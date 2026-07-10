從瀕倒自行車廠到AI液冷新星，精確8年營收翻12倍浴火重生記

【撰文／高士閔】

1 快倒閉的自行車零件廠，8年營收翻12倍！精確靠放大壓鑄核心能力，從紅色供應鏈夾殺中走出第二條活路。 2 陪小米磨半年技術，最後卻沒接成訂單，這場「白做工」反而成了搶下逾7家車廠的敲門磚。 3 從自行車做到電動車，再切進AI液冷，精確一次次把技術門檻，變成拿下新訂單的門票。

「我會帶頭，自己先去做開拓的那個人。」胡白莎（圖中坐者）帶精確一路跨入電動車、液冷領域。(攝影者．駱裕隆)

一家瀕臨倒閉的自行車零組件廠，過去五年竟上演逆轉秀，不僅在最捲的中國電動車市場殺出重圍、搶下二十八家客戶，甚至切入AI液冷供應鏈，這家公司，就是精確實業。

小檔案_精確實業

成立：1991年 董事長：胡白莎 主要產品：電動車壓鑄件、鋁製電池盒與電控箱 成績單：2025年營收77億元，淨利2.22億元

二○一七年前，它連續虧損四年，股價不到票面價；然而，二○一七至二○二五年，不僅營收成長十二倍，更邁入連續第三年獲利，股價更數度挑戰百元。

精確最早的產品，是裝在自行車架的吊耳，功能近似汽車保險桿，但紅色供應鏈崛起後，營收與獲利不斷衰退。九年前，全球汽車零件王敏實集團，看好台灣汽車供應鏈，加上本身缺乏台灣據點，決定收購精確四四％股份、成為最大股東。

轉型，是當時精確唯一的路，而最好方向，就是敏實擅長的汽車市場，然而，自行車和汽車，差距太遠，就在此時，一位關鍵人物出現。

她是胡白莎，二○一九年被延攬進敏實集團後，隔年被派到精確擔任董事長，曾待過電子業、新能源產業的她，看到不一樣的機會。

她觀察，精確的核心能力是金屬壓鑄，而敏實集團有四大工藝部門，唯獨缺乏壓鑄技術，因此就技術上，精確能補足敏實的劣勢、爭取其過往拿不到的生意。

深諳新能源產業的她，也察覺到中國電動車的崛起。於是，她決定，兩路並進。

延伸核心能力走快路

遠赴塞爾維亞建廠

轉做福斯電池盒隔板

第一條路，是「快」路，她借敏實之力在二○年拿下福斯汽車的電池盒金屬隔板訂單，因為產品體積大，為了就近供應，精確更在隔年赴塞爾維亞建廠，但挑戰，緊跟而來。

首先是人才，塞爾維亞是農牧大國，當地人習慣日出而作，四點就要下班，也不願意加班。想從台灣、中國調人也不容易，兩地相距近一萬公里，若外派一年只能回來一次，而且工廠方圓十公里，入目都是農地，「下班只能喝啤酒。」精確財務長張俊成苦笑。

「這是精確第一次用移工。」他表示， 針對藍領，精確引進印尼人，最高約占員工的二○％，解決當地人不願意加班的問題；針對白領，則開出高補貼，「外派津貼就快一個本薪。」

其次是技術的難度。壓鑄機的規格與技術，會因為打造的產品而不同，製造自行車零件，需要百來噸的壓鑄機，但汽車結構件卻上看一萬一千噸，差距百倍、技術完全不同

為了克服技術門檻，胡白莎只能向敏實借將，但，當時沒人願意轉調，她告訴敏實的主管，集團將星雲集、競爭激烈，若來精確，馬上能擔任最高主管，公司還提供股票。

現為精確子公司東台精玖旺總經理的項海濱，於是被打動，他原本就任職敏實，二一年進入精確，花了兩年帶著團隊磨技術，讓精確在二三年交貨給福斯，至今每個月提供五十萬件隔板，每年貢獻營收約十九億元，占營收四分之一，確立轉型第一隻腳。

鐵皮屋下的荒地心法

接著與小米磨技術

換來小鵬等車廠敲門磚

第二條路，是中國的電動車，精確當年在這個商業勢力未崛起前、就搶先卡位。

當年，敏實只做高端的車款，較少接觸小鵬、理想、比亞迪等中國造車新勢力，事實上，不僅敏實如此，早期許多傳統車廠、零組件廠，也不願承接新勢力的訂單，於是，當時被傳統汽車供應鏈拒於門外的小米，就這樣找上精確。

「小米第一個電池盒是精確做的。」胡白莎回憶，當時十餘人研發團隊前進湖北咸寧，儘管在當地還沒有工廠、只有一個鐵皮屋，但開會時，眾人就是一個人、一個便當在荒地上討論，「不少同仁甚至會帶棉被去公司，晚上就在車子上睡覺。」

當時小米要求的電池盒，製造困難，整個平面兩米多長，上面不能有超過一毫米的凹凸，等於不能在這塊鐵板上，看見一粒沙。可惜，開發完成後，小米報價太低，「當時也不確定小米會不會成功。」項海濱直言，公司決定不做小米。

就是因為跟小米磨了半年的技術，讓精確得以二一年，拿下中國電動車「三哥」的小鵬訂單，更在其後三年，累計拿下超過七家車廠客戶，奠定轉型第二隻腳。

不過，過去三年，美國從《通膨削減法案》開始，逐步對中國電動車樹立一○○％關稅壁壘，出海遇困、產能難以去化，中國內需車價砍到見骨，導致一九年中國有五百家電動車廠，但到了二三年僅剩一百家，「非常極致的捲」、「大家都是賣一台車，虧一台車。」胡白莎指出。

圖表製作者：高士閔

擺脫電動車殺價泥淖

跨界AI液冷新藍海

拚出分水器月產三千套

這也是為什麼，精確在汽車市場站穩後，又馬不停蹄切入AI伺服器市場。二五年，胡白莎拜訪了台灣某家前七大伺服器廠，其董事長指了一圈工廠，向她說：「看什麼你能做，就試試看吧。」

胡白莎一眼相中浸沒式冷卻箱體，因為它有氣密性要求，進入門檻高，但技術又跟電池盒互通，果然僅一個月，精確就順利出貨。接著，她把目光放到銜接的分水器，但這次卻碰上「鐵板」。

訊凱國際一位高階主管解釋，機櫃有四十四層、空間緊湊，工程師無法直視插槽，必須「盲插」分水器，因此對焊接能力要求極高，否則不密合，冷卻液就會外洩。

一開始，精確二十四小時也僅能做十套分水器，「沒想像中好做。」項海濱表示，用機器焊不準，必須得用手工焊接，一群人整天窩在廠房練習，現在終於比較穩定，一個月可以產三千套。

國發會前主委劉鏡清表示，轉型就兩種方法，一種是從核心能力去推，另一種是看見成長路徑，但有很多技術跟資源缺口，要趕緊補起來，「很多企業光說不練，但胡董積極面對。」

比起被動等待環境變好，胡白莎更相信先行動，遇到任何問題，再用團隊後天的努力補足各種缺口，這就是精確八年營收翻十二倍、轉虧為盈的秘密。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

延伸閱讀：

蘋果傳被迫求助中國長鑫存儲，「記憶體超級週期」還有多久？

從瀕倒自行車廠到AI液冷新星，精確8年營收翻12倍浴火重生記

「美光們」大搶料引爆行情，矽晶圓業迎記憶體時刻？