從司儀到百人派對導演！婚宴龍頭新天地一絕招逆勢成長

【撰文／程倚華】

1 台灣結婚對數10年減少逾3成，婚宴卻越辦越精緻，新天地如何逆勢獲利？ 2 一支20秒短影音，竟要排練上百人同步演出，也讓婚企從婚禮司儀變身派對總導演。 3 客製婚禮讓溝通成本增至3至5倍，新天地因應時代變化，仍把決策權交給第一線。

婚宴進行到一半，主持人突然喊出倒數，全場賓客瞬間定格。新人舉著酒杯僵在半空，賓客搞笑擺出快跌倒的動作，就連正在上菜的外場人員，也配合停下腳步。

這是近年婚宴流行拍攝的「時間暫停挑戰」短影音。一場婚宴，早已不再追求排場與桌數，而是反映新人的風格，甚至是親友共同演出的派對。

這樣的變化背後，是持續萎縮的市場：台灣結婚對數連年下探，二○二五年僅剩十萬四千餘對，較十年前減少逾三成。

連鎖婚宴會館晶宴，旗下分館數近年已由九間縮減至六間；另一家連鎖婚宴會館的高階經理人也坦言：「以前是做九個月、虧三個月，現在可能要虧七個半月。」直言婚宴會館生意正持續下滑，業界都不看好。

然而，過去一年，婚宴會館龍頭新天地，在市場萎縮中依然逆勢獲利。

新天地從一九四五年於梧棲發跡，去年營收十五億九千萬元，是全台規模最大的上市櫃婚宴會館。其中，子品牌萊特薇庭更在三年間營收翻倍成長，目前已貢獻集團三成營收、五六％淨利。

小檔案_新天地

成立：1945年 董事長：歐宗憲 總經理：歐政宏 主要業務：宴會廳與餐飲 成績單：2025年營收15.88億元 地位：台灣上市櫃婚宴會館龍頭

「市場不是消失，而是要重新定義婚宴的價值！以前是父母在『娶媳婦』，現在是新人自己在『討老婆』，」新天地餐飲集團董事長歐宗憲形容。他強調，過去的婚宴動輒席開百桌，如今平均規模降至十五桌左右，但每桌單價卻能提高一成半至三成，「新人更願意花錢，可是要更精緻。」

當他們發現，婚宴會館真正的顧客，已經從「父母」變成「新人」，且這群年輕世代最在意的就是展現自我風格，新天地的策略是什麼？

婚企角色大翻轉

廚房外場到攝影全指揮

答案是把決策權交給最靠近顧客的人——婚企。

多數婚宴會館，也都有「婚企」一職，但主要工作是事先掌握婚禮流程，確保上菜不卡關，並擔任簡易司儀的角色。

但是，有七年婚企資歷的新天地旱溪東區店副理陳郡宜強調：「以前我們是婚禮流程的司儀，現在比較像派對總導演！」

目前，新天地餐飲集團內部共有四十六位全職婚企，他們不只掌握婚禮流程，更得同步協調廚房出菜節奏、燈光音控、外部攝影師、彩妝師等團隊。

例如前述的「時間暫停挑戰」，當新人提出需求，一支二十秒的短影音，婚企得溝通的環節很多，包含確認新人流程、和攝影師討論走位、通知主持人倒數、協調廚房調整出菜速度、提醒外場服務生什麼時候一起定格，甚至確認賓客是否知道自己要做什麼。拍的是二十秒影片，排練的卻是一場上百人的大型演出。

那問題來了。一名婚企，憑什麼調得動廚房、外場、攝影團隊，甚至改變整場婚宴流程？

「我們的原則是：只要不涉及安全與法規問題，都盡量授權第一線人員做主，」歐宗憲告訴商周，高層必須下放更多權力，第一線同仁才可能即時回應顧客需求，而非只能按表操課。

原來，客製化的代價，是複雜度大幅提高。一場客製婚禮，婚企投入的溝通時間大約是傳統婚宴的三到五倍；連廚房、外場都必須加入彩排不同流程。為了要做到跨部門的協作，身為企業第三代的歐宗憲，決定大膽放手。

陳郡宜回憶，曾有新人因為家族與雜技表演相關，希望在婚禮上「踩高蹺」進場，但這就會涉及安全考量，「當時我站在天平的兩端，我希望執行這件事，但其實我要做很多超出我職責的工作。」最終，她主動往上呈報，額外擬定安全切結書、協調動線、調整上菜流程，圓滿完成新人需求。

當「辦婚宴」已經不再是新人必要選項，新天地證明的是：越客製化的服務，越不能靠標準答案。企業最後比的，不只是辨識出你真正的客人，還要敢把決定權，交給「最靠近顧客的人」。

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