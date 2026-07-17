iPhone殺了諾基亞、AI卻沒殺死資安 關鍵差在「補充性資產」重估

【撰文／KP】

1.軟體末日論為何翻盤？AI雖能自動寫程式碼，卻可能製造出1.7倍的問題。一度不被看好的資安業，股價逆勢創高！Anthropic一個計畫如何成為關鍵轉折點？ 2.當年iPhone讓諾基亞跌下神壇，為何現在資安卻沒被AI打倒？判斷AI是否顛覆一個產業，該看的是企業的「補充性資產」。

還記得幾個月前的「軟體末日論」嗎？

當時市場的論調是，AI出現後，大部分軟體公司都會被消滅，因為AI可以輕鬆寫出程式。於是，華爾街開始無差別的拋售軟體公司。

軟體末日論，為何翻盤？

AI創造的風險，比解決的更多

讓資安公司股價創高！

幾個月後的今天，資安公司的股價已經默默創下新高。大家以為AI會摧毀軟體應用層，但其實，AI正在重新定義並轉化它。

新財富備忘錄》AI狂熱時代，給你看得懂、抱得住的財富地圖

要看懂這場逆轉，得先跳出「AI對某某產業好不好」這種線性思考。

輝達執行長黃仁勳曾提出AI「五層蛋糕」架構：能源、晶片、基礎設施、模型、應用。這個框架的最大價值，是告訴你不要把AI當成某個軟體功能，要把它當成一個從上到下的產業堆疊去想。

當AI蛋糕規模擴大十倍，就會為五個層級帶來全新的風險，這些都是資安的潛在市場規模。

數據顯示，AI製造的漏洞與攻擊面，遠大於它能自動解決的問題。

(圖表製作者：林易萱)

第一，AI生成的程式碼本身就是資安災難。 軟體漏洞檢測公司Veracode二○二五年報告指出，四五％的AI生成程式碼含有OWASP十大漏洞（編按：業界公認最常見的十類程式安全風險）；AI程式碼審查平台CodeRabbit分析也發現，AI寫的程式碼問題數約是人類寫出程式的一．七倍，開發速度提升數倍的代價，是資安問題的指數級成長。

第二，AI讓攻擊者速度更快。過去駭客要花幾天研究目標、模仿語氣，才能發動一次釣魚攻擊。現在讓AI讀完某公司執行長的公開演講，幾秒內就能生成詐騙郵件。

第三，AI代理人成為全新的被攻擊者。根據CyberArk統計，在全球各組織機構中，機器（如機器人、AI代理）身分數量是人類身分的八十倍以上。它們會自主與資料庫或其他系統進行認證，傳統的身分與存取管理系統難以因應。 資安大廠Palo Alto Networks收購CyberArk，正是押注「AI代理人的安全」將會成為未來十年的核心市場。

第四，AI系統本身變成新的資安支出。模型中毒，或員工拿公司機密資料詢問AI導致機密外洩⋯⋯，這些都是過去不存在的資安風險種類。

高達45％由AI生成的程式碼，含有業界公認最常見的10類程式安全風險。

Anthropic一個計畫成轉折點

它與2大資安巨頭合作

AI時代，贏家要看「補充性資產」

真正的轉折點，是四月七日Anthropic發布Project Glasswing（玻璃之翼）計畫。

Anthropic匯集了蘋果、亞馬遜、輝達等關鍵基礎設施巨頭。更重要的，是名單當中也有CrowdStrike和Palo Alto Networks兩家資安巨頭。

計畫的核心，是將Anthropic擅長偵測漏洞的Mythos模型，嵌入合作夥伴的資安基礎設施中。這個選擇本身，就是一份公開聲明：連我們這樣頂尖的AI實驗室都認為，光靠AI無法有效保護關鍵軟體。

事實是，一個孤立的AI模型，無論它多麼聰明，都無法保障企業安全。要讓AI的安全能力落地，它必須與現有的資安基礎設施融合，它需要終端遙測數據來提供上下文，需要網路防護網來執行即時攔截。

這正是「應用層轉型」的縮影：AI沒有消滅既有的價值鏈，而是透過與基礎設施的深度整合，讓整個生態系的價值倍增。

從四月到六月，CrowdStrike股價上漲九五％，Palo Alto Networks更漲了一一三％，兩檔股票皆創下史上單季最佳表現。

首先，AI時代，產業的價值分配永遠要看「補充性資產」。

新技術是否能取代既有玩家，取決於既有玩家累積的資產，在全新的時代中是成為資產、還是負擔。當年iPhone讓諾基亞跌下神壇，是因為諾基亞的補充性資產（有按鍵的手機、傳統通訊協定）在觸控時代變成負擔。

但資安不是這樣。CrowdStrike累積了十五年的終端行為資料，Palo Alto Networks累積了逾二十年的網路遙測，這些補充性資產在AI時代不是負擔，是放大器。

回到我幾個月前寫的那句話，「數據就在它家、流程就在它家完成、且擁有獨家行為洞察」的軟體，才是贏家。資安公司剛好完美符合這三個條件。

所以，判斷一個AI應用會不會取代現存的企業，正確的問題不是「AI能做什麼」，而是「這個企業的補充性資產，在AI時代變得更值錢，還是更不值錢」。

第二個啟示：AI能解決很多問題，但也會創造很多新問題。每次AI能力大躍進，它都同時在做兩件事：一個，是讓一部分既有工作自動化（這是市場看到的）；另一個，創造一大堆從來不存在的新問題（這是市場忽略的）。

AI生成程式碼，帶來更多漏洞；AI攻擊加速推升了即時偵測的需求；AI代理人的部署則催生了新的身分治理需求。

這個框架不只適用資安。把「資安」換成法遵、治理、稽核，同樣的邏輯全部成立。所有在AI之上、負責「管理AI造成的複雜度」的產業，長期需求都是被AI放大、而不是被吃掉的。

回到AI的五層蛋糕架構。AI應用層的擴張雖然會壓縮部分傳統SaaS（軟體即服務）的價值，但同時也放大了每一層的資安需求。這兩者共存於一個發展趨勢中，只是市場通常先注意到壓縮的一面，隨後才意識到擴張的機會。

抓住下一個布局良機

當市場出現「AI將取代某產業」

真正該問的是：它還值錢嗎？

所以幾個月前那句話，我今天想再說一次：

未來的贏家，不是那個「最能簡化流程」的AI，而是那個「數據就在它家、流程就在它家完成、且擁有獨家行為洞察」的軟體。

下次市場再度出現「AI將取代某個產業」的言論時，可以先思考一個問題：該產業累積的補充性資產，在AI時代是變得更值錢，還是更不值錢？若答案是更值錢，那麼當下這樣的言論，或許就是下一次市場反轉前的布局良機。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀：

還在狂餵AI資料、優化提示詞？六配速法救Token量撞牆

誰說AI殺死軟體業？美日3廠靠「守強擴」高成長

安靜儲蓄、公開喊付不起，Z世代理財觀大翻轉