到央行身上。」華許如是說。

認識這些理念，才能理解華許的主張：「由於資產負債表規模過大，導致通貨膨脹加劇，我們希望縮減資產負債表。」也就是減少聯準會買債。

同時，也才能理解華許為什麼不願像過去提供詳細的前瞻指引。

在他看來，這些都是聯準會在干預市場運作，「讓聯準會退出市場，這些機構平時應該處於幕後，只有在危機時挺身而出。這樣做可以降低通貨膨脹。」華許說。

華許的理念雖來自傅利曼，但他也並非完全照搬。傅利曼曾主張，聯準會應該被廢掉，因為央行的職責是控制貨幣，這只要用一台電腦，每年按經濟狀況來設定貨幣成長率即可，他曾說「貨幣政策太重要了，我們不能放任聯準會那些人亂搞！」

在華許被任命為聯準會主席後，有人拿傅利曼這段話質疑他。華許回答：公共政策的制訂不必完美，「我們只需要讓政策比現在更好。」在他看來，聯準會需要的是改革而不是革命，「這可稱之為一種『務實的貨幣學派』（a practical monetarism）。」

主張市場自行承擔

將縮表？為降息留空間

對一般人來說，理解華許繼承傅利曼的理念，至少可以讀出未來聯準會三個大方向：

首先，他要對抗通膨，手段將不只是輿論認為的升息，而是從貨幣下手。輿論過去對聯準會的關注都只集中在利率，但在華許主持下，人們或許更應該要關注聯準會釋放的貨幣相關訊息。

第二，華許淡化前瞻指引，因為他不想讓聯準會成為市場主角。用華許在國會聽證會上的說法：「聯準會有些溝通活動可以自行決定是否進行。」他認為，只有危機時才需要聯準會挺身而出，這也代表，平時市場必須自己去解讀訊息，自己去承擔風險。

第三，華許將縮減資產負債表。他表明不負責任是雙向的。財政支出由國會負責，貨幣發行由央行負責。當其中一方不負責任時，另一方往往也會不負責任。

未來若按華許主張，聯準會將縮表──也就是減少購買美國公債，美債殖利率恐怕會上升，這會為其降息留下空間，可是對財政的影響還是未知數。

華許的理念碰上現實政治，能實現多少尚未知。或許可用《經濟學人》對他的期許：

在通膨時代，他會是一位通膨鷹派；在白宮攻擊央行獨立性時，他會是一位堅定的央行獨立性擁護者；而在寬鬆貨幣時代，他也會是一位對龐大資產負債表持懷疑態度的人。「我們希望主管聯準會的，正是這樣的華許。」《經濟學人》如是說。

這或許是這位「務實的貨幣學派」帶給市場最大的期待。

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